Group-IB продала бизнес в России местному менеджменту Статьи редакции
Он будет работать под брендом F.A.C.C.T.
- Российские акционеры и топ-менеджеры выкупили активы международной компании по кибербезопасности Group-IB в России, сообщила компания. Они сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране.
- Теперь бренд Group-IB будет представлен только на международном рынке, полностью этот процесс завершится до конца 2023 года. В России же бизнес будет работать под брендом F.A.С.С.T (Fight Against Cybercrime Technologies).
- Крупнейший акционер F.A.C.C.T. — сооснователь Group-IB Илья Сачков с долей 37,5%, пишет Forbes. У компаний «Альтера Капитал» и «Киберинвест» — 25% и 12,5% соответственно. Ещё 15% — у Алексея Козырева, а 10% — у бывшего регионального директора Group-IB Валерия Баулина, который возглавил F.A.C.C.T.
- Group-IB завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса в июле 2022 года. В ходе финального этапа разделения сооснователь и гендиректор Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумму сделки стороны не раскрывают.
- В 2021 году Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене, материалы дела засекречены. Сам предприниматель вину не признавал, писал ТАСС.
- Глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что с момента ареста доля Group-IB на российском рынке снижалась. Клиенты вынуждены отказываться от услуг из-за риска оказаться замешанными в шпионской деятельности, добавил он. Теперь компания попробует «консолидировать остатки российских клиентов и продолжить работу под новым брендом», заключил Бедеров.
2644 просмотров
Что ещё за F.A.C.C.T. Нужно отходить от тлетворного влияния латиницы. Только Б.П.Т.К.П., только хардкор!
нарушают закон о русском языке - 10
N.K.V.D. LLC United Russia
Учреда в казематы, на должность проверенного человека. Какой рейдерский захват, не не слышали...
Не факт, что F.A.С.С.T будет бороться с киберпреступностью.
ну не будет бороться, так возглавит, в любом случае, #тольковыиграли! 😌
Вот да, возглавить или научить — это могут (-:
цап - царап
Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
товарищ майор
не балуйте)
Выглядит как реализация монополии государства на безопасность, пардон. Илья так и сидит. Есть ли там зарубежный потенциал, интересно?
Что ещё за F.A.C.C.T. Нужно отходить от тлетворного влияния латиницы. Только Б.П.Т.К.П., только хардкор!
изыди, бот
Бот с сегодняшней регистрацией. Ворует чужой коммент.
Когда имеешь дело с людоедами, Илья, будь готов что однажды тебя подадут на стол.
"В 2021 году Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене, материалы дела засекречены." в классное время мы живем
Новости российского бизнеса совсем в криминальные сводки превратились.
Group-IB разве не на госконтрактах сидел?
Вроде нет https://b2book.ru/inn/7723790843-ooo-gruppa-aibi/ 2 закупки на 88млн, для выручки 470млн не так много. Со Сбером работали похоже.
Попробуй найти на рынке того кто не работал со Сбером
Ребята из менджмента походу очень ждут второго сталкера
Ну продал и хорошо
Ну то есть бизнес в РФ их уже не интересует? Раз Илья мажоритарий в российской компании, то как они хотят развиваться здесь? 🤷🏿♂️
Your data is F.A.C.C.T.
Это такое же иностранное как я Билл Обама младший )))
Group-IB — российская IT-компания. Создана в Москве в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым.
Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями Group-IB, по собственным данным, пользуются Сбербанк, Альфа-Банк, «Мегафон», «Ростех» и другие компании. Ее продукты продаются в 60 странах мира.
Ребята очень удачно переехали в недружественный Сингапур
Ребята из менджмента походу очень ждут второго сталкера
heavy metal: facct2
ps надеюсь, сачков еще долго просидит
какой же пиздец :(