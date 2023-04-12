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Полина Лааксо

Microsoft изменит принцип работы кнопки Print Screen в Windows 11: в обновлении она будет открывать приложение «Ножницы» Статьи редакции

В нём скриншот можно сразу обрезать, а не копировать его в буфер обмена или пользоваться сторонними сервисами.

  • Microsoft выпустит функцию в публичной версии обновления для Windows 11 — под названием KB5025310. Она должна выйти «в ближайшие месяцы», пишет The Verge.
  • До этого компания добавила изменения в тестовую бета-сборку, а также разрешила подключить автоматический запуск «Ножниц» в настройках вручную. После обновления же функция будет срабатывать по умолчанию, но при желании её можно отключить.
Источник: TechPowerUp

#windows #microsoft #новость

1379 просмотров
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57 комментариев
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 Mio Punit

Win+Shift+S
чем не устраивает?
И не нужно никой левый софт дополнительно ставить

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unknown

Не хватает ещё 7 клавиш, чтобы вообще все пальцы были заняты.

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10 комментариев
Полина Лааксо
Автор

привет! статистику не искала, но, возможно, большинство не так активно использует горячие клавиши? а если используют, то только самые базовые вроде ктрл+с/v... как вариант

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2 комментария
Андрей Колобов

у меня на ноуте вообще есть клавиша специальная для этого

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Gorbun iz Notr Dama

Давно пользуюсь Lightshot

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Вадим Д.

Аналогично! Ножницы эти видел, но нет, MS, не в этот раз.

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Никита

Слишком много у него подозрений на вирус https://www.virustotal.com/gui/file/928c2808421dfd487ffa697379548cbe682c0e13aeb595eb89973ba9c515b8a1

VirusTotal
VirusTotal
www.virustotal.com
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Сергей Васильев

https://habr.com/ru/articles/197228/

А про это в курсе?)

LightShot и чужие скриншоты
Сегодня я наткнулся на одну «уязвимость» сервиса для моментальных скриншотов LightShot. Всё…
habr.com
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Борис Вишневский

Зачем? Можно же нажать win+shift+s если надо кусок заскринить

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Невероятный Блондин

А этот кусок можно сразу же редактировать, текст наложить маркером порисовать, или это уже отдельно после сохранения в отдельном приложении?

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4 комментария
Eugenius but not Genius

Надо было давно им это сделать так, чтобы после установки можно было выбирать между ножницами и полным скриншотом.

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nochnoy.ru

Емейзинг!

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Вадим Д.

Ну зашибись. Теперь редактируй в этой хрени. А как было хорошо копировать скрин в буфер или редактировать в сторонних приложениях.

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Полина Лааксо
Автор

не знаю, сарказм ли, но на всякий случай добавили, что этот приколдес можно будет отрубить в настройках

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2 комментария
Денис Волков

ну наконец то зачастую не нужен весь экран

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Mio Punit

Win+Shift+S - и не нужен никакой софт

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Куртуазный маньерист

это рывок или прорыв?

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Невероятный Блондин

Это Windows

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1 комментарий
Bo.G

это пздц

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абсолютный вездеход

Ух ты божечки. Думал, они подсоединят кнопку напрямую к ядерному чемоданчику, а тут всего лишь...

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antxt

Shift + PrtScr делает снимок только активного приложения если что

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Даниил Слесарчук

Все равно забуду

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2 комментария
неформат

кстати удобней, ибо так и так открывал ножницы так как зачастую надо только скрин области, а не в буфере весь экран

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Вадим Д.

Ну так любое нормальное приложение для скринов умеет это делать.

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4 комментария
unknown

Ебать, не прошло и пиццот лет.
Пока выручает только Яндекс.Диск.

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Крендель с перцем

Надеюсь эту функцию можно будет отключить

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Крендель с перцем
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Sergei Korneev

Мда.
Опенсорс: Мы придумали тонны нового, перелопатили тонны кода, майкософт у нас все тырит втихую.

Майкрософт: Срочно во все новости! Мы перекрасили две кнопки в новой версии!))

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Antonio Margheriti

Пользователи маков тихо угорают в сторонке с юзабилити окна

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Тимофей Чаура

Cmd+shift+Ctrl+4

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Abdu Rz

Представил демо дни команды Ножницы

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FTOH
До этого компания добавила изменения в тестовую бета-сборку, а также разрешила подключить автоматический запуск «Ножниц» в настройках вручную

Ты так написала, как будто эту функцию добавили только в Win 11. На самом деле она была ещё в Win 10, а сейчас её делают по умолчанию включенной.

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