Opera добавила бесплатный VPN в своё iOS-приложение Статьи редакции
Для всех пользователей функция станет доступна в ближайшие недели.
- Сервис не требует подписки, авторизации и установки дополнительных расширений, говорится в блоге Opera. Включить VPN пользователь может в главном меню.
- Поддержка VPN уже есть в версии браузера для Mac, Windows, Linux и Android.
- Но для пользователей из России Opera отключила поддержку VPN в браузере в июне 2021 года — после того, как Роскомнадзор начал блокировать сервис. В справке компании для Android говорится, что в зависимости от страны и версии браузера функция может быть доступна только в приватном режиме.
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действуй на опережение
Поздно. У меня уже есть.
Жопера сама отключила его, напугавшись ркн, а в Brave не только есть встроенный tor, так недавно еще поддержку мостов завезли
Не, так не интересно. Вертайте в десктоп!
И работать будет через жопу из за ркн.
Opera добавила бесплатный VPN в своё iOS-приложение. Удар!
Комментарий удален модератором