США ввели санкции против «Мегафона» и владеющего им холдинга USM Статьи редакции
Его основатель Алишер Усманов под санкциями США с марта 2022 года.
- Минфин США добавил в санкционный список больше 30 физлиц и 90 юрлиц. Среди них — «Металлоинвест», «Мегафон». Свернуть все сделки с компаниями нужно до 11 июля 2023 года.
- В списке также есть вице-премьер Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта Евгений Дитрих, «Международный инвестиционный банк» (МИБ), «МИБ Капитал» и Digital Invest — компания, которая управляет Digital Holding. Его создали в феврале 2021 года USM, «Мегафон» и власти Узбекистана. В феврале 2023-го оператор продал долю в ней своему же владельцу — USM.
- Холдинг USM Алишера Усманова тоже попал под санкции — вместе с другими связанными с ним компаниями и его гендиректором Владимиром Стрешинским.
- Усманов под санкциями с марта 2022 года. Тогда Минфин США выпустил лицензию, которая освобождала от блокирующих санкций даже те компании, где Усманов владеет больше 50%. Сейчас её отозвали.
- При этом отдельной лицензией Минфин разрешил определённые сделки с изданием «Коммерсантъ» (его тоже контролирует Усманов), а также связанные с телекоммуникациями и интернет-коммуникациями сделки с «Мегафоном» и Digital Invest.
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Остальным операторам приготовится. Ну может на саентологов из домру не введут или сделают последними.
на самом деле операторы готовятся. Билайн в Грузии теперь MyCellfie
когда уже санкции перестанут сыпаться рекой
Возможно после похорон
На смену Байдану другой придёт. Ничего не поменяется.
Рекой они сыпались год назад весной. Особо ограничений подрывающих пукан я на себе не почувствовал, но я жмотяра и бренды все равно не покупал, пиратский флаг не опускал, но тогда было больно большинству людей.
Как ты живешь без последней коллекции проперпеженных трусов Дольче Габбана?? Оу..ты не модный 😅
но на мир то хоть пришлось перейти?
Ну, Усманов успеет всё свернуть, времени ещё вагон. В разные кармашки, туда, сюда.
да ему пох, человек в счастие живет
оно и видно - с пляжей не вылезает, спортом занимается, ведет здоровый образ жизни
А налог на поддержку мегафона будет?
Нет, но не поддержавшие Мегафон будут приравнены к уклонистам и лишатся доступа к мобильной связи.
Я удивлен что коммерсант ещё существует, после их репортажей из Мариуполя и лднр. Видимо из за того что владелец Усманов нет отмашки гасить
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Ага удивительно . За такие поездки даже вроде зарубежных репортеров у себя щемят.
введение санкций является одной из форм внешнеполитического давления на другие страны или организации в связи с конкретными действиями или политикой.
Опять здесь чат гпт.
Вообще забавно. Санкции на Мегафон введи только сейчас, а баланс со счета Мегафона уже год как нельзя пополнять.
Санкции санкции , когда же все это закончится?
Скорее всего никогда.
Когда дедушка сдаст брозды правления.
Даже после это ничего не произойдте - посмотри историю поправки Джексона - Вэника
А что там? Запрет, который и так не сильно работал, был отменён в 89-м году
Он на второй срок собрался
На первый вообще-то.
Вряд-ли кремлевская администрация сидит в комментариях на vc.ru, чтобы ответить на этот вопрос 😉
возможно что-то случилось
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Всегда в таких ситуациях интересовало, если у человека двойное гражданство США/РФ и он клиент мегафона, то он обязан расторгнуть договор?
А США разрешает иметь двойное гражданство??? Не помню, чтобы между нами было соглашение
У Познера, например, тройное гражданство: России, Франции и США. Получается, что можно.
Если не ошибаюсь, то это не тройное гражданство, а три гражданства. Это разные вещи.
Да, Вы правы, в Вики пишут именно так — три гражданства.
Понятно.. если не запрещено, разрешено)
Серая зона законодательства)
Как сообщает пресс-служба Минфина США, компании включены в список санкций из-за связи с Олегом Дерипаской, который также находится под санкциями США.
В список также попали российские компании Rusal и En+ Group, которые контролируются Дерипаской.
Согласно санкциям, американские компании не могут заключать сделки с «Мегафоном» и USM, а также замораживаются все активы компаний под юрисдикцией США.
Роуминг останется?
Хоть сделки с Ростелекомом теперь не будет.. надеюсь