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Артур Томилко

Slack представил инструмент «Холст» для работы с документами внутри приложения Статьи редакции

Он позволяет работать с текстом, изображениями, видео и ссылками, а также — взаимодействовать с приложениями, которые интегрированы со Slack.

Редактор «холста» 
  • О запуске новой функции Canvas («Холст») компания объявила на своей конференции разработчиков, передаёт The Verge. По данным издания, обновление доступно для всех пользователей с 25 апреля 2023 года.
  • Инструмент позволяет создавать и редактировать документы внутри Slack. В «холст» можно добавить, изображения, видео, списки, опросы, а также ссылки, контент из которых встраивается автоматически. Внутри него можно также взаимодействовать с приложениями, которые интегрированы со Slack.
  • При создании нового «холста» им можно поделиться с конкретным человеком или каналом, все участники которого получат доступ к документу. Комментарии к «холсту» собираются в отдельной ветке.
  • В компании считают, что пока «Холсты» будут дополнением для функций закладок и закреплённых сообщений. Но со временем они могут стать инструментом для совместной работы, «который будет похож и на Google Docs, и на Miro, полагают в The Verge».
Пример ветки «холста» в Slack
  • Slack анонсировал «Холст» в сентябре 2022 года. Тогда в компании рассказали, что инструмент разрабатывается, чтобы упростить структурирование и поиск важной информации в приложении.

#новость #slack

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18 комментариев
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 Алексей К

Еще бы ру аккаунты восстановили, тогда вообще было бы хорошо. А так… какая разница, что они там внедрили

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Hihi da haha

Ничего нового, все сервисы пробили свои потенциалы, теперь только копировать у других.

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Антон Татаринов

чтобы не отставать ,надо укомплектовать свой сервис аналогичными функциями ,а оригинальное что-то потом придумают

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Vasiliy Leytman

"Холсты"))))))
Надо уж тогда было — Вялый, слабый, небрежный (Slack) представил новую функцию Холсты (Canvas).

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Freeman

Отличный инструмент ,надо его попробовать!

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Vlad L.

Slack может идти нахер с его подходом к бизнесу.

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Artemy

Миллениалы откопали Google Wave

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Пропащий Муму

И название упоротое.

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умный человек

record.wav

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Михаил Стерлин

Миллениалы переоткрыли майндмапы?

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Артем

Slack теперь пытается догнать ClickUp

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Вадим Д.

Надо же, со ссылками прям, чудеса... Не, slack, не догонишь, говорильный notion не получится.

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ЯжПрограммист
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Дарья Маркелова

срочно импортозаместить

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Хейчеев Иван

Ну, надоело, все повторяют друг за другом, сколько можно??

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Angelica

это уже норма ,к чему тут возмущаться

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Сергей Леопольдович

Хвосты???

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DeepFakescovery channel

нахер слак, в дискорде можно всё то же

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