«Сбер» начал тестировать банкоматы без клавиатуры и разъёма для карты Статьи редакции
Клиент будет взаимодействовать с ними с помощью смартфона на базе iOS или Android.
- Отсканировав с экрана QR-код, пользователь откроет приложение банка и сможет выбрать нужное действие — получить или внести наличные. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель банковского блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.
- В новых банкоматах не будет разъёма для пластиковой карты, а также клавиатуры, так как «клиентский путь будет отображаться в смартфоне». Производство таких устройств будет обходиться банку на 15% дешевле. Сократятся и затраты на их обслуживание — на 20%. Примерные суммы расходов не назвали.
- «Сбер» не уточнил, сколько банкоматов установил в качестве эксперимента и кто автор разработки. Но «массово» поставлять их в 2023 году компания не планирует. У банка также нет необходимости срочно менять всю банкоматную сеть на российское оборудование, поскольку проблем с ПО, разработкой шаблонов новых купюр и техподдержкой у него нет.
- С годами количество банкоматов в России уменьшается, пишет газета со ссылкой на данные ЦБ: с 2014 по 2023 год их число сократилось на 57,6 тысячи аппаратов — до 179 739 штук на 1 января 2023-го. Сокращения ускорились в 2021-м и 2022 году, составив 9592 и 10 689 соответственно.
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… и без денег
Со сберспасибо
Цифровых рублей насыплет, которыми можно будет оплатить только товары с переклеенными в рф шильдиками.
С цифровыми рублями же
а только с рублями
Очень актуально переводить на смартфоны, если iOS приложение без танцев с бубном не установишь...
Как будто у каждого пенсионера apple и андроиды и они в этом разбираются. Такой банкомат максимум для отделений банка и офисов. А в торговом центре от него живого места не останется, геморрой будет вызывать. Кассы самообслуживания у многой молодежи даже вызывают диссонанс и неконтролируемые приступы ярости. А тут автомат без дырок, да ещё и смартфон в обязаловку
А в эппсторе его что ли нет?
так вчера была новость что сторонние приложения в следующей версии разрешат
Заходишь в отделение Сбера и тебе его установят
У старых клиентов есть, новым поставят в отделении при получении карт и идентификации.
Минимальная часть просто в веб-приложении всё сделает
Сейчас сбол доступен снова
С картой надёжнее. Теперь телефон придётся всегда с собой носить. Так он ещё и разрядиться может
Согласен, карту никогда не забудешь и вообще если забыл телефон, всегда можно позвонить с карты, чтобы тебе его подвезли
Сколько реально частых кейсов использования наличных в наше время?
К этому все идет. Цифровой рубль не просто так внедряют.
Ты выходишь из дома без телефона?
Ещё и потеряться, также его можно забыть дома или украсть
я бы у этих банкоматов сделал совсем маленький экран, такой для кода явно избыточен и добавил беспроводную зарядку )) Ну а если серьезно, то если этому банкомату добавить беспроводной считыватель, то в принципе слот для карт не сильно нужен
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Не служил не клиент!
Кроме как дауны, ничего в голову не приходит.
Кто основной розничный клиент сбера? Пенсионеры и бюджетники, это не сильно продвинутые в плане смартфонов люди. На кой хрен делать отдельные линейки банкоматов без картоприемников? Карта у большинства людей всегда с собой, сломать ее проблематично, даже у карты с неработающей антенной nfc будет работать чип. А у половины бюджетного сегмента смартфонов вообще нет nfc, не говоря уже про кнопочные модели.
Как всегда у окологосконтор - "придумали" херню, попилили деньги, забыли про эту херню. Сколько уже за последние пору лет контор отчитывалось "мы запустили доставку дронами и коптерами"? Как минимум почта рф и яндекс. Кому нибудь в окно или на балкон дрон с посылкой прилетал?
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Я бы больше сказал: если в России нужно подойти к банкомату, значит, внезапно разрядился телефон и нужна наличка, т.к. не могу заказать в приложении за такси/что-либо.
Фигово что с чужих карт теперь не снимешь, я вот с тинька регулярно снимаю в сбере
Привычные банкоматы нет смысла убирать - аудитория клиентов у Сбербанка большая, не у всех есть смартфоны/не все ими пользуются. Должны остаться привычные банкоматы (как минимум один среди всех таких новых)
Вот, кстати да. Верно подмечено.
Это нужен обязательный интернет в смартфоне? С картой никаких проблем нет. Зачем так извращаться.
который кстати может зависнуть в середине процесса
Написано же - такие банкоматы дешевле на 15%.
Странно, что по лицу не определяют клиента. Нужно со всех биометрию собрать, а то не до конца известно, где живут призывники
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Потом будут без экрана)
"Салют, дай денег!"
На самом деле к этому всё и идёт)
Голова, дай денег!
Странно, что пока с экраном. А на сенсорные денег не хватает?
Так он вроде сенсорный. В углу кнопка выхода горит. А вот камера куда-то подевалась.
ну его нафиг этот пинпад с шифрованием каким то бесполезным.
у нас тихий зелёный район "с пенсами". В предбаннике с введением МИР на все соцвыплаты многие в обычный-то банкомат как в тетрис...долго и с матом, а тут что будет?
потом будет без разъема для денег
Перекличка ботов окончена?
Это просто рай для кидал будет. Аферисты будут такие свои банкоматы вешать в людных местах, которые через qr код будут открывать сайт или приложение от кидал. Дальше "лошарик" все сам введет. И через код от смс все подтвердит.
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Всё. "Считается врученной".
Смешнее будет, если показанная на экране сумма будет считаться полученной с момента показа на экране. И похуй, что в лотке для наличных вам ничего не выдали.
Посмотрел - значит получил.
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повесткомат
Нормально ты так свои гривны или центы отрабатываешь.
Сегодня брал кофе а рядом слышал как бабушка громко материлась. Обернулся посмотреть - она как раз осваивала данный банкомат и там какая то буква не хотела пропечатываться.
Какая буква, если этот банкомат - это просто деньговыдатчик, прикрученный к сберовской аппке на смартфоне?
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А что мешало нфс считыватель прикрутить, вроде как не должно сильно удорожать.
Ничего не мешает, он уже есть в банкоматах Сбера
Поэтому вопрос скорее зачем что то еле городить, если nfc есть даже в бюджетных телефонах
А зачем тогда банкомат, если они хотят всё завязать на смартфон?
ну, смартфон не сможет вам выдать купюрку, банкомат же действует как ящик с деньгами (ну или без них, как все уже пошутили)
ага если учесть что у 99% людей не установлены РФ сертификаты , а про iphone вообще молчу .
Недавно, как раз, проводил работу в своём коттеджам поселке, тк люди не могли на сайт Госреестра зайти
Если Сбер будет выдавать всем по телефону, то вопросов нет
Может сразу перейти на идентификацию по лицу?
С камерами заминка, в прототипе ее не видно)))
"Разъём"??? Это называется "разъём"???
Нет, это называется - кард-ридер.
А разъём - это немного другое, извините. "Матрицу" смотрели? Вот то, что у Нео и прочих на затылке - это и есть разъём.
отверстие
Оооо, он такими путями скоро догонит Каспий банк Казахстана
Полное непонимание, что такое банкоматы и как они используются
проще пареной репы. Теперь у терпил будут отжимать мобилу и с терпилой прямо к банкомату подъезжать для снятия бабла
Чем это отличается от отжатия карты и подъезжанием для снятия бабла?
и вот раньше идёшь с картой БКС или Альфы где-то в глуши, видишь банкомат - снимаешь деньги. А теперь хрен тебе, опять возврат в эру банкомат-карта.
С февраля они уже поставили такие банкоматы
Ну у альфы например много партнеров. Если какие-то категорично не подойдёт, заглянуть в другой можно. Ну а вообще можно и по qr давно вроде снимать, что удобнее и не заставляет таскаться с картой
Выдаёт цифровыми рублями, деньгами уже не выдаёт
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Привычные банкоматы нет смысла убирать - аудитория клиентов у Сбербанка большая, не у всех есть смартфоны/не все ими пользуются. Должны остаться привычные банкоматы (как минимум один среди всех таких новых)
Не понял - что за дежавю
@Патруль кажется опять та ситуация, когда боты копируют существующие комментарии (как уже было тут 1-2 года назад)
Задача - сэкономить на клавиатурах?
клавиатуры и карт-ридеры из-за санкций не продают :)
Зарядкой надо оснастить. Недочёт.
Идея збс, и оплатил и взбодрился. Для введения пин кода поочередно принимайте следующие позы:
боты, вы заебли региться и по кругу постить одну и ту же хуйню
воистину воскрес!
То есть люди с кнопочными телефонами в пролёте. Кстати среди них многие - пользователи банкоматов.
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Карту хоть заблокировать можно при потере, а если старшее поколение потеряет телефон, то уже вполне сможет остаться без сбережений.
Надеюсь, полностью на такой вид, перехода не будет
Если телефон потерян, то мы можем сбросить приложение СберБанк Онлайн с устройства и заблокировать СМС-банк пока клиент не восстановит СИМ-карту 😉
Да уже год как вижу такие банкоматы.
В частности у Тинькофф такой работает. Но, они сделали разумнее на данный момент - у них работает и через смартфон (отсканил QR код - авторизовался и дальше можно работать хоть с сенсорного экрана банкомата, хоть со смартфона) и через обычные карты по NFC. На ближайшие несколько лет - это более разумный вариант, учитывая проблемы с электроникой.
Как в магазинах - кассы самообслуживания работают одновременно с обычными кассами с кассирами.
PS. Между прочим, на кассах самообслуживания иногда получается медленнее оформление покупки чем через кассира:) Во-первых : популярность возросла и там уже тоже очереди образуются. Во-вторых: тормозят товары с маркировкой - потому что там не только штрих-код надо сканировать, но ещё и маркировку. Ну и чуть что - сразу к ассистенту зоны самообслуживания надо обращаться.
Скоро и без чипов будут
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Ну чтож, теперь деньги можно будет снимать без карты и без владельца.. %(
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Очень актуально переводить на смартфоны, если iOS приложение без танцев с бубном не установишь...
А зачем тогда банкомат, если они хотят всё завязать на смартфон?
Смартфоны ещё не умеют Билеты Банка России печатать. Приходится топать до таких вот ящиков за уже напечатанными.
Хм, посмотрим что из этого выйдет 😅 Но выглядят вроде неплохо
Перекличка ботов окончена?
представьте, что скоро сбер будет тестить консультантов по своему инфостенду Visper by Sber, будущее уже наступило)
Сбер начал тестировать людей..
Кажется, раньше это называлось QIWI терминал. Без кнопок и разъёмов для карт))
Зарядкой надо оснастить. Недочёт.
прикольно, вечно карту забываю
и вот раньше идёшь с картой БКС или Альфы где-то в глуши, видишь банкомат - снимаешь деньги. А теперь хрен тебе, опять возврат в эру банкомат-карта.
С февраля они уже поставили такие банкоматы
Интересно, что будут делать пенсионеры, у которых даже обычных кнопочных мобильных нет?