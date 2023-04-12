Стартап Optic Андрея Дороничева запустил сервис для распознавания изображений, созданных ИИ Статьи редакции
Работает на сайте, в Twitter и Telegram.
- Сервис называется AI or Not. На сайт можно загрузить фотографию или иллюстрацию и проверить, создана она с помощью ИИ-сервиса или нет. Количество изображений не ограничено.
- Сервис также работает в Twitter, нужно к твиту прикрепить картинку, отметить @optic_xyz и поставить хэштег #aiornot. Есть бот в Telegram. Компания также работает над расширением Google Chrome.
- AI or Not определяет авторство с помощью «артефактов, невидимых человеческому глазу» — вариаций яркости и цвета, пишет The Wall Street Journal.
- Точность инструмента составляла 95% до недавнего обновления Midjourney. После она опустилась до 88,9%, но команда Optic обновила AI or Not, чтобы снова распознавать изображения Midjourney.
- Optic основан в марте 2022 года в Сан-Франциско Андреем Дороничевым, Романом Дорониным и Владом Виноградовым. Он предлагает сервис для защиты авторских прав на NFT, в июле привлёк $11 млн. Дороничев до 2021 года работал директором по продукту в Google и руководил командой YouTube Mobile.
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Соревнования «А я говорю, нейронка, а я говорю — нет» стартовали!
Первое же загруженное - мимо кассы )
и это ещё метаданные в Exif не чистил )
Извиняю )
А через время будут распознавать вкус продукта в магазине, натуральный или его ИИ сгенерировал
Тем временем, ИИ запустил стартап для распознавания изображений, созданных Андреем Дороничевым.
и зачем это нужно спрашивается ?
В чем проблема обучить ИИ определять ИИ это сделал или человек. Тот же чатжпт определяет наверно кто создал.
Ну вроде и не плохо, а вроде и не понятно