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Таня Боброва

Opera добавила бесплатный VPN в своё iOS-приложение Статьи редакции

Для всех пользователей функция станет доступна в ближайшие недели.

  • Сервис не требует подписки, авторизации и установки дополнительных расширений, говорится в блоге Opera. Включить VPN пользователь может в главном меню.
  • Поддержка VPN уже есть в версии браузера для Mac, Windows, Linux и Android.
  • Но для пользователей из России Opera отключила поддержку VPN в браузере в июне 2021 года — после того, как Роскомнадзор начал блокировать сервис. В справке компании для Android говорится, что в зависимости от страны и версии браузера функция может быть доступна только в приватном режиме.

#новость #opera

1436 просмотров
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6 комментариев
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Андрей Рядькин

действуй на опережение

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Энтони Лавджой

Поздно. У меня уже есть.

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Alex Melnikoff

Жопера сама отключила его, напугавшись ркн, а в Brave не только есть встроенный tor, так недавно еще поддержку мостов завезли

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Вадим Д.

Не, так не интересно. Вертайте в десктоп!

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При себе ничего нет

И работать будет через жопу из за ркн.

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Даниил Слесарчук

Opera добавила бесплатный VPN в своё iOS-приложение. Удар!

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