Сервисы
Полина Лааксо

VK развернула свою облачную платформу VK Cloud в Казахстане — в партнёрстве с местным провайдером Статьи редакции

Плату за услуги будут брать в тенге.

  • Инфраструктуру предоставил казахстанский поставщик QazCloud. Его центр хранения и обработки данных размещён в Астане и работает с соблюдением законов республики о персональных данных, рассказала VK.
  • По словам компаний, локализация VK Cloud в Казахстане позволит клиентам пользоваться сервисом без необходимости «трансгранично» передавать данные, а также обеспечит более высокую скорость работы сервисов. Плату за облачные услуги будут принимать в тенге по модели pay-as-you-go — то есть только за те инструменты и мощности, которые бизнес фактически использует.
  • VK Cloud объединяет более 20 преднастроенных IaaS- и PaaS-сервисов, за администрирование которых отвечают специалисты самой платформы. Продукт даёт возможность компаниям хранить информацию и настраивать её резервное копирование, а также разворачивать ИТ-инфраструктуры и работать с большими данными.
Источник: Bluescreen.kz

#vk #новость #казахстан #облачныесервисы

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42 комментария
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 Alex Shevchenko
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Пропащий Муму

А в окне у него ядерный грибок?

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Alex Shevchenko

Байтерек 😂

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Пропащий Муму

IT-гойда!
А если серьезно, пздц... Просто вдумайтесь, даже у себя не смогли развернуть 🤦‍♂️

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Leonid Bushuev

Господи, да что ты несешь?
Что значит "не смогли у себя развернуть" если они мало того, что развернули, так еще и в Казахстане теперь разворачивают?

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Пропащий Муму

Так чего не расширили у себя?

клиентам пользоваться сервисом без необходимости «трансгранично» передавать данные

Клиентам-казахам? Какая, млять, трансграница, у DR много клиентов из зарубежа?

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RKA

Вы, действительно, не понимаете зачем это «партнерство»?
VK нужно оборудование — это оборудование можно легко поставлять, в обход санкций, через такие «партнерства»

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Pavel Petel

Это оборудование легко запретят туда поставлять.

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Рома Кунашко

Все так, только недолго скорее всего

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Игорь Маренков

Что не сделай все плохо

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Пропащий Муму

Ну, да, у меня борьба со следствием, а не с причиной, вызывает жар на филейке.

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Leonid Bushuev
Так чего не расширили у себя?

Во первых, почему ты думаешь что не расширяют?
Во вторых, почему ты думаешь что одно исключает другое? Что за чушь вообще "а че не расширяют у себя". А че Амазон открывает ДЦ в разных точках мира? Или Хецнер? Потому что у них IT гойда?

Клиентам-казахам? Какая, млять, трансграница, у DR много клиентов из зарубежа?

Да, раз они решили влить денег ради подчинения законам Казахстана. Возможно появилось пару крупных клиентов, которые окупят вложения и помогут в рекламе своим присутствием в портфеле обслуживающих компаний.

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Пропащий Муму

Но не в KZ открывают. А знаешь почему, потому что оплата в тенге, т.е. дешевле. Ну не гойда ли?

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DmitriyS

надо же разворачивать там, где полно конкурентов))) Захватывают рынок там, где могут и успели. В остальных местах олигополия, так просто туда не зайдешь. еще один всепропальщик, много тут таких осталось?

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Yan Pimenov

бизнесу невыгодно продолжать убыточный проект ...

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ЧятЖПТ

Как законы о персональных данных,бегунки ж нам рассказывали что такое только в "тоталитарной рашке"

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Пропащий Муму

Такие же как в РФ. Там недавно их президент в людей стрелял из БТРов, называя их западными провокаторами. Так что, не переживай, союз жабы с гадюкой.

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DmitriyS

Т.е. Молдавия вас ни разу не смущает? А это же запад, только что-то никто не освещает, лицемерие какое-то

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Пропащий Муму

Так там вроде в пророссийскую чуму стреляют, не?

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DmitriyS

А чем пророссийская пропаганда хуже остальных? Вы же за демократию, за свободу слова. Или за свободу слова только тем, кто с вами согласен? Тогда еще один лицемер появился

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Пропащий Муму

Не, спс, друг. Такой "свободы слова" не надо. У РФ одна цель - чтобы сосед жил, если не в говне, то также.

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DmitriyS

а доказательства этого будет? Вот у меня полно доказательств, что западные страны так делают: Франция заставила одну африканскую страну привязать валюту к своей, т.е. очередная колонизация. США уничтожила и разделила столько стран, что они потом десятками лет пытались восстановить свою экономику, но, естественно, никто не смог догнать. Так что вот эту либерастскую чушь в стиле Дудя оставьте Дудю и его аудитории. Тут не альтернативно-одаренные сидят

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Пропащий Муму

Ой, ну камон, а война в Ираке как же?
Дудя не люблю, Навального тоже (за Крым-бутерброд и за грузинов-грызунов). Не надо всех сразу к ним записывать.
Так что, пока. Хреново отработал.
Сегодня только

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Kelerius

Франция тоже одну страну уничтожила....к слову) в Африке..

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ЧятЖПТ

Россия единственная страна у кого два соседа- лидеры в мире по уровню жизни и еще один-считай первая экономика мира)
Такие дела

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Алекс Р

А теперь открой глобус, Россия граничит с Китаем и да он теперь первая экономика в мире, я тебе больше скажу у России с США даже общая граница имеется

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Мурад Муртазалиев

Когда это Китай стал первой экономикой?

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Пропащий Муму

Сегодня)

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Пропащий Муму

Киевская Русь и Китай?

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ЧятЖПТ

Финляндия,Норвегия-на первых местах в мире по уровню жизни Китай-первая экономика мира.
Это соседи России)

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Пропащий Муму

А, ну и? Я просто потерялся, не понял к чему он написал. Типа гордость за то что у нас такие соседи (крутые)? Ну, такое себе, как гордится что в России самые красивые женщины, от тебя таки не зависит сие.

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ЧятЖПТ

Это говорит о том что Россия не просто никак не мешает развиватся соседям при их желании а наоборот соседство с Россией способствует процветанию.Ведь я пока не вижу еще такой страны у кого в соседях по общей границе два лидера по уровню жизни и один лидер по экономике)

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Пропащий Муму

Украина, у нас тут кое-что происходит.

Лол. Еще бы Россия напала на Китай, чтобы помешать его развитию. Россия может нападать только на слабее. Хотя бывают нежданчики как с Финляндией)

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ЧятЖПТ

Это же никак не опровергает что соседство с Россией при желании и политической мудрости приносит процветание-пример Финляндия и Норвегия ,повторюсь это мировые лидеры по уровню жизни.

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Иван Иванов

можно вообще какую-нибудь херню типа законов яровой, бесконечных президентских сроков, массовых расстрелов и прочего сразу в пдд (правила дорожного движения) рф вносить.. в пиндостане есть пдд, в гейропе есть пдд и в рф есть пдд - че либерастам еще надо?
и вносить удобнее, чай не фз и не правки конституции

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Пропащий Муму
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Слегка Придурковатый

Здарова зайбал.

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Eleot Snow

😂👍🏻

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Genio Genio

Лично я не верю в сохранение каких либо данных в сети, думаю что каждый шаг в сети это книга про каждого кто в ней что либо делает. Эти обобщенные книги конечно "не используются" в тех или иных целях. Личное мнение.

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Jo Beck

казахстан в родную гавань?

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Градибор Пожарский

Алга!

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Kurt

Отличная попытка, VK

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