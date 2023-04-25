Nvidia представила сервис NeMo Guardrails, который «предостережёт» ChatGPT и её аналоги от ошибок и токсичности Статьи редакции
Компания опубликовала код на GitHub.
- NeMo Guardrails обеспечит точность, актуальность и безопасность ответов чат-ботов, основанных на больших языковых моделях (LLM), объявила Nvidia.
- Сервис позволяет разработчикам устанавливать три типа границ. Тематические предотвращают отклонение в «нежелательные области». Например, не позволяют сервисным ботам отвечать на вопросы о погоде. Ограждения безопасности могут отфильтровывать «нежелательные выражения» и гарантировать выдачу информации только из проверенных источников. Охраняющие — ограничивают связь ботов со сторонними приложениями.
- У сервиса открытый исходный код. Большая часть фреймворка NeMo доступна на GitHub. В Nvidia добавили, что устанавливать параметры в NeMo Guardrails сможет любой разработчик, «для этого не надо быть экспертом по машинному обучению или специалистом по данным».
- Nvidia — крупнейший производитель процессоров для обучения ИИ-моделей. Компания занимает более 95% рынка чипов для искусственного интеллекта, привело оценку издание CNBC.
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Ну блин, так неинтересно. Какие-то беззубые нейронки получатся, никакого отпора кожаным мешкам дать не смогут.
Те которые смогут сейчас активно дрессируются в недрах нужных министерств и служб, в своё время мы о них узнаем, но скорее всего не тем способом, который нам покажется приятным и интересным :)
Вместо снятия ограничений, они впуливают ещё больше цензуры. Пошли-ка вы нахуй.
ну теперь то можно не сомневаться, что чат бот будет не токсичным
Ждем чат бота от VC
ща всякое мудачье начнёт ныть мол "уёбки капиталисты всё ограничивают"))
Если что, вы при наличии должного желания и/или сможете запилить собственную LLM, которую обучите на чём душе угодно и без всяких ограничений)
А продукт крутой. Например, чат-боты в поддержках могут стать полезнее и менее бесячими. Потому что пока что применению GPT и аналогов в этой сфере мешают как раз таки те проблемы, которые хочет решить Nvidia