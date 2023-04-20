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Маша Цепелева

Почтовый сервис Proton запустил бета-версию менеджера для паролей Proton Pass Статьи редакции

Пока только для пользователей двух тарифных планов.

  • Proton рассказал о запуске бета-версии Proton Pass, сервис доступен пользователям тарифов Visionary (эксклюзивный план для участников краудфандинга, который помог запустить Proton в 2014 году) и Lifetime (пожизненный доступ к сервисам, разыгрывается раз в год).
  • Менеджер паролей «был одним из самых частых запросов от пользователей с момента запуска почтового сервиса Proton Mail», рассказали в компании. Но не уточнили, когда закончится бета-тест.
  • Сервис будет использовать сквозное шифрование не только для паролей, но и для всех полей заполнения (имя пользователя, адрес страниц и другие).
  • У Proton Pass будет открытый исходный код, как и у других сервисов компании. Бета-версия доступна в десктоп-приложении, на iOS и Android.

#новость #proton

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46 комментариев
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 Алеоп

Only Bitwarden, другого не предлагать

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Сексорцист Милфхантерович

Полностью поддерживаю.

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N

Он же убогий и кривой

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Рома Кунашко

Простите?

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Алеоп

Работает на моем сервере да и ладно

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Rnatery

А LastPass? Там не взломали же всех вроде?

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Labeling

LastPass приплести к Bitwarden только чтобы брякнуть что-нибудь?

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Бинарный Ёж

LastPass проприетарный, что есть жирный минус для софта про безопасность.

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Alex Melnikoff

чем лучше кипаса?

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Алеоп

Вы можете посравнивать через таблицы сравнений

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Alex Melnikoff
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Андрей Верижников

Proton классный, но для паролей только KeePassXC

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Rex Mundy

Вы ошиблись, Алеоп написал, что это Bitwarden

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Rnatery

Почему только? Не доверяешь облачным сервисам даже со сквозным шифрованием?

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Rnatery

и с открытым исходным кодом?

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Alex Melnikoff

никто не мешает кипас положить в облако, но у облака нет шанса его распаковать

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AleXXX

Этот тот самый протон, который в бане РКН и куда не доходят письма с российских сервисов?

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Rnatery

и как это с паролями связано?

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AleXXX

Ну, сделают онлайн-синхронизацию и будет оно работать только с VPN. Может это и хорошо.

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Рома Кунашко

Письма с российских сервисов имеют проблемы даже с гмэил - маилру и яндекс 50-50 в спаме

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AleXXX

Если бы в спам попадало... оно просто не доходит, потому что маршрутов до МХ нет.

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Mike Elkin

Это тот самый РКН который банит всё подряд куда кривая нога укажет?

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AleXXX
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Вадим Д.

Почта у них классная, фишки доступности радуют.
Попробую и менеджер паролей, благодарю, Мария! Хотя с KeePass вряд ли перееду.

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Rnatery

в KeePass же синхронизации нет

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Сергей Рублев

Через тот же Dropbox прекрасно работает синхронизация.

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Qnoc

И, главное — два сервиса в связке очевидно лучше чем один, так что еще и очень удобно!

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Сергей Рублев

Если вера не позволяет юзать облака - можно плагин поставить, или вовсе по sshfs базу коннектить. Всяко лучше, чем 1Password on Electron ставить: https://vc.ru/services/281669-ya-ne-hochu-doveryat-paroli-prilozheniyu-na-dyryavom-electron-polzovateli-macos-raskritikovali-novuyu-versiyu-1password

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Alex Melnikoff

можно использовать гугл, дропбокс или свой личный webdav
все отлично

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Eugeniy Yucca

Жаль только на на яндекс письмо не отправить ))
1password - тоже топ

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Rnatery

В 1password синхронизация платная же?

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Eugeniy Yucca

Ну и Proton сам по себе сервис не бесплатный.
Я долго на LastPass сидел, а потом переехал на 1password и это прям качественный рост.
У Proton почтой и впн пользуюсь, самая удобная почта IMHO!

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Rnatery

чем 1password лучше lastpass?

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N

Он может работать через нужное вам облако. Без использования веб интерфейса.

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Андрей Шевчук
Хотя с KeePass вряд ли перееду

Разве что на KeePassXC 😉

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Вадим Д.

Не (-: Все клоны видел, но всё не то.

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Пернатой

Не юзабельная. Нужно платить за хранилище писем. Бесплатный там 1 гиг или даже меньше

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Цой жив

А нигде не надо помечать, что это реклама?

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Rex Mundy

Ну, нет

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A+B=C

«реклама», которую проплатил CERN напрямую автору из vcРУ. Да ты «мозг»…

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Крендель с перцем

Менеджер паролей

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Denis Buslaev

с таким то менеджером пароли будут в безопасности

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Александр

https://www.youtube.com/watch?v=fB2b-lTjCQA

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Доллар по 28

Если что просто напоминаю, в их политике конфиденциальности указано что они гарантируют защиту вашей почты, *но только если вы не эдвард сноуден.
Хз убрали ли они это или как по новой теперь перефразировали

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Anna Sviridova

в KeePass же синхронизации нет

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Ivan Cato

Proton PASS - дьявол в мелочах. :)

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