Приложение «2ГИС» стало вновь доступно в App Store Статьи редакции
Оно пропало из магазина приложений Apple в сентябре 2022 года.
- Сервис доступен для загрузки в App Store, убедилась редакция vc.ru. В ближайшее время приложение также получит обновление, рассказали в компании.
- Приложение «2ГИС» пропало из App Store в сентябре 2022 года. В компании заявили, что не получали предупреждений от Apple перед удалением, и заявили, что работают на возвращением сервиса в магазин приложений.
- С 2020 года 72% «2ГИС» принадлежит «Сберу». После его включения в санкционный список США приложения банка и связанных с ним сервисов удалили из App Store и Google Play.
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Надо ставить. Все же лучшие карты как бы
Скорее всего, тоде недолго продержится.
2Гис — лучшее, что сбер смог купить и очень хотелось бы, чтобы не смог уничтожить.
нытьё
Благодаря поддержке сбера 2гис не был уничтожен яндексом. Вспомните поиск 3х годичной давности. Все было в гигантских виджетах карт.
Думаю, уже не снесут. Все-таки тут их родное приложение вернулось, даже версия старая, а не банковские «фейки»
Хорошо бы, а то всяческие сболы уже и по 2 дня не живут.
Ну так скачай, пока не удалили. Оно продолжит работать и после удаления из AppStore.
канеш, сменил вот 3 дня тел, а 2гис всё тютю, я прям сейчас очень рад, пасиб автору за ньюс
А ЦРТ?
засекаем время?
Засекай
Да, ненадолго.
Почему-то старая версия. Надеюсь успеют обновить
как найти?
2гис
Там версия 6.8, вышедшая 7 месяцев назад. Обновлять нечего.
лучше чем ни.уя
С точки зрения разработчика, логичнее накопить критичный объём изменений, воспользоваться периодом без релизов для крупного рефакторинга и редизайна, оттестировать и выкатить. А тут, получается, использовали попытку впустую.
Учитывая, что там хранится вся история версий, это может быть не перезалив под видом нового приложения (как СБОЛ), а например они смогли оспорить решение аппстора и вернуть старое приложение
Да, это старое приложение и есть. У меня эппстор предлагает его не скачать, а открыть.
Возможно, разработчики сами не ожидали, что Эппл вернёт приложение. А может, это вообще ошибка Эппла.
сколько продержится ?
Там другое Юр лицо
нет его
Старайся лучше
ля ты остряк
Ля ты слепой
даже в квадрате
https://apps.apple.com/ru/app/2%D0%B3%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/id481627348
А мы и не удаляли
Отличная новость для владельцев Apple) (наверное)
UPD!
Есть, но не в топе поиска.
Нету его там. Только что проверил
В посте ссылка есть.
А типо что-то каких то любимых реклам будет?
Это не ПК-версия. В мобильном такой жести нет.
А давайте будут новости про каждую программку Яблокохрон и Гуглигра которую удаляют, снова размещают, снова удаляют и так по кругу?