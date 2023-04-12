Центр мониторинга связи от Роскомнадзора запустил российский аналог Downdetector Статьи редакции
Российская версия американского сервиса перестала работать в 2022-м.
- «Мониторинг сбоев» доступен на новом сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), пишет ТАСС со ссылкой на Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре, на базе которого он создан.
- Сервис отслеживает доступность сайтов и сервисов в России на основе жалоб пользователей. При получении большого количества сообщений о сбоях специалисты ЦМУ ССОП будут «подключаться к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов».
- Среди сайтов и сервисов, показанных на «Мониторинге сбоев», — ГИБДД, Telegram, сайт мэра Москвы mos.ru, «Ростелеком», Rutube и другие. Также есть карта, на которой будет отображаться, в каких регионах возникли проблемы.
- ЦМУ ССОП анонсировал запуск аналога Downdetector в октябре 2022 года. Директор центра Сергей Хуторцев отмечал, что системы позволят «выявить общую картинку состояния сети в автоматическом режиме», а данные будут достоверными.
- Российская версия сервиса для отслеживания сбоев Downdetector перестала работать в апреле 2022-го, англоязычная версия доступна. В России работают другие похожие сервисы — например, детектор от Brand Analytics.
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Даундетектором будет счетчик количества посетителей сайта.
или количество установок "национального сертификата" в браузер
там запрос через get ссылку, так что да
https://portal.noc.gov.ru/api/monitoring/report/?service=45&type=exists&period=1
Хорошее дело. Одобряю. Rutube надо мониторить постоянно — есть он ещё аль сдулся.
Так-то! 2 недели – 3 сбоя. Нет посетителей, нет проблем (-: А без аналога Downdetector вообще никто бы не узнал.
И на главной будет:
"Сайты Первого и Второго каналов, Царьграда, Рутюба и Рент-ТВ сегодня работают без перебоев. Ура!"
Там есть мониторинг Вайнах Телеком, вот это действительно важно
Сами себя детектить собрались?
ну им же надо чем то заниматься
думаю найдутся желающие
Очень грустная новость.
Да и вообще за последний год хороших новостей для русичей нету!
Очень жаль...
какая страна такие и новости
я смотрю, только у ICQ нет сбоев)))))))))
некому репортить уже просто
я зарепортил, на всякий)))
зашел посмотреть что там у вайнаха падает, а там жирные тарифы, хоть и локальные
Когда у тебя проблемы, но всё равно приходится извиняться тебе)
Официальное интернет-представительство Президента РФ
Коллеги, угадайте! Кто приложил руку к закрытию российской версии downdetector от Okkla? Подсказка есть в тексте данной статьи, вернее там ссылка идет