Slack представил инструмент «Холст» для работы с документами внутри приложения Статьи редакции
Он позволяет работать с текстом, изображениями, видео и ссылками, а также — взаимодействовать с приложениями, которые интегрированы со Slack.
- О запуске новой функции Canvas («Холст») компания объявила на своей конференции разработчиков, передаёт The Verge. По данным издания, обновление доступно для всех пользователей с 25 апреля 2023 года.
- Инструмент позволяет создавать и редактировать документы внутри Slack. В «холст» можно добавить, изображения, видео, списки, опросы, а также ссылки, контент из которых встраивается автоматически. Внутри него можно также взаимодействовать с приложениями, которые интегрированы со Slack.
- При создании нового «холста» им можно поделиться с конкретным человеком или каналом, все участники которого получат доступ к документу. Комментарии к «холсту» собираются в отдельной ветке.
- В компании считают, что пока «Холсты» будут дополнением для функций закладок и закреплённых сообщений. Но со временем они могут стать инструментом для совместной работы, «который будет похож и на Google Docs, и на Miro, полагают в The Verge».
- Slack анонсировал «Холст» в сентябре 2022 года. Тогда в компании рассказали, что инструмент разрабатывается, чтобы упростить структурирование и поиск важной информации в приложении.
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Еще бы ру аккаунты восстановили, тогда вообще было бы хорошо. А так… какая разница, что они там внедрили
Ничего нового, все сервисы пробили свои потенциалы, теперь только копировать у других.
чтобы не отставать ,надо укомплектовать свой сервис аналогичными функциями ,а оригинальное что-то потом придумают
"Холсты"))))))
Надо уж тогда было — Вялый, слабый, небрежный (Slack) представил новую функцию Холсты (Canvas).
Отличный инструмент ,надо его попробовать!
Slack может идти нахер с его подходом к бизнесу.
Миллениалы откопали Google Wave
И название упоротое.
record.wav
Миллениалы переоткрыли майндмапы?
Slack теперь пытается догнать ClickUp
Надо же, со ссылками прям, чудеса... Не, slack, не догонишь, говорильный notion не получится.
срочно импортозаместить
Ну, надоело, все повторяют друг за другом, сколько можно??
это уже норма ,к чему тут возмущаться
Хвосты???
нахер слак, в дискорде можно всё то же