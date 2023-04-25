Потому что для того, чтобы заплатить штраф им нужно было получать отдельное согласование OFAC (управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США — vc.ru). Apple прошла все процедуры согласования и заплатила в бюджет России.

Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке.