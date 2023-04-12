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Евгения Евсеева

США ввели санкции против «Мегафона» и владеющего им холдинга USM Статьи редакции

Его основатель Алишер Усманов под санкциями США с марта 2022 года.

  • Минфин США добавил в санкционный список больше 30 физлиц и 90 юрлиц. Среди них — «Металлоинвест», «Мегафон». Свернуть все сделки с компаниями нужно до 11 июля 2023 года.
  • В списке также есть вице-премьер Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта Евгений Дитрих, «Международный инвестиционный банк» (МИБ), «МИБ Капитал» и Digital Invest — компания, которая управляет Digital Holding. Его создали в феврале 2021 года USM, «Мегафон» и власти Узбекистана. В феврале 2023-го оператор продал долю в ней своему же владельцу — USM.
  • Холдинг USM Алишера Усманова тоже попал под санкции — вместе с другими связанными с ним компаниями и его гендиректором Владимиром Стрешинским.
  • Усманов под санкциями с марта 2022 года. Тогда Минфин США выпустил лицензию, которая освобождала от блокирующих санкций даже те компании, где Усманов владеет больше 50%. Сейчас её отозвали.
  • При этом отдельной лицензией Минфин разрешил определённые сделки с изданием «Коммерсантъ» (его тоже контролирует Усманов), а также связанные с телекоммуникациями и интернет-коммуникациями сделки с «Мегафоном» и Digital Invest.
Финансы
Bronislav Tankov
От технологий и энергетики до футбола и яхт: во что инвестирует Алишер Усманов Статьи редакции

Подборка наиболее крупных сделок предпринимателя.

Алишер Усманов «Газета.Ru»

#новость #санкции #usm #мегафон

2153 просмотров
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38 комментариев
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 Никитин Алексей

Остальным операторам приготовится. Ну может на саентологов из домру не введут или сделают последними.

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Дмитрий Зима

на самом деле операторы готовятся. Билайн в Грузии теперь MyCellfie

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Ирина Липатова

когда уже санкции перестанут сыпаться рекой

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TVRU

Возможно после похорон

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Андрей Синицын

На смену Байдану другой придёт. Ничего не поменяется.

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Никитин Алексей

Рекой они сыпались год назад весной. Особо ограничений подрывающих пукан я на себе не почувствовал, но я жмотяра и бренды все равно не покупал, пиратский флаг не опускал, но тогда было больно большинству людей.

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Kate

Как ты живешь без последней коллекции проперпеженных трусов Дольче Габбана?? Оу..ты не модный 😅

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Garmonbon

но на мир то хоть пришлось перейти?

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Вадим Д.

Ну, Усманов успеет всё свернуть, времени ещё вагон. В разные кармашки, туда, сюда.

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Ware Wow

да ему пох, человек в счастие живет

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абсолютный вездеход

оно и видно - с пляжей не вылезает, спортом занимается, ведет здоровый образ жизни

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Дмитрий Войнов
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Makar H

А налог на поддержку мегафона будет?

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абсолютный вездеход

Нет, но не поддержавшие Мегафон будут приравнены к уклонистам и лишатся доступа к мобильной связи.

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Беженцы с TJ

Я удивлен что коммерсант ещё существует, после их репортажей из Мариуполя и лднр. Видимо из за того что владелец Усманов нет отмашки гасить

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Никитин Алексей

Ага удивительно . За такие поездки даже вроде зарубежных репортеров у себя щемят.

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Марк Наумов

введение санкций является одной из форм внешнеполитического давления на другие страны или организации в связи с конкретными действиями или политикой.

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абсолютный вездеход

Опять здесь чат гпт.

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Бублик static void

Вообще забавно. Санкции на Мегафон введи только сейчас, а баланс со счета Мегафона уже год как нельзя пополнять.

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Beyond Borders Education

Санкции санкции , когда же все это закончится?

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Кирилл Садовой

Скорее всего никогда.

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При себе ничего нет

Когда дедушка сдаст брозды правления.

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Никитин Алексей

Даже после это ничего не произойдте - посмотри историю поправки Джексона - Вэника

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Михаил Иванович

А что там? Запрет, который и так не сильно работал, был отменён в 89-м году

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ЧятЖПТ

Он на второй срок собрался

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Dmitry Kuzmitsky

На первый вообще-то.

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Maxim Sergeevich

Вряд-ли кремлевская администрация сидит в комментариях на vc.ru, чтобы ответить на этот вопрос 😉

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BblCMOPK HACMOPKA

возможно что-то случилось

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BLVCK SQUARE
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fyp

Всегда в таких ситуациях интересовало, если у человека двойное гражданство США/РФ и он клиент мегафона, то он обязан расторгнуть договор?

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Kate

А США разрешает иметь двойное гражданство??? Не помню, чтобы между нами было соглашение

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Алексей Леденев

У Познера, например, тройное гражданство: России, Франции и США. Получается, что можно.

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unknown

Если не ошибаюсь, то это не тройное гражданство, а три гражданства. Это разные вещи.

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Алексей Леденев

Да, Вы правы, в Вики пишут именно так — три гражданства.

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Kate

Понятно.. если не запрещено, разрешено)
Серая зона законодательства)

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Алексей Кононов

Как сообщает пресс-служба Минфина США, компании включены в список санкций из-за связи с Олегом Дерипаской, который также находится под санкциями США.

В список также попали российские компании Rusal и En+ Group, которые контролируются Дерипаской.

Согласно санкциям, американские компании не могут заключать сделки с «Мегафоном» и USM, а также замораживаются все активы компаний под юрисдикцией США.

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Boris Agafontsev

Роуминг останется?

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Kate

Хоть сделки с Ростелекомом теперь не будет.. надеюсь

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