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Сервисы
Евгения Евсеева

Telegram добавил возможность делиться с другими пользователями папками с чатами и каналами Статьи редакции

Ко всем из них можно сразу присоединиться.

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  • Telegram представил обновление мессенджера: в нём появилась возможность создавать пригласительные ссылки для папок с чатами.
  • Ими можно делиться с друзьями и коллегами: например, чтобы прислать подборку каналов или пригласить их в группы. Получатель сможет добавить папку и присоединиться ко всем чатам сразу.
  • Для каждой папки можно создать несколько пригласительных ссылок, настроив для каждой определённый список чатов. Их можно выбрать при создании ссылки, а ей самой — присвоить уникальное название. Добавить в такие общие папки можно любые публичные чаты, либо группы и каналы, в которых у пользователя есть право приглашать других людей.
  • Если пополнить папку новыми чатами и обновить ссылку, её участники получат уведомление с предложением присоединиться и к ним.
  • Кроме этого, появилась возможность настраивать фон отдельного для каждого личного чата. Собеседник сможет его увидеть и установить у себя, либо настроить другие обои.
  • Чтобы запускать веб-приложения через Telegram-бота, не обязательно заходить в чат с самим ботом — сделать это можно из любого чата. Для этого нужно указать прямую ссылку на бота или упомянуть его через @.
  • Также мессенджер разрешил ботам получать коллекционные публичные имена — в том числе без «bot» на конце. Их можно купить на аукционе для продажи никнеймов на платформе Fragment. Там же теперь можно приобрести подписку Premium для себя или другому человеку.
  • Появилась быстрая прокрутка для меню вложений, а при создании чатов теперь не обязательно сразу добавлять в них людей — сначала можно настроить разрешения или закрепить пару сообщений.

#новость #telegram

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15 комментариев
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 Aleksei M

Уже пора сделать одну ленту с постами из разных каналов

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hakhagmon

щас тебе напишут, что она уже есть.

НО, это не по таймлайну лента

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Вадим Д.

О, обмен подборками, годно!

И пустые чаты для предварительной настройки — отлично!

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Ted

Давно пора сделать полноценные анкеты и поиск по ним. Кто не хочет, может не заполнять.

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Pavel Cree

Человека можно вытянуть из вконтакте, но вконтакте из него не вытянуть никогда.

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Пропащий Муму

Анкеты призывника?

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Ted

Не хочешь, не заполняй. Кто заставляет выкладывать свои данные, если есть какие-то опасения? А для коммуникаций эти данные иногда необходимы.

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Печенька

Напоминание: Телега всё еще мессенджер

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Кот

Очень жаль

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Ted

К черту классификации. Новое надо создавать, а не клонировать однотипные приложения.

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Иван Серик
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Пропащий Муму

Так, потихоньку, соцсетью и станет...

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Ted

Давно пора. Альтернативы нет совсем.

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Magistr Architecture

И не надо :)

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Павел Гантман

Было бы классно, если бы наконец чаты с темами можно было к каналу прикреплять, а то темы добавили уже давно, но до ума их ещё не довели...

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