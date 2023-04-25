Opera представила браузер Opera One — с ИИ-функциями и автоматической группировкой вкладок Статьи редакции
Со временем он заменит флагманский Opera Browser.
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- Opera One — это переработанный браузер на основе Chromium для Windows, Mac и Linux. В будущем он заменит стандартный браузер Opera Browser, утверждает компания.
- Пока браузер доступен в предварительной версии и только для разработчиков. Версия для всех пользователей выйдет «позже» в 2023 году.
- Интерфейс Opera One построен на модульном дизайне — это значит, что браузер может подстраиваться под потребности пользователя и выводить на первый план только те модули, которые ему нужны для работы.
- Основное изменение — «острова вкладок». Это новый метод группировки открытых страниц: теперь они автоматически собираются в «островки» на основе их содержимого. Например, вместе сгруппируются вкладки с ресторанами, либо с разными документами Google.
- Каждый «островок» отмечен вертикальной цветной чертой — если нажать на неё, можно свернуть или развернуть группу вкладок. Также пользователи могут собрать в такой «остров» те страницы, что им нужны.
- В боковую панель интегрированы рабочие пространства, мультиплеер, блок с мессенджерами, а также блок с ИИ: ChatGPT, AI Prompts и ChatSonic. В будущем разработчики планируют улучшать интерфейс браузера и добавлять новые функции с использованием модульного дизайна и ИИ.
- В феврале 2023 года Kunlun Tech, материнская компания Opera, рассказала о планах интегрировать в браузер ChatGPT. Тогда же та показала функцию краткого пересказа статей в браузере. В марте Opera добавила в браузер быстрые ИИ-подсказки — их делают боты ChatGPT и ChatSonic.
- Разработчики отметили, что ИИ-функции, которые они добавляли с начала 2023 года, «проложили дорогу» новому браузеру, и на этом они «не остановятся».
Туда тоже встроили яндекс бар, который нельзя поменять на гугл не покопавшись в текстовом конфиге в папке с бразуером? (если скачал с ру айпи)
Хрена инсайд, спасибо. Лесом их тогда.
Хорошая попытка, но нет. Пока вы пичкайте в левой панели всякие Вайберы/Телеграмы, ставить не будут.
Перегружен он капец, конеш.
Внешний вид полностю кастомизирован. Можно убрать как ненужный значок так и всё панель целиком.
это продвинутый пользователь. он увидел и даже не пытался исправить это
с одной стороны да, а с другой необходимо иметь сразу несколько сервисов/сайтов/статей под рукой
Да просто, ИМХО, браузер должен быть браузером, или хотя бы при установке чтобы этого не было. Кому надо вытащат на панель.
Сгруппированные вкладки выглядят очень мелкой пиктограммой и прицелиться туда мышкой будет сложновато и не удобно. Такой себе ux/ui
а минцифра проследил чтобы там не было ВПН а то зайдут куда не надо
Спасибо. Проверяем.
пни, как проверишь
Давайте я пну
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
...а то VPNу обоим щас!
Не, я и сам вкладки неплохо группирую.
так ты тогда сам и браузером работай)
Спутник Mail.ru встроен? А аська?
майнить будет? впрочем, если на какой-то вкладке начинают гудеть вертушки без останова, такой сайт летит навсегда в бан
Опера тащит (для меня точно) одна менюшка при выделении текста чего стоит, а пространства мегаудобная штука, впн тоже раньше спасал пока не урезали, ватсапп в боковой панельке хорошо сделан +плагины с хрома можно ставить, для видео режим окно в окне сделали и для музыки play/stop на вкладке