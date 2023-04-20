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Таня Боброва

Group-IB продала бизнес в России местному менеджменту Статьи редакции

Он будет работать под брендом F.A.C.C.T.

  • Российские акционеры и топ-менеджеры выкупили активы международной компании по кибербезопасности Group-IB в России, сообщила компания. Они сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране.
  • Теперь бренд Group-IB будет представлен только на международном рынке, полностью этот процесс завершится до конца 2023 года. В России же бизнес будет работать под брендом F.A.С.С.T (Fight Against Cybercrime Technologies).
  • Крупнейший акционер F.A.C.C.T. — сооснователь Group-IB Илья Сачков с долей 37,5%, пишет Forbes. У компаний «Альтера Капитал» и «Киберинвест» — 25% и 12,5% соответственно. Ещё 15% — у Алексея Козырева, а 10% — у бывшего регионального директора Group-IB Валерия Баулина, который возглавил F.A.C.C.T.
  • Group-IB завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса в июле 2022 года. В ходе финального этапа разделения сооснователь и гендиректор Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • В 2021 году Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене, материалы дела засекречены. Сам предприниматель вину не признавал, писал ТАСС.
  • Глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что с момента ареста доля Group-IB на российском рынке снижалась. Клиенты вынуждены отказываться от услуг из-за риска оказаться замешанными в шпионской деятельности, добавил он. Теперь компания попробует «консолидировать остатки российских клиентов и продолжить работу под новым брендом», заключил Бедеров.
Офлайн
Таня Боброва
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции

Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.

Илья Сачков Фото с личной страницы в Facebook

#новость #groupib

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30 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Что ещё за F.A.C.C.T. Нужно отходить от тлетворного влияния латиницы. Только Б.П.Т.К.П., только хардкор!

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Полина Щербакова

нарушают закон о русском языке - 10

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M.R.T.

N.K.V.D. LLC United Russia

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Павел Шкутко

Учреда в казематы, на должность проверенного человека. Какой рейдерский захват, не не слышали...

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Вадим Д.

Не факт, что F.A.С.С.T будет бороться с киберпреступностью.

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Миру Мир (запрещено в РФ)

ну не будет бороться, так возглавит, в любом случае, #тольковыиграли! 😌

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Вадим Д.

Вот да, возглавить или научить — это могут (-:

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Полина Щербакова

цап - царап

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Sergey Folps

Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие

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Отдел продаж

товарищ майор

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Полина Щербакова

не балуйте)

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g1mb0s

Выглядит как реализация монополии государства на безопасность, пардон. Илья так и сидит. Есть ли там зарубежный потенциал, интересно?

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Anna Golubeva

Что ещё за F.A.C.C.T. Нужно отходить от тлетворного влияния латиницы. Только Б.П.Т.К.П., только хардкор!

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Влад Светлый

изыди, бот

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selecadm

Бот с сегодняшней регистрацией. Ворует чужой коммент.

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Пропащий Муму

Когда имеешь дело с людоедами, Илья, будь готов что однажды тебя подадут на стол.

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Сергей Бузин

"В 2021 году Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене, материалы дела засекречены." в классное время мы живем

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Pushkareva Ekaterina

Новости российского бизнеса совсем в криминальные сводки превратились.

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Поручик молчать

Group-IB разве не на госконтрактах сидел?

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Евгений Н

Вроде нет https://b2book.ru/inn/7723790843-ooo-gruppa-aibi/ 2 закупки на 88млн, для выручки 470млн не так много. Со Сбером работали похоже.

"Группа Айби, ООО, ИНН 7723790843, Москва…
"группа айби, ооо, москва, инн 7723790843, огрн 1117746167340, "группа айби", 115088, г.москва…
b2book.ru
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ЯжПрограммист

Попробуй найти на рынке того кто не работал со Сбером

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M-S-R

Ребята из менджмента походу очень ждут второго сталкера

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Pasha Z

Ну продал и хорошо

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Александр Толмаков

Ну то есть бизнес в РФ их уже не интересует? Раз Илья мажоритарий в российской компании, то как они хотят развиваться здесь? 🤷🏿‍♂️

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Император Нолимоций

Your data is F.A.C.C.T.

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Сергей Леопольдович

Это такое же иностранное как я Билл Обама младший )))

Group-IB — российская IT-компания. Создана в Москве в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым.

Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями Group-IB, по собственным данным, пользуются Сбербанк, Альфа-Банк, «Мегафон», «Ростех» и другие компании. Ее продукты продаются в 60 странах мира.

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Михаил Зеленин

Ребята очень удачно переехали в недружественный Сингапур

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Anastasia Denisova

Ребята из менджмента походу очень ждут второго сталкера

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Kinolog

heavy metal: facct2

ps надеюсь, сачков еще долго просидит

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ImPReZ

какой же пиздец :(

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