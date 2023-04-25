Сервисы
Маша Цепелева

Минцифры разработало законопроект, который обяжет Apple устанавливать приложения не из App Store Статьи редакции

В ближайшее время его планируют внести на рассмотрение Госдумы.

  • Минцифры разработало законопроект, по которому Apple должна разрешить устанавливать приложения на свои устройства в обход App Store, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева. Он не уточнил, какие санкции будут для компании в случае отказа.

Если мы пойдём по стандартной процедуре, то это будет не раньше, чем осенняя сессия. Если в том числе консультации с Госдумой покажут, что это актуальный вопрос и депутатам интересно нас поддержать, мы постараемся максимально быстро внести. Может быть даже в весеннюю сессию.

Максут Шадаев
  • Минцифры рассчитывает, что Apple согласится исполнить нормы, так как это «добросовестная компания», которая «даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно». Речь о штрафе ФАС 2021 года после жалобы «Лаборатории Касперского». Американская компания перевела 906 млн рублей в феврале 2023-го.

Потому что для того, чтобы заплатить штраф им нужно было получать отдельное согласование OFAC (управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США — vc.ru). Apple прошла все процедуры согласования и заплатила в бюджет России.

Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке.

Максут Шадаев
  • Министр также отметил, что подписки на приложения для устройств Apple по-прежнему можно оплатить через счета мобильных операторов, «в отличие от Google».
  • 1 ноября 2022 года вступил в силу закон Евросоюза Digital Markets Act (DMA) — по нему производители техники обязаны разрешить установку приложений вне официальных магазинов. За несоблюдение закона действует штраф до 20% от годового оборота компании. В декабре источники Bloomberg сообщили, что Apple готовится исполнить нормы.
  • Тогда же декабря 2022-го Минцифры анонсировало разработку аналогичного законопроекта.

#новость #минцифры #appstore #apple

442 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Айнур

проще будет уйти пока этот балаган не закончится

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

По ходу Минцифры подключили к МИДовской доставке из Колумбии.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ого, замах хорош. Прямо обяжут? (-:
А послушается ли чуть ли не «вражеская» Apple, как слушается директив ЕС? Чёй-то сомнительно.
И дело тут не в нежелании самой компании.

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Извините, не могу сдержать ор)))

Ответить
Развернуть ветку
При себе ничего нет

ор выше гор

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

В смысле обяжет. И так новость была, что эппл разрешит это делать, и без всяких обязательств от минцифры🤦

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Там пока не понятно как это будет работать. Может Эппл это только для ЕС сделает где они будут обязаны по закону.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Куликов
Ответить
Развернуть ветку
Влад
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null