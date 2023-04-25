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Артур Томилко

Slack представил инструмент «Холсты» для работы с документами внутри приложения Статьи редакции

Он позволяет работать с текстом, изображениями, видео и ссылками, а также — взаимодействовать с приложениями, которые интегрированы со Slack.

Редактор «холста» 
  • О запуске новой функции Canvas («Холсты») компания объявила на своей конференции разработчиков, передаёт The Verge. По данным издания, обновление доступно для всех пользователей с 25 апреля 2023 года.
  • Инструмент позволяет создавать и редактировать документы внутри Slack. В «холст» можно добавить, изображения, видео, списки, опросы, а также ссылки, контент из которых встраивается автоматически. Внутри него можно также взаимодействовать с приложениями, которые интегрированы со Slack.
  • При создании нового «холста» им можно поделиться с конкретным человеком или каналом, все участники которого получат доступ к документу. Комментарии к «холсту» собираются в отдельной ветке.
  • В компании считают, что пока «Холсты» будут дополнением для функций закладок и закреплённых сообщений. Но со временем они могут стать инструментом для совместной работы, «который будет похож и на Google Docs, и на Miro, полагают в The Verge».
Пример ветки «холста» в Slack
  • Slack анонсировал «Холсты» в сентябре 2022 года. Тогда в компании рассказали, что инструмент разрабатывается, чтобы упростить структурирование и поиск важной информации в приложении.

#новость #slack

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5 комментариев
Artemy

Миллениалы откопали Google Wave

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Пропащий Муму

И название упоротое.

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Артем

Slack теперь пытается догнать ClickUp

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Hihi da haha

Ничего нового, все сервисы пробили свои потенциалы, теперь только копировать у других.

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Михаил Стерлин

Миллениалы переоткрыли майндмапы?

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