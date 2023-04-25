FT: Microsoft согласилась прекратить объединение Teams и Office, чтобы избежать официального расследования ЕС Статьи редакции
На компанию ещё в 2020 году жаловалась Slack.
- Microsoft прекратит принуждать пользователей Office устанавливать приложение Teams, чтобы предотвратить официальное антимонопольное расследовани регуляторов Евросоюза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
- Компания пошла на уступки после жалобы Slack. В 2020 году корпоративный мессенджер пожаловался в Еврокомиссию на неконкурентное поведение Microsoft из-за предустановки Teams с пакетом Office. Жалоба Slack появилась на фоне роста популярности Teams из-за Covid-19.
- По словам источников FT, в будущем покупатели Office смогут сами решать, устанавливать программы с Teams или без сервиса. Как именно это будет работать, неясно. Также непонятно, успокоит ли решение Microsoft регуляторов ЕС.
- В Microsoft сказали FT, что продолжают сотрудничать с регулятором и открыты «для прагматичных решений». Еврокомиссия не ответила на запрос о комментарии.
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Не зря как видим Слак перекрасил лого в жовтоблакитный)
+1000 к силе жалобы
Ну да, реально збло оно, как и OneDrive.
а что с ван драйв нетак
Все. Начиная того что от этой фигни не избавиться. Только iCloud Drive наверно более кривой.
onedrive прекрасно работает и еще и 1 тб к офису прилагается.
Ну, смотри, как должно быть по логике. Если человек при установке винды ввел учетную запись на outlook, то ок, помещайте OneDrive в автозагрузку винды, и пусть они мне шлет алерты с советами как лучше хранить файлы. Если же человек не вводил учетку, то значит ее у него нет (а чтобы использовать OneDrive нужна учетка outlook), тогда на кой мне этот OneDrive? Заводить специально учетку для синхронизации файлов, серьезно?
Помню был период что после удаления OneDrive, тот снова прилетал с обновлением винды. Спрашивается, какого?
Например, что нахрен не уперся их триал при наличии другого халявного облака?
OneDrive, кстати, очень люблю. У меня в нём всё рабочее файло живет лет, наверное, десять уже, еще с тех пор, как он SkyDrive был.
Вот поэтому ломанные клиенты Office куда лучше, ибо там можно поставить то что надо, а не то что MS решил тебе доложить, чтобы было не скучно.
Не наркомань, LibreOffice
Если у тебя нет сложных макросов экселевских, его хватает.
Кто бы говорил-то. С Либрой и таблеток не надо.
Хаха, «согласилась». Такое согласие и есть избегание.
Вы точно не хотите оставить браузер Edge по умолчанию?)
Да, и его установка после удаления, при следующем обновлении винды. Бесценно. До сих пор "работает".
кстати, ёж стал не так уж и плох, как-то плавно перешёл на него и острой необходимости в ином не испытывал, для крайних случаев пылится лиса вторым, но чисто протестить скорей, если вдруг кривое отображение какое
Вот бы они еще позволили в Microsoft 365 устанавливать только нужное, а не всю подряд $банину типа OneNote и Publisher.