Минцифры разработало законопроект, который обяжет Apple устанавливать приложения не из App Store Статьи редакции
В ближайшее время его планируют внести на рассмотрение Госдумы.
- Минцифры разработало законопроект, по которому Apple должна разрешить устанавливать приложения на свои устройства в обход App Store, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева. Он не уточнил, какие санкции будут для компании в случае отказа.
- Минцифры рассчитывает, что Apple согласится исполнить нормы, так как это «добросовестная компания», которая «даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно». Речь о штрафе ФАС 2021 года после жалобы «Лаборатории Касперского». Американская компания перевела 906 млн рублей в феврале 2023-го.
- Министр также отметил, что подписки на приложения для устройств Apple по-прежнему можно оплатить через счета мобильных операторов, «в отличие от Google».
- 1 ноября 2022 года вступил в силу закон Евросоюза Digital Markets Act (DMA) — по нему производители техники обязаны разрешить установку приложений вне официальных магазинов. За несоблюдение закона действует штраф до 20% от годового оборота компании. В декабре источники Bloomberg сообщили, что Apple готовится исполнить нормы.
- Тогда же декабря 2022-го Минцифры анонсировало разработку аналогичного законопроекта.
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проще будет уйти пока этот балаган не закончится
По ходу Минцифры подключили к МИДовской доставке из Колумбии.
Ого, замах хорош. Прямо обяжут? (-:
А послушается ли чуть ли не «вражеская» Apple, как слушается директив ЕС? Чёй-то сомнительно.
И дело тут не в нежелании самой компании.
Извините, не могу сдержать ор)))
ор выше гор
В смысле обяжет. И так новость была, что эппл разрешит это делать, и без всяких обязательств от минцифры🤦
Там пока не понятно как это будет работать. Может Эппл это только для ЕС сделает где они будут обязаны по закону.