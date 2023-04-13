«Сколтех» разработал первую российскую базовую станцию 5G Статьи редакции
Над проектом работали больше трёх лет и потратили на него 342 млн рублей.
- О создании отечественного производственного образца станции пятого поколения связи сообщил «Фонд Национальной технологической инициативы», который оказывал поддержку в разработке. Итоговый продукт состоит из программного обеспечения и образцов модулей. Их будет производить местный партнёр по заявкам операторов и заказчиков из «дружественных» стран.
- Оборудование соответствует международным стандартам консорциума по спецификации мобильной телефонии 3GPP и принципам концепции открытой сети радиодоступа OpenRAN. Последнее позволит превратить разработку в открытую платформу, компоненты для которой смогут создавать сторонние российские разработчики.
- Оборудование станции поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц, автономный и неавтономный режимы, технологии слайсинга и eMBB, голосовые и видеозвонки в 5G (VoNR и ViNR). Во время тестов скорость мобильного интернета на пике могла достигать 1,4 Гбит/с.
- В 2022 году разработку протестировали в независимой лаборатории три оператора «большой четверки» (это «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2), а также ассоциация «Открытые сетевые технологии». Теперь «Сколтех» готов разворачивать пилотные зоны — первые запуски должны состояться в 2023-2024 годах. До конца 2023-го выпуск станций по планам составит 100 штук.
- В конце 2022 года правительство рассматривало новую «дорожную карту» развития мобильной связи в России. В ней числилось пять основных продуктовых линеек, которые нужно выпустить до 2030 года. Среди них были и базовые станции для 5G.
- Минцифры тогда рассказало, что с учётом «текущих реалий» развернуть к 2024 году полноценные сети на базе российского оборудования во всех городах-миллионниках невозможно. Однако операторы, в частности из «большой четвёрки», продолжают тестировать площадки и сервисы.
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Разработка шильдика за 342 млн - горжусь эффективностью
"...Базовая станция 5G, которая управлялась разработанным в Сколтехе ПО, была реализована на аппаратной платформе, состоящей из обычных серверов на базе процессоров Intel, доступных на российском рынке. В качестве приемопередающего устройства (O-RU) использовалось решение компании Foxconn для полосы частот 4,8 – 4,99 ГГц, которая рассматривается в качестве одного из вариантов для развертывания сетей пятого поколения в России. Отечественные аналоги этого оборудования активно разрабатываются и будут доступны на рынке уже в самом ближайшем будущем. Кроме того, в тестовом стенде использовалась программно-аппаратная часть (сервер ядра сети, сервер точного времени и базовая станция – все операторского класса) одного из крупных зарубежных вендоров, полноценно эмулирующая реальную операторскую сеть..."
https://www.o-net.ru/tpost/c4m0ob3gp1-operatori-svyazi-i-skolteh-proveli-sovme
Как можно настолько бессовестно врать и при этом не провалиться от стыда сквозь землю? Кого они активно разрабатывают, замену серверов интела? Людей бы не смешили своими распильными потугами. Или они под заменой понимают наклейку шильдиков на глючный китайский сервер, который даже китайцам не под силу собрать на полностью своей элементной базе?
Поздравляю. Они создали эмуляцию 5G.
Опять недовольная стая хомячков бездельников
С категорией Д пишешь? Всемдовольный.
Да мы вообще все довольные очень, всё круто, жизнь только становится лучше.
Время идет, а ничего не меняется. Наоборот, аудитория только деградирует. Под каждой новостью о том, что в РФ что-то появилось, есть пара видов комментов от юродивых, которых кто-то выпустил с Пикабу.оценочные — "опять говно сделали"
Вот так просто. Без пруфов, аргументов и всего такого — это же не барское дело. Даже если в РФ изобретут одновременно лекарство и от ВИЧ и от рака, без иностранных реагентов, оборудования и даже знаний (что априори невозможно) — они все равно найдут до чего доебаться.капитанские — "азаза, китай сделал, а у нас шильды переклеили"
Да, все именно так. Спасибо, что открыли секрет и вывели на чистую воду этих переклейщиков. Сразу после вашего поста они пойдут каяться, вернут взятые у госухи деньги и откроют учебник по микроэлектронике, чтобы сделать СВОЁ!
При том, что я не питаю симпатий к говноинноваторам из Сколково, но даже меня это заебало. Сколько можно одну и ту же хуйню тиражировать? Вот просто ЗАЧЕМ?
Я так и не понял че хотели сказать.
Аудитория деградирует потому что время идет?
Или тут открыли секрет, а я не заметил?
Или что-то нельзя тиражировать, а что-то можно, и важно не попасться вам на глаза?
Потому, что до этого 100 случаев из 100 либо говно, либо переклееный шильдик. Почему сейчас должно быть не так?
То есть по-вашему, если кто-то просто пилит бабки, на переклеивании шильдиков и берет за это допденьги, причем бюджетные, то надо просто молчать и даже шутки не отпускать в этот адрес? По-моему нормальная реакция, когда тебя пытаются на....ть, не молчать
Ну а какой еще комментарий должен быть к однотипным новостям про свои (китайские) разработки за n сотен миллионов. Ну да, все понятно, но прокомментировать хочется.
Когда прикопаются к своим полезным разработкам, тогда и будем ворчать
Так может это вы деградируете, а аудитория выздоравливает и видит реальное положение дел? Тут ведь такое дело, оставаться крикливым патриотом и при этом порядочным и разумным человеком, становится все сложнее.
👏🏻👏🏻👏🏻
Комментарий удален модератором
Есть подозрение, что им платят
Интересно, что за вендор скрывается за шильдиком Ростеха?)
Huawei
и нахер эта поделка нужна без частот?
За то своя! (Не факт)
Для развертывания в Херсонской и Запорожской областях Российской Федерации.
забыли добавить.. из компонентов Huawei
https://www.huawei.com/by/news/by/2018/huawei_skolkovo_innovation_fund_2018
почему ты так решил? в Сколково много компаний.
скорее всего ты прав, но пока доказательств никаких нет. нужно ждать пока вскроют и посмотрят во внутрь.
Эта станция такая же отечественная как новый Москвич или Лада про которую вчера писали?
Импортозамещение провалилось полностью (с)
Могла, конечно, и не достигать, но речь не об этом. Такое ощущение, что замеров не было, просто решили, что «могла ведь скорость достигать 1,4 Гбит/с? Могла!»
Это молодцы, но обещанных 48G как-то жаль.
Сейчас в тренде 200G м 300G.
Виктория Боня негодует
Если 5G начнут разворачивать, в РФ резко возрастет спрос на шапочки из фольги.
Заучит как идея для стартапа
Всех вакцинированных Pfizer просят подойти к 5G-вышке и постоять пять минут, чтобы скачать обновления против нового штамма коронавируса.
Поздно.
Пилотные башни ещё в 20-м развернули, насколько не помню - в Кронштадте и в Москве.
Насколько я читал про 5G, нужно использовать больше вышек по сравнению с 4G. Поэтому 100 вышек 5G в год выглядит как разгон на рубль, удар на копейку.
Ты не понимаешь ... "На развитие сетей 5G в России до 2024 года потратят более 208 млрд рублей"
... замах на рубль ...
Честно говоря разницу между лте и 5г вообще не вижу.
Вообще не понятен ажиотаж вокруг 5G... нафига он нужен, когда самые востребованные сервисы в РФ заблокированы?
На презентации было сказано:
Здравствуйте, это база....
На какой элементной базе?-)
Скорее бы это все навернулось.
Не совсем понятно вот что - реализация протокола - Российская или просто антенны наши?
Про процессор то фиг с ним, хоть софт чей )
Маде ин чина
Однозначно, это очень перспективный проект. Даже 100 станций, это уже решение.
Решение чего? Кто вас таких бездарных ботов штампует каждый день?
Для Африки
Ну все, теперь еще проще будет короновирус излучать через эти вышки!
По мне так новость хорошая. БС это очень важная составляющая в связи. Единственное, речь идет только о базовой станции, и как пишут, на разработку потратили 342 миллиона. Вот эта сумма, в контексте Базовой станции (это шкаф металлический с девайсами) как то странно выглядит немного. В эту сумму входит, создание 100 БС? Или это деньги потраченные только на разработку?
Просто 42 млн из этих денег - частные, остальное это госгранд.
Та бросьте, они эти "инновации" рожают почти каждый год. Толку только, что оно работает только на бумаге, либо является эмулятором.
СЖЕЕЕЕЧЬ!