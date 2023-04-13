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Таня Боброва

«Яндекс» обновил политики «Браузера» для бизнеса — можно запретить запись экрана и общение приложений с расширениями Статьи редакции

Они работают и в обычной, и в расширенной версиях, уточнили vc.ru в компании.

  • «Яндекс» добавил в «Браузер» для компаний 40 политик безопасности. Среди них — запрет перехода на сайты с просроченными или самоподписанными сертификатами безопасности и запрет на обмен сообщениями между приложением и внешним расширением (кроме разрешённого списка).
  • Также есть запрет на перехват и запись экрана. С помощью него можно отключать API-интерфейсы, которые способны вести скрытую запись открытой вкладки, окна браузера или рабочего стола.
  • Компания добавила несколько функций для системных администраторов. Это группировка политик по категориям (например, безопасность, личные данные и другие) и управление восстановлением сессий — можно настроить список сайтов, которые будут автоматически открываться при старте браузера.
  • В личный кабинет «Браузера» компания добавила запрос тестового периода и возможность покупки лицензии по оферте.

#новость #яндексбраузер

307 просмотров
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7 комментариев
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 Вадим Д.

Не, яндекс браузер, для просмотра рутуба или рецептов в дзенеэтои политики избыточны. А для работы есть более достойные.

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Иван Серик
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Nikolay S

Еще, чтобы на сайты с российскими сертами ходить, типа Госуслуг.

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Вадим Д.

Самая актуальная шутка 😏

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Ale K

Хорошая попытка, но нет

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Антон Большаков

Что-то никто не пишет, что яндекс и мейл почтовики, в одночасье стали платными для владельцев домена.

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Touchpoint

пытаются безопасность увеличить

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