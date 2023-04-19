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Евгения Евсеева

Atlassian представил Atlassian Intelligence — ИИ-помощника для Jira и Confluence Статьи редакции

Он поможет найти ответы в базе данных или составить планы на основе информации о проектах.

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  • Компания Atlassian — разработчик Jira, Trello и Bitbucket — представила «виртуального товарища по команде», ИИ-помощник Atlassian Intelligence. Он использует собственные модели компании и модели от OpenAI, разработчика ChatGPT.
  • Atlassian Intelligence появится только в облачной платформе компании. Пока можно только записаться в список ожидания, все функции будут бесплатными. В будущем его включат в тарифы Premium и Enterprise для Jira.
  • ИИ-помощник может обобщать, искать и создавать контент. Он работает в связке с Confluence — рабочим пространством для создания единой базы знаний для компании. ИИ может обращаться к этой базе, чтобы найти необходимую информацию.
  • Например, ИИ может подвести итоги встречи, сделать расшифровку разговора, а потом на основе неё выделить список решений и действий, которые нужно предпринять.
  • Помощник может искать необходимые термины в базе данных компании и давать им определения, а также показать, с какими проектами он связан и какие команды над ним работают.
  • Кроме этого, ему можно задавать вопросы, связанные с работой, например: «Когда мы собираемся представить новое приложение?». ИИ ответит с учётом информации, которая есть в базе. Также разработчики могут использовать его для составления планов на основе внесённых в базу данных.
  • Atlassian Intelligence понимает запросы на естественном языке и может преобразовывать их в JQL или SQL.
  • ИИ работает с Jira Service Management: например, он может помочь сотруднику получить доступ к необходимым инструментам, а поддержке — найти необходимый ответ или обобщить предыдущие взаимодействия и составить список того, что нужно сделать.

#новость #atlassian #jira #confluence

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19 комментариев
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 Цой жив

Нынче каждая козявка будет заявлять, что у них ИИ интегрирован

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Илья Дёмин

Кроме Цоя. Ведь он умер 🤣.

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Куртуазный маньерист
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Роман Рабочий

Господи, какой же ты ваня токсичный...

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Иван Серик

Есть такое, сам страдаю!

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Иван Серик
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Мешок Костей
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symbix

Зашёл запостить эту картинку.

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Евгений Трифонов

За шесть лет с джирой я так и не научился как следует ей пользоваться, каждая попытка найти нестандартный тикет превращается в долгое тыкание. Неужели наконец можно станет сказать ей «найди мне вот это» и она найдёт?

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Magistr Architecture

Другие инструменты ещё хуже?

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Илья Дёмин

Круто. ИИ сам придумает задачу, сам составит план, сам создаст таску в Jira, сам напишет код, а потом и сам напишет документацию! А я буду получать деньги.

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Юрий Мальцев

Скорее всего ИИ начнёт получать деньги вместо тебя 😂

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Иван Серик
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1E0P4RD

Если она теперь сама будет трудозатраты по таскам вносить тогда фича крутая надо брать

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nochnoy.ru

Тогда она должна понимать всю проблематику проекта. В случае с it-проектами - код и что в нём надо исправить. Тогда она сможет не только посчитать трудозатраты но и всё сделать.

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Domorost

Этого нам не надо. Яндекс трекер запакуйте и будет достаточно. А то ии какие-то напридумывали. Кто в поиске первый - тот и молодец

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Крендель с перцем

ИИ-помощник, пинай этих разрабов каждые пол.часа и днем и ночью, проверяй, вообще они работают там?

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Yes, Your Grace

Ну, прикольно. Попробуем в поддержке.

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The Popov

Я думал этого монстра не победить

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