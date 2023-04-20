Почтовый сервис Proton запустил бета-версию менеджера для паролей Proton Pass Статьи редакции
Пока только для пользователей двух тарифных планов.
- Proton рассказал о запуске бета-версии Proton Pass, сервис доступен пользователям тарифов Visionary (эксклюзивный план для участников краудфандинга, который помог запустить Proton в 2014 году) и Lifetime (пожизненный доступ к сервисам, разыгрывается раз в год).
- Менеджер паролей «был одним из самых частых запросов от пользователей с момента запуска почтового сервиса Proton Mail», рассказали в компании. Но не уточнили, когда закончится бета-тест.
- Сервис будет использовать сквозное шифрование не только для паролей, но и для всех полей заполнения (имя пользователя, адрес страниц и другие).
- У Proton Pass будет открытый исходный код, как и у других сервисов компании. Бета-версия доступна в десктоп-приложении, на iOS и Android.
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Only Bitwarden, другого не предлагать
Полностью поддерживаю.
Он же убогий и кривой
Простите?
Работает на моем сервере да и ладно
А LastPass? Там не взломали же всех вроде?
LastPass приплести к Bitwarden только чтобы брякнуть что-нибудь?
LastPass проприетарный, что есть жирный минус для софта про безопасность.
чем лучше кипаса?
Вы можете посравнивать через таблицы сравнений
Proton классный, но для паролей только KeePassXC
Вы ошиблись, Алеоп написал, что это Bitwarden
Почему только? Не доверяешь облачным сервисам даже со сквозным шифрованием?
и с открытым исходным кодом?
никто не мешает кипас положить в облако, но у облака нет шанса его распаковать
Этот тот самый протон, который в бане РКН и куда не доходят письма с российских сервисов?
и как это с паролями связано?
Ну, сделают онлайн-синхронизацию и будет оно работать только с VPN. Может это и хорошо.
Письма с российских сервисов имеют проблемы даже с гмэил - маилру и яндекс 50-50 в спаме
Если бы в спам попадало... оно просто не доходит, потому что маршрутов до МХ нет.
Это тот самый РКН который банит всё подряд куда кривая нога укажет?
Почта у них классная, фишки доступности радуют.
Попробую и менеджер паролей, благодарю, Мария! Хотя с KeePass вряд ли перееду.
в KeePass же синхронизации нет
Через тот же Dropbox прекрасно работает синхронизация.
И, главное — два сервиса в связке очевидно лучше чем один, так что еще и очень удобно!
Если вера не позволяет юзать облака - можно плагин поставить, или вовсе по sshfs базу коннектить. Всяко лучше, чем 1Password on Electron ставить: https://vc.ru/services/281669-ya-ne-hochu-doveryat-paroli-prilozheniyu-na-dyryavom-electron-polzovateli-macos-raskritikovali-novuyu-versiyu-1password
можно использовать гугл, дропбокс или свой личный webdav
все отлично
Жаль только на на яндекс письмо не отправить ))
1password - тоже топ
В 1password синхронизация платная же?
Ну и Proton сам по себе сервис не бесплатный.
Я долго на LastPass сидел, а потом переехал на 1password и это прям качественный рост.
У Proton почтой и впн пользуюсь, самая удобная почта IMHO!
чем 1password лучше lastpass?
Он может работать через нужное вам облако. Без использования веб интерфейса.
Разве что на KeePassXC 😉
Не (-: Все клоны видел, но всё не то.
Не юзабельная. Нужно платить за хранилище писем. Бесплатный там 1 гиг или даже меньше
А нигде не надо помечать, что это реклама?
Ну, нет
«реклама», которую проплатил CERN напрямую автору из vcРУ. Да ты «мозг»…
Менеджер паролей
с таким то менеджером пароли будут в безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=fB2b-lTjCQA
Если что просто напоминаю, в их политике конфиденциальности указано что они гарантируют защиту вашей почты, *но только если вы не эдвард сноуден.
Хз убрали ли они это или как по новой теперь перефразировали
в KeePass же синхронизации нет
Proton PASS - дьявол в мелочах. :)