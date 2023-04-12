Microsoft изменит принцип работы кнопки Print Screen в Windows 11: в обновлении она будет открывать приложение «Ножницы» Статьи редакции
В нём скриншот можно сразу обрезать, а не копировать его в буфер обмена или пользоваться сторонними сервисами.
- Microsoft выпустит функцию в публичной версии обновления для Windows 11 — под названием KB5025310. Она должна выйти «в ближайшие месяцы», пишет The Verge.
- До этого компания добавила изменения в тестовую бета-сборку, а также разрешила подключить автоматический запуск «Ножниц» в настройках вручную. После обновления же функция будет срабатывать по умолчанию, но при желании её можно отключить.
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Win+Shift+S
чем не устраивает?
И не нужно никой левый софт дополнительно ставить
Не хватает ещё 7 клавиш, чтобы вообще все пальцы были заняты.
привет! статистику не искала, но, возможно, большинство не так активно использует горячие клавиши? а если используют, то только самые базовые вроде ктрл+с/v... как вариант
у меня на ноуте вообще есть клавиша специальная для этого
Давно пользуюсь Lightshot
Аналогично! Ножницы эти видел, но нет, MS, не в этот раз.
Слишком много у него подозрений на вирус https://www.virustotal.com/gui/file/928c2808421dfd487ffa697379548cbe682c0e13aeb595eb89973ba9c515b8a1
https://habr.com/ru/articles/197228/
А про это в курсе?)
Зачем? Можно же нажать win+shift+s если надо кусок заскринить
А этот кусок можно сразу же редактировать, текст наложить маркером порисовать, или это уже отдельно после сохранения в отдельном приложении?
Надо было давно им это сделать так, чтобы после установки можно было выбирать между ножницами и полным скриншотом.
Емейзинг!
Ну зашибись. Теперь редактируй в этой хрени. А как было хорошо копировать скрин в буфер или редактировать в сторонних приложениях.
не знаю, сарказм ли, но на всякий случай добавили, что этот приколдес можно будет отрубить в настройках
ну наконец то зачастую не нужен весь экран
Win+Shift+S - и не нужен никакой софт
это рывок или прорыв?
Это Windows
это пздц
Ух ты божечки. Думал, они подсоединят кнопку напрямую к ядерному чемоданчику, а тут всего лишь...
Shift + PrtScr делает снимок только активного приложения если что
Все равно забуду
кстати удобней, ибо так и так открывал ножницы так как зачастую надо только скрин области, а не в буфере весь экран
Ну так любое нормальное приложение для скринов умеет это делать.
Ебать, не прошло и пиццот лет.
Пока выручает только Яндекс.Диск.
Надеюсь эту функцию можно будет отключить
Мда.
Опенсорс: Мы придумали тонны нового, перелопатили тонны кода, майкософт у нас все тырит втихую.
Майкрософт: Срочно во все новости! Мы перекрасили две кнопки в новой версии!))
Пользователи маков тихо угорают в сторонке с юзабилити окна
Cmd+shift+Ctrl+4
Представил демо дни команды Ножницы
Ты так написала, как будто эту функцию добавили только в Win 11. На самом деле она была ещё в Win 10, а сейчас её делают по умолчанию включенной.