Сервисы
Артур Томилко

Приложение «2ГИС» стало вновь доступно в App Store Статьи редакции

Оно пропало из магазина приложений Apple в сентябре 2022 года.

  • Сервис доступен для загрузки в App Store, убедилась редакция vc.ru. В ближайшее время приложение также получит обновление, рассказали в компании.
  • Приложение «2ГИС» пропало из App Store в сентябре 2022 года. В компании заявили, что не получали предупреждений от Apple перед удалением, и заявили, что работают на возвращением сервиса в магазин приложений.
  • С 2020 года 72% «2ГИС» принадлежит «Сберу». После его включения в санкционный список США приложения банка и связанных с ним сервисов удалили из App Store и Google Play.

#новость #2гис

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35 комментариев
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 Domorost

Надо ставить. Все же лучшие карты как бы

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Вадим Д.

Скорее всего, тоде недолго продержится.
2Гис — лучшее, что сбер смог купить и очень хотелось бы, чтобы не смог уничтожить.

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Nikita Pustovalove

нытьё

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Domorost

Благодаря поддержке сбера 2гис не был уничтожен яндексом. Вспомните поиск 3х годичной давности. Все было в гигантских виджетах карт.

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Дмитрий Беговатов

Думаю, уже не снесут. Все-таки тут их родное приложение вернулось, даже версия старая, а не банковские «фейки»

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Вадим Д.

Хорошо бы, а то всяческие сболы уже и по 2 дня не живут.

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new_comment

Ну так скачай, пока не удалили. Оно продолжит работать и после удаления из AppStore.

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Nikita Pustovalove

канеш, сменил вот 3 дня тел, а 2гис всё тютю, я прям сейчас очень рад, пасиб автору за ньюс

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Pavel S

А ЦРТ?

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Juanita Sharp

засекаем время?

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Иван Гнатюк

Засекай

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Пропащий Муму
С 2020 года 72% «2ГИС» принадлежит «Сберу».

Да, ненадолго.

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vvtwittep

Почему-то старая версия. Надеюсь успеют обновить

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Nikita Pustovalove

как найти?

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F-117

2гис

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new_comment

Там версия 6.8, вышедшая 7 месяцев назад. Обновлять нечего.

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Nikita Pustovalove

лучше чем ни.уя

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new_comment

С точки зрения разработчика, логичнее накопить критичный объём изменений, воспользоваться периодом без релизов для крупного рефакторинга и редизайна, оттестировать и выкатить. А тут, получается, использовали попытку впустую.

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Vitaliy Tarakanov

Учитывая, что там хранится вся история версий, это может быть не перезалив под видом нового приложения (как СБОЛ), а например они смогли оспорить решение аппстора и вернуть старое приложение

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new_comment

Да, это старое приложение и есть. У меня эппстор предлагает его не скачать, а открыть.
Возможно, разработчики сами не ожидали, что Эппл вернёт приложение. А может, это вообще ошибка Эппла.

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Juanita Sharp

сколько продержится ?

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F-117

Там другое Юр лицо

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Nikita Pustovalove

нет его

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Роман

Старайся лучше

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Nikita Pustovalove

ля ты остряк

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Роман

Ля ты слепой

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Nikita Pustovalove

даже в квадрате

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Anton Spiridonov

https://apps.apple.com/ru/app/2%D0%B3%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/id481627348

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Илон Маск

А мы и не удаляли

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Ряполов Пётр

Отличная новость для владельцев Apple) (наверное)

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Zmey007

UPD!
Есть, но не в топе поиска.
Нету его там. Только что проверил

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cmpstrn

В посте ссылка есть.

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Савелий Дорофеев

А типо что-то каких то любимых реклам будет?

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F-117

Это не ПК-версия. В мобильном такой жести нет.

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Сергей Леопольдович

А давайте будут новости про каждую программку Яблокохрон и Гуглигра которую удаляют, снова размещают, снова удаляют и так по кругу?

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