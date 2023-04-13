«Яндекс» обновил политики «Браузера» для бизнеса — можно запретить запись экрана и общение приложений с расширениями Статьи редакции
Они работают и в обычной, и в расширенной версиях, уточнили vc.ru в компании.
- «Яндекс» добавил в «Браузер» для компаний 40 политик безопасности. Среди них — запрет перехода на сайты с просроченными или самоподписанными сертификатами безопасности и запрет на обмен сообщениями между приложением и внешним расширением (кроме разрешённого списка).
- Также есть запрет на перехват и запись экрана. С помощью него можно отключать API-интерфейсы, которые способны вести скрытую запись открытой вкладки, окна браузера или рабочего стола.
- Компания добавила несколько функций для системных администраторов. Это группировка политик по категориям (например, безопасность, личные данные и другие) и управление восстановлением сессий — можно настроить список сайтов, которые будут автоматически открываться при старте браузера.
- В личный кабинет «Браузера» компания добавила запрос тестового периода и возможность покупки лицензии по оферте.
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Не, яндекс браузер, для просмотра рутуба или рецептов в дзенеэтои политики избыточны. А для работы есть более достойные.
Еще, чтобы на сайты с российскими сертами ходить, типа Госуслуг.
Самая актуальная шутка 😏
Хорошая попытка, но нет
Что-то никто не пишет, что яндекс и мейл почтовики, в одночасье стали платными для владельцев домена.
пытаются безопасность увеличить