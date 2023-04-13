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Полина Лааксо

«Сколтех» разработал первую российскую базовую станцию 5G Статьи редакции

Над проектом работали больше трёх лет и потратили на него 342 млн рублей.

  • О создании отечественного производственного образца станции пятого поколения связи сообщил «Фонд Национальной технологической инициативы», который оказывал поддержку в разработке. Итоговый продукт состоит из программного обеспечения и образцов модулей. Их будет производить местный партнёр по заявкам операторов и заказчиков из «дружественных» стран.
  • Оборудование соответствует международным стандартам консорциума по спецификации мобильной телефонии 3GPP и принципам концепции открытой сети радиодоступа OpenRAN. Последнее позволит превратить разработку в открытую платформу, компоненты для которой смогут создавать сторонние российские разработчики.
  • Оборудование станции поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц, автономный и неавтономный режимы, технологии слайсинга и eMBB, голосовые и видеозвонки в 5G (VoNR и ViNR). Во время тестов скорость мобильного интернета на пике могла достигать 1,4 Гбит/с.
  • В 2022 году разработку протестировали в независимой лаборатории три оператора «большой четверки» (это «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2), а также ассоциация «Открытые сетевые технологии». Теперь «Сколтех» готов разворачивать пилотные зоны — первые запуски должны состояться в 2023-2024 годах. До конца 2023-го выпуск станций по планам составит 100 штук.
Источник: «РИА Новости»
  • В конце 2022 года правительство рассматривало новую «дорожную карту» развития мобильной связи в России. В ней числилось пять основных продуктовых линеек, которые нужно выпустить до 2030 года. Среди них были и базовые станции для 5G.
  • Минцифры тогда рассказало, что с учётом «текущих реалий» развернуть к 2024 году полноценные сети на базе российского оборудования во всех городах-миллионниках невозможно. Однако операторы, в частности из «большой четвёрки», продолжают тестировать площадки и сервисы.

#новость #5g

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89 комментариев
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 Soulis

Разработка шильдика за 342 млн - горжусь эффективностью

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Слегка Придурковатый

"...Базовая станция 5G, которая управлялась разработанным в Сколтехе ПО, была реализована на аппаратной платформе, состоящей из обычных серверов на базе процессоров Intel, доступных на российском рынке. В качестве приемопередающего устройства (O-RU) использовалось решение компании Foxconn для полосы частот 4,8 – 4,99 ГГц, которая рассматривается в качестве одного из вариантов для развертывания сетей пятого поколения в России. Отечественные аналоги этого оборудования активно разрабатываются и будут доступны на рынке уже в самом ближайшем будущем. Кроме того, в тестовом стенде использовалась программно-аппаратная часть (сервер ядра сети, сервер точного времени и базовая станция – все операторского класса) одного из крупных зарубежных вендоров, полноценно эмулирующая реальную операторскую сеть..."

https://www.o-net.ru/tpost/c4m0ob3gp1-operatori-svyazi-i-skolteh-proveli-sovme

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Придумайте Сами
Отечественные аналоги этого оборудования активно разрабатываются и будут доступны на рынке уже в самом ближайшем будущем.

Как можно настолько бессовестно врать и при этом не провалиться от стыда сквозь землю? Кого они активно разрабатывают, замену серверов интела? Людей бы не смешили своими распильными потугами. Или они под заменой понимают наклейку шильдиков на глючный китайский сервер, который даже китайцам не под силу собрать на полностью своей элементной базе?

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Аккаунт разморожен

Поздравляю. Они создали эмуляцию 5G.

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Larry Letterman

Опять недовольная стая хомячков бездельников

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Kiss1nger

С категорией Д пишешь? Всемдовольный.

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1 комментарий
Hihi da haha

Да мы вообще все довольные очень, всё круто, жизнь только становится лучше.

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Bruce Robertson

Время идет, а ничего не меняется. Наоборот, аудитория только деградирует. Под каждой новостью о том, что в РФ что-то появилось, есть пара видов комментов от юродивых, которых кто-то выпустил с Пикабу.

оценочные — "опять говно сделали"

Вот так просто. Без пруфов, аргументов и всего такого — это же не барское дело. Даже если в РФ изобретут одновременно лекарство и от ВИЧ и от рака, без иностранных реагентов, оборудования и даже знаний (что априори невозможно) — они все равно найдут до чего доебаться.

капитанские — "азаза, китай сделал, а у нас шильды переклеили"

Да, все именно так. Спасибо, что открыли секрет и вывели на чистую воду этих переклейщиков. Сразу после вашего поста они пойдут каяться, вернут взятые у госухи деньги и откроют учебник по микроэлектронике, чтобы сделать СВОЁ!

При том, что я не питаю симпатий к говноинноваторам из Сколково, но даже меня это заебало. Сколько можно одну и ту же хуйню тиражировать? Вот просто ЗАЧЕМ?

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Руслан Абрамов

Я так и не понял че хотели сказать.
Аудитория деградирует потому что время идет?
Или тут открыли секрет, а я не заметил?
Или что-то нельзя тиражировать, а что-то можно, и важно не попасться вам на глаза?

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6 комментариев
Alex R

Потому, что до этого 100 случаев из 100 либо говно, либо переклееный шильдик. Почему сейчас должно быть не так?

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Magistr Architecture

То есть по-вашему, если кто-то просто пилит бабки, на переклеивании шильдиков и берет за это допденьги, причем бюджетные, то надо просто молчать и даже шутки не отпускать в этот адрес? По-моему нормальная реакция, когда тебя пытаются на....ть, не молчать

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4 комментария
Gollut

Ну а какой еще комментарий должен быть к однотипным новостям про свои (китайские) разработки за n сотен миллионов. Ну да, все понятно, но прокомментировать хочется.
Когда прикопаются к своим полезным разработкам, тогда и будем ворчать

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1 комментарий
Придумайте Сами
Время идет, а ничего не меняется. Наоборот, аудитория только деградирует

Так может это вы деградируете, а аудитория выздоравливает и видит реальное положение дел? Тут ведь такое дело, оставаться крикливым патриотом и при этом порядочным и разумным человеком, становится все сложнее.

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Нина Тюлевина

👏🏻👏🏻👏🏻

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Комментарий удален модератором

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Доктор Богомол Тобогган

Есть подозрение, что им платят

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Magistr Architecture

Интересно, что за вендор скрывается за шильдиком Ростеха?)

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Noname

Huawei

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1 комментарий
Aleks B

и нахер эта поделка нужна без частот?

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Rimanez

За то своя! (Не факт)

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1 комментарий
Alexey Petrov

Для развертывания в Херсонской и Запорожской областях Российской Федерации.

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Крендель с перцем

забыли добавить.. из компонентов Huawei
https://www.huawei.com/by/news/by/2018/huawei_skolkovo_innovation_fund_2018

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Leonid Bushuev

почему ты так решил? в Сколково много компаний.
скорее всего ты прав, но пока доказательств никаких нет. нужно ждать пока вскроют и посмотрят во внутрь.

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11 комментариев
Dimitri

Эта станция такая же отечественная как новый Москвич или Лада про которую вчера писали?

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Мурад Муртазалиев

Импортозамещение провалилось полностью (с)

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1 комментарий
Вадим Д.
Во время тестов скорость мобильного интернета на пике могла достигать 1,4 Гбит/с

Могла, конечно, и не достигать, но речь не об этом. Такое ощущение, что замеров не было, просто решили, что «могла ведь скорость достигать 1,4 Гбит/с? Могла!»

Это молодцы, но обещанных 48G как-то жаль.

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Andrew Simon

Сейчас в тренде 200G м 300G.

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Anton

Виктория Боня негодует

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Noname

Если 5G начнут разворачивать, в РФ резко возрастет спрос на шапочки из фольги.

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Александр Смирнов

Заучит как идея для стартапа

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1 комментарий
Крендель с перцем

Всех вакцинированных Pfizer просят подойти к 5G-вышке и постоять пять минут, чтобы скачать обновления против нового штамма коронавируса.

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1 комментарий
Alexander Anikin

Поздно.
Пилотные башни ещё в 20-м развернули, насколько не помню - в Кронштадте и в Москве.

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Bolt Thrower
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Куртуазный маньерист

Насколько я читал про 5G, нужно использовать больше вышек по сравнению с 4G. Поэтому 100 вышек 5G в год выглядит как разгон на рубль, удар на копейку.

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Крендель с перцем

Ты не понимаешь ... "На развитие сетей 5G в России до 2024 года потратят более 208 млрд рублей"

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3 комментария
Ivan Boldyrev

... замах на рубль ...

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Игорь

Честно говоря разницу между лте и 5г вообще не вижу.

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Крендель с перцем

Вообще не понятен ажиотаж вокруг 5G... нафига он нужен, когда самые востребованные сервисы в РФ заблокированы?

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8 комментариев
Leonid Bushuev

На презентации было сказано:
Здравствуйте, это база....

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Иван Иванов

На какой элементной базе?-)

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Виолетта

Скорее бы это все навернулось.

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Георгий Хромченко

Не совсем понятно вот что - реализация протокола - Российская или просто антенны наши?

Про процессор то фиг с ним, хоть софт чей )

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Oleg

Маде ин чина

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Дарья Смолякова
В этом году планируется произвести 100 базовых станций. Уже сейчас мы участвуем в ряде крупных проектов. Среди них – развертывание сети 5G в метрополитене Москвы, создание частных 5G-сетей для крупнейших российских корпораций, два проекта в сфере беспилотного транспорта, а также запуск опытных зон с нашим оборудованием в реальных сетях операторов в крупнейших городах России.

Однозначно, это очень перспективный проект. Даже 100 станций, это уже решение.

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Придумайте Сами

Решение чего? Кто вас таких бездарных ботов штампует каждый день?

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1 комментарий
Oleg

Для Африки

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Пружинный ревербератор

Ну все, теперь еще проще будет короновирус излучать через эти вышки!

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Дарья Смолякова

По мне так новость хорошая. БС это очень важная составляющая в связи. Единственное, речь идет только о базовой станции, и как пишут, на разработку потратили 342 миллиона. Вот эта сумма, в контексте Базовой станции (это шкаф металлический с девайсами) как то странно выглядит немного. В эту сумму входит, создание 100 БС? Или это деньги потраченные только на разработку?
Просто 42 млн из этих денег - частные, остальное это госгранд.

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Аккаунт разморожен

Та бросьте, они эти "инновации" рожают почти каждый год. Толку только, что оно работает только на бумаге, либо является эмулятором.

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Mio Punit

СЖЕЕЕЕЧЬ!

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