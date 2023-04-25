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Сервисы
Евгения Евсеева

Opera представила браузер Opera One — с ИИ-функциями и автоматической группировкой вкладок Статьи редакции

Со временем он заменит флагманский Opera Browser.

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  • Opera One — это переработанный браузер на основе Chromium для Windows, Mac и Linux. В будущем он заменит стандартный браузер Opera Browser, утверждает компания.
  • Пока браузер доступен в предварительной версии и только для разработчиков. Версия для всех пользователей выйдет «позже» в 2023 году.
  • Интерфейс Opera One построен на модульном дизайне — это значит, что браузер может подстраиваться под потребности пользователя и выводить на первый план только те модули, которые ему нужны для работы.
  • Основное изменение — «острова вкладок». Это новый метод группировки открытых страниц: теперь они автоматически собираются в «островки» на основе их содержимого. Например, вместе сгруппируются вкладки с ресторанами, либо с разными документами Google.
Модульный дизайн браузера 
  • Каждый «островок» отмечен вертикальной цветной чертой — если нажать на неё, можно свернуть или развернуть группу вкладок. Также пользователи могут собрать в такой «остров» те страницы, что им нужны.
«Острова вкладок»
  • В боковую панель интегрированы рабочие пространства, мультиплеер, блок с мессенджерами, а также блок с ИИ: ChatGPT, AI Prompts и ChatSonic. В будущем разработчики планируют улучшать интерфейс браузера и добавлять новые функции с использованием модульного дизайна и ИИ.
  • В феврале 2023 года Kunlun Tech, материнская компания Opera, рассказала о планах интегрировать в браузер ChatGPT. Тогда же та показала функцию краткого пересказа статей в браузере. В марте Opera добавила в браузер быстрые ИИ-подсказки — их делают боты ChatGPT и ChatSonic.
  • Разработчики отметили, что ИИ-функции, которые они добавляли с начала 2023 года, «проложили дорогу» новому браузеру, и на этом они «не остановятся».

#новость #opera

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18 комментариев
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 No One

Туда тоже встроили яндекс бар, который нельзя поменять на гугл не покопавшись в текстовом конфиге в папке с бразуером? (если скачал с ру айпи)

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Пропащий Муму

Хрена инсайд, спасибо. Лесом их тогда.

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Пропащий Муму

Хорошая попытка, но нет. Пока вы пичкайте в левой панели всякие Вайберы/Телеграмы, ставить не будут.
Перегружен он капец, конеш.

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За что нам это

Внешний вид полностю кастомизирован. Можно убрать как ненужный значок так и всё панель целиком.

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антон кожевников

это продвинутый пользователь. он увидел и даже не пытался исправить это

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Uwxan

с одной стороны да, а с другой необходимо иметь сразу несколько сервисов/сайтов/статей под рукой

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Пропащий Муму

Да просто, ИМХО, браузер должен быть браузером, или хотя бы при установке чтобы этого не было. Кому надо вытащат на панель.

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Шалтай Болтай

Сгруппированные вкладки выглядят очень мелкой пиктограммой и прицелиться туда мышкой будет сложновато и не удобно. Такой себе ux/ui

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Jo Beck

а минцифра проследил чтобы там не было ВПН а то зайдут куда не надо

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Пропащий Муму

Спасибо. Проверяем.

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Николай Бойко

пни, как проверишь

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Danila Poyarkov

Давайте я пну

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Пропащий Муму

https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk

...а то VPNу обоим щас!

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Вадим Д.

Не, я и сам вкладки неплохо группирую.

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Jo Beck

так ты тогда сам и браузером работай)

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Anton

Спутник Mail.ru встроен? А аська?

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неформат

майнить будет? впрочем, если на какой-то вкладке начинают гудеть вертушки без останова, такой сайт летит навсегда в бан

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Dead Punk Not

Опера тащит (для меня точно) одна менюшка при выделении текста чего стоит, а пространства мегаудобная штука, впн тоже раньше спасал пока не урезали, ватсапп в боковой панельке хорошо сделан +плагины с хрома можно ставить, для видео режим окно в окне сделали и для музыки play/stop на вкладке

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