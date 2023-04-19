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Полина Лааксо

«Сбер» начал тестировать банкоматы без клавиатуры и разъёма для карты Статьи редакции

Клиент будет взаимодействовать с ними с помощью смартфона на базе iOS или Android.

  • Отсканировав с экрана QR-код, пользователь откроет приложение банка и сможет выбрать нужное действие — получить или внести наличные. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель банковского блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.
  • В новых банкоматах не будет разъёма для пластиковой карты, а также клавиатуры, так как «клиентский путь будет отображаться в смартфоне». Производство таких устройств будет обходиться банку на 15% дешевле. Сократятся и затраты на их обслуживание — на 20%. Примерные суммы расходов не назвали.
  • «Сбер» не уточнил, сколько банкоматов установил в качестве эксперимента и кто автор разработки. Но «массово» поставлять их в 2023 году компания не планирует. У банка также нет необходимости срочно менять всю банкоматную сеть на российское оборудование, поскольку проблем с ПО, разработкой шаблонов новых купюр и техподдержкой у него нет.
  • С годами количество банкоматов в России уменьшается, пишет газета со ссылкой на данные ЦБ: с 2014 по 2023 год их число сократилось на 57,6 тысячи аппаратов — до 179 739 штук на 1 января 2023-го. Сокращения ускорились в 2021-м и 2022 году, составив 9592 и 10 689 соответственно.
Так может выглядеть банкомат. Источник: «Ведомости»

#сбер #новость #банкоматы

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277 комментариев
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 Роман
«Сбер» начал тестировать банкоматы без клавиатуры и разъёма для карты

… и без денег

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Ale K
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6 комментариев
fyp

Со сберспасибо

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2 комментария
Денис Демидов

Цифровых рублей насыплет, которыми можно будет оплатить только товары с переклеенными в рф шильдиками.

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Mark Borisov

С цифровыми рублями же

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Aleks B

а только с рублями

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Dmitry T

Очень актуально переводить на смартфоны, если iOS приложение без танцев с бубном не установишь...

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Пьяный кролик

Как будто у каждого пенсионера apple и андроиды и они в этом разбираются. Такой банкомат максимум для отделений банка и офисов. А в торговом центре от него живого места не останется, геморрой будет вызывать. Кассы самообслуживания у многой молодежи даже вызывают диссонанс и неконтролируемые приступы ярости. А тут автомат без дырок, да ещё и смартфон в обязаловку

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16 комментариев
Pavel Cree

А в эппсторе его что ли нет?

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10 комментариев
sardelkin

так вчера была новость что сторонние приложения в следующей версии разрешат

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15 комментариев
Егор Виноградов

Заходишь в отделение Сбера и тебе его установят

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3 комментария
Dima Alexeev

У старых клиентов есть, новым поставят в отделении при получении карт и идентификации.
Минимальная часть просто в веб-приложении всё сделает

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A

Сейчас сбол доступен снова

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Андрей Колодов

С картой надёжнее. Теперь телефон придётся всегда с собой носить. Так он ещё и разрядиться может

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Sanya

Согласен, карту никогда не забудешь и вообще если забыл телефон, всегда можно позвонить с карты, чтобы тебе его подвезли

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21 комментарий
Rex Mundy

Сколько реально частых кейсов использования наличных в наше время?

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19 комментариев
Boyko

К этому все идет. Цифровой рубль не просто так внедряют.

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Кабаре-дуэт Академия
Теперь телефон придётся всегда с собой носить.

Ты выходишь из дома без телефона?

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3 комментария
Елена Аверина

Ещё и потеряться, также его можно забыть дома или украсть

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Дмитрий Зима

я бы у этих банкоматов сделал совсем маленький экран, такой для кода явно избыточен и добавил беспроводную зарядку )) Ну а если серьезно, то если этому банкомату добавить беспроводной считыватель, то в принципе слот для карт не сильно нужен

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lakoros

Не служил не клиент!

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3 комментария
Dm 1

Кроме как дауны, ничего в голову не приходит.
Кто основной розничный клиент сбера? Пенсионеры и бюджетники, это не сильно продвинутые в плане смартфонов люди. На кой хрен делать отдельные линейки банкоматов без картоприемников? Карта у большинства людей всегда с собой, сломать ее проблематично, даже у карты с неработающей антенной nfc будет работать чип. А у половины бюджетного сегмента смартфонов вообще нет nfc, не говоря уже про кнопочные модели.
Как всегда у окологосконтор - "придумали" херню, попилили деньги, забыли про эту херню. Сколько уже за последние пору лет контор отчитывалось "мы запустили доставку дронами и коптерами"? Как минимум почта рф и яндекс. Кому нибудь в окно или на балкон дрон с посылкой прилетал?

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1 комментарий
Konstantin Safonov

Я бы больше сказал: если в России нужно подойти к банкомату, значит, внезапно разрядился телефон и нужна наличка, т.к. не могу заказать в приложении за такси/что-либо.

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Вася 3000

Фигово что с чужих карт теперь не снимешь, я вот с тинька регулярно снимаю в сбере

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енот

Привычные банкоматы нет смысла убирать - аудитория клиентов у Сбербанка большая, не у всех есть смартфоны/не все ими пользуются. Должны остаться привычные банкоматы (как минимум один среди всех таких новых)

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1 комментарий
Андрей Колодов

Вот, кстати да. Верно подмечено.

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Alex R

Это нужен обязательный интернет в смартфоне? С картой никаких проблем нет. Зачем так извращаться.

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Alex S.

который кстати может зависнуть в середине процесса

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unknown

Написано же - такие банкоматы дешевле на 15%.

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Лена Головач

Странно, что по лицу не определяют клиента. Нужно со всех биометрию собрать, а то не до конца известно, где живут призывники

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Юрий Мальцев

Потом будут без экрана)
"Салют, дай денег!"

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Anton Epeykin

На самом деле к этому всё и идёт)

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Lexx Sky

Голова, дай денег!

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Градибор Пожарский
Отсканировав с экрана QR-код, пользователь откроет приложение банка
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Вадим Д.

Странно, что пока с экраном. А на сенсорные денег не хватает?

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Anton Epeykin

Так он вроде сенсорный. В углу кнопка выхода горит. А вот камера куда-то подевалась.

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Dennis Prochko

ну его нафиг этот пинпад с шифрованием каким то бесполезным.

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S1m0ne

у нас тихий зелёный район "с пенсами". В предбаннике с введением МИР на все соцвыплаты многие в обычный-то банкомат как в тетрис...долго и с матом, а тут что будет?

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1 комментарий
Айнур

потом будет без разъема для денег

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Сергей Д.

Перекличка ботов окончена?

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Станислав

Это просто рай для кидал будет. Аферисты будут такие свои банкоматы вешать в людных местах, которые через qr код будут открывать сайт или приложение от кидал. Дальше "лошарик" все сам введет. И через код от смс все подтвердит.

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Alex S.

Всё. "Считается врученной".

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1 комментарий
Dm 1

Смешнее будет, если показанная на экране сумма будет считаться полученной с момента показа на экране. И похуй, что в лотке для наличных вам ничего не выдали.
Посмотрел - значит получил.

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32 комментария
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Alex S.

повесткомат

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unknown

Нормально ты так свои гривны или центы отрабатываешь.

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Vlad Dx18gzn36

Сегодня брал кофе а рядом слышал как бабушка громко материлась. Обернулся посмотреть - она как раз осваивала данный банкомат и там какая то буква не хотела пропечатываться.

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Цкуро Бесцветный

Какая буква, если этот банкомат - это просто деньговыдатчик, прикрученный к сберовской аппке на смартфоне?

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1 комментарий
Vitaly Ya

А что мешало нфс считыватель прикрутить, вроде как не должно сильно удорожать.

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Rex Mundy

Ничего не мешает, он уже есть в банкоматах Сбера

Поэтому вопрос скорее зачем что то еле городить, если nfc есть даже в бюджетных телефонах

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Николай Замотаев

А зачем тогда банкомат, если они хотят всё завязать на смартфон?

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Полина Лааксо
Автор

ну, смартфон не сможет вам выдать купюрку, банкомат же действует как ящик с деньгами (ну или без них, как все уже пошутили)

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16 комментариев
shencrypto

ага если учесть что у 99% людей не установлены РФ сертификаты , а про iphone вообще молчу .

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Dima Alexeev

Недавно, как раз, проводил работу в своём коттеджам поселке, тк люди не могли на сайт Госреестра зайти

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Spelunkedd

Если Сбер будет выдавать всем по телефону, то вопросов нет

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Куртуазный маньерист

Может сразу перейти на идентификацию по лицу?

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Цкуро Бесцветный

С камерами заминка, в прототипе ее не видно)))

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2 комментария
Ростислав

"Разъём"??? Это называется "разъём"???
Нет, это называется - кард-ридер.
А разъём - это немного другое, извините. "Матрицу" смотрели? Вот то, что у Нео и прочих на затылке - это и есть разъём.

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Aleks B

отверстие

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Дмитрий Сергеев

Оооо, он такими путями скоро догонит Каспий банк Казахстана

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Aleks B

Полное непонимание, что такое банкоматы и как они используются

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ищем жертв поиска Авито

проще пареной репы. Теперь у терпил будут отжимать мобилу и с терпилой прямо к банкомату подъезжать для снятия бабла

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Кабаре-дуэт Академия

Чем это отличается от отжатия карты и подъезжанием для снятия бабла?

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Алексей Долонгис

и вот раньше идёшь с картой БКС или Альфы где-то в глуши, видишь банкомат - снимаешь деньги. А теперь хрен тебе, опять возврат в эру банкомат-карта.
С февраля они уже поставили такие банкоматы

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Maxim Demin

Ну у альфы например много партнеров. Если какие-то категорично не подойдёт, заглянуть в другой можно. Ну а вообще можно и по qr давно вроде снимать, что удобнее и не заставляет таскаться с картой

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Denis Azarenko

Выдаёт цифровыми рублями, деньгами уже не выдаёт

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Varvara Tokareva

Привычные банкоматы нет смысла убирать - аудитория клиентов у Сбербанка большая, не у всех есть смартфоны/не все ими пользуются. Должны остаться привычные банкоматы (как минимум один среди всех таких новых)

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енот

Не понял - что за дежавю
@Патруль кажется опять та ситуация, когда боты копируют существующие комментарии (как уже было тут 1-2 года назад)

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3 комментария
Цой жив

Задача - сэкономить на клавиатурах?

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Anton Vlasov

клавиатуры и карт-ридеры из-за санкций не продают :)

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2 комментария
Александр Жариков

Зарядкой надо оснастить. Недочёт.

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Вильгельм Богачев

Идея збс, и оплатил и взбодрился. Для введения пин кода поочередно принимайте следующие позы:

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Полина Щербакова
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S1m0ne

боты, вы заебли региться и по кругу постить одну и ту же хуйню
воистину воскрес!

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Alex S.

То есть люди с кнопочными телефонами в пролёте. Кстати среди них многие - пользователи банкоматов.

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3 комментария
Алена Садыкова

Карту хоть заблокировать можно при потере, а если старшее поколение потеряет телефон, то уже вполне сможет остаться без сбережений.
Надеюсь, полностью на такой вид, перехода не будет

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Сбер

Если телефон потерян, то мы можем сбросить приложение СберБанк Онлайн с устройства и заблокировать СМС-банк пока клиент не восстановит СИМ-карту 😉

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9 комментариев
Doco4ka

Да уже год как вижу такие банкоматы.

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Азер Гарягды

В частности у Тинькофф такой работает. Но, они сделали разумнее на данный момент - у них работает и через смартфон (отсканил QR код - авторизовался и дальше можно работать хоть с сенсорного экрана банкомата, хоть со смартфона) и через обычные карты по NFC. На ближайшие несколько лет - это более разумный вариант, учитывая проблемы с электроникой.

Как в магазинах - кассы самообслуживания работают одновременно с обычными кассами с кассирами.

PS. Между прочим, на кассах самообслуживания иногда получается медленнее оформление покупки чем через кассира:) Во-первых : популярность возросла и там уже тоже очереди образуются. Во-вторых: тормозят товары с маркировкой - потому что там не только штрих-код надо сканировать, но ещё и маркировку. Ну и чуть что - сразу к ассистенту зоны самообслуживания надо обращаться.

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4 комментария
Свидетели TJ

Скоро и без чипов будут

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Сергей Коновалов

Ну чтож, теперь деньги можно будет снимать без карты и без владельца.. %(

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Anna Panova

Очень актуально переводить на смартфоны, если iOS приложение без танцев с бубном не установишь...

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Nicole Panina

А зачем тогда банкомат, если они хотят всё завязать на смартфон?

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Александр Жариков

Смартфоны ещё не умеют Билеты Банка России печатать. Приходится топать до таких вот ящиков за уже напечатанными.

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Имам Гаджиев

Хм, посмотрим что из этого выйдет 😅 Но выглядят вроде неплохо

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Platon Sergeev

Перекличка ботов окончена?

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Tony Sib

представьте, что скоро сбер будет тестить консультантов по своему инфостенду Visper by Sber, будущее уже наступило)

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сплошное разочарование

Сбер начал тестировать людей..

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Fun Rizer

Кажется, раньше это называлось QIWI терминал. Без кнопок и разъёмов для карт))

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Alexey Suhov

Зарядкой надо оснастить. Недочёт.

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Антон Молин

прикольно, вечно карту забываю

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Mariya Bykova

и вот раньше идёшь с картой БКС или Альфы где-то в глуши, видишь банкомат - снимаешь деньги. А теперь хрен тебе, опять возврат в эру банкомат-карта.
С февраля они уже поставили такие банкоматы

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Melissa Mata

Интересно, что будут делать пенсионеры, у которых даже обычных кнопочных мобильных нет?

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