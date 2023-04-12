Сервисы
Таня Боброва

Центр мониторинга связи от Роскомнадзора запустил российский аналог Downdetector Статьи редакции

Российская версия американского сервиса перестала работать в 2022-м.

  • «Мониторинг сбоев» доступен на новом сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), пишет ТАСС со ссылкой на Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре, на базе которого он создан.
  • Сервис отслеживает доступность сайтов и сервисов в России на основе жалоб пользователей. При получении большого количества сообщений о сбоях специалисты ЦМУ ССОП будут «подключаться к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов».
  • Среди сайтов и сервисов, показанных на «Мониторинге сбоев», — ГИБДД, Telegram, сайт мэра Москвы mos.ru, «Ростелеком», Rutube и другие. Также есть карта, на которой будет отображаться, в каких регионах возникли проблемы.
  • ЦМУ ССОП анонсировал запуск аналога Downdetector в октябре 2022 года. Директор центра Сергей Хуторцев отмечал, что системы позволят «выявить общую картинку состояния сети в автоматическом режиме», а данные будут достоверными.
  • Российская версия сервиса для отслеживания сбоев Downdetector перестала работать в апреле 2022-го, англоязычная версия доступна. В России работают другие похожие сервисы — например, детектор от Brand Analytics.

#новость #downdetector

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18 комментариев
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 Pavel Cree

Даундетектором будет счетчик количества посетителей сайта.

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Feduard Klimkin

или количество установок "национального сертификата" в браузер

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hakhagmon

там запрос через get ссылку, так что да
https://portal.noc.gov.ru/api/monitoring/report/?service=45&type=exists&period=1

https://portal.noc.gov.ru/api/monitoring/report…
https://portal.noc.gov.ru/api/monitoring/report/?service=45&amp;type=exists&amp;period=1
portal.noc.gov.ru
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Вадим Д.

Хорошее дело. Одобряю. Rutube надо мониторить постоянно — есть он ещё аль сдулся.

Так-то! 2 недели – 3 сбоя. Нет посетителей, нет проблем (-: А без аналога Downdetector вообще никто бы не узнал.

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Даниил Слесарчук

И на главной будет:

"Сайты Первого и Второго каналов, Царьграда, Рутюба и Рент-ТВ сегодня работают без перебоев. Ура!"

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Ale K

Там есть мониторинг Вайнах Телеком, вот это действительно важно

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Black7

Сами себя детектить собрались?

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Денис Гвоздев

ну им же надо чем то заниматься

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Ibragim Zafirov

думаю найдутся желающие

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Эмиль Давыдов

Очень грустная новость.
Да и вообще за последний год хороших новостей для русичей нету!
Очень жаль...

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Стас Батурин

какая страна такие и новости

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hakhagmon

я смотрю, только у ICQ нет сбоев)))))))))

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Владимир

некому репортить уже просто

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hakhagmon

я зарепортил, на всякий)))

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hakhagmon

зашел посмотреть что там у вайнаха падает, а там жирные тарифы, хоть и локальные

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Куртуазный маньерист

Когда у тебя проблемы, но всё равно приходится извиняться тебе)

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Kiss1nger

Официальное интернет-представительство Президента РФ

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sunblade

Коллеги, угадайте! Кто приложил руку к закрытию российской версии downdetector от Okkla? Подсказка есть в тексте данной статьи, вернее там ссылка идет

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