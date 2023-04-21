Telegram добавил возможность делиться с другими пользователями папками с чатами и каналами Статьи редакции
Ко всем из них можно сразу присоединиться.
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- Telegram представил обновление мессенджера: в нём появилась возможность создавать пригласительные ссылки для папок с чатами.
- Ими можно делиться с друзьями и коллегами: например, чтобы прислать подборку каналов или пригласить их в группы. Получатель сможет добавить папку и присоединиться ко всем чатам сразу.
- Для каждой папки можно создать несколько пригласительных ссылок, настроив для каждой определённый список чатов. Их можно выбрать при создании ссылки, а ей самой — присвоить уникальное название. Добавить в такие общие папки можно любые публичные чаты, либо группы и каналы, в которых у пользователя есть право приглашать других людей.
- Если пополнить папку новыми чатами и обновить ссылку, её участники получат уведомление с предложением присоединиться и к ним.
- Кроме этого, появилась возможность настраивать фон отдельного для каждого личного чата. Собеседник сможет его увидеть и установить у себя, либо настроить другие обои.
- Чтобы запускать веб-приложения через Telegram-бота, не обязательно заходить в чат с самим ботом — сделать это можно из любого чата. Для этого нужно указать прямую ссылку на бота или упомянуть его через @.
- Также мессенджер разрешил ботам получать коллекционные публичные имена — в том числе без «bot» на конце. Их можно купить на аукционе для продажи никнеймов на платформе Fragment. Там же теперь можно приобрести подписку Premium для себя или другому человеку.
- Появилась быстрая прокрутка для меню вложений, а при создании чатов теперь не обязательно сразу добавлять в них людей — сначала можно настроить разрешения или закрепить пару сообщений.
Уже пора сделать одну ленту с постами из разных каналов
щас тебе напишут, что она уже есть.
НО, это не по таймлайну лента
О, обмен подборками, годно!
И пустые чаты для предварительной настройки — отлично!
Давно пора сделать полноценные анкеты и поиск по ним. Кто не хочет, может не заполнять.
Человека можно вытянуть из вконтакте, но вконтакте из него не вытянуть никогда.
Анкеты призывника?
Не хочешь, не заполняй. Кто заставляет выкладывать свои данные, если есть какие-то опасения? А для коммуникаций эти данные иногда необходимы.
Напоминание: Телега всё еще мессенджер
Очень жаль
К черту классификации. Новое надо создавать, а не клонировать однотипные приложения.
Так, потихоньку, соцсетью и станет...
Давно пора. Альтернативы нет совсем.
И не надо :)
Было бы классно, если бы наконец чаты с темами можно было к каналу прикреплять, а то темы добавили уже давно, но до ума их ещё не довели...