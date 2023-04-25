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Артур Томилко

OpenAI разрешила отключать историю чатов в ChatGPT — чтобы ИИ не обучался на ответах пользователей Статьи редакции

И анонсировала новую подписку ChatGPT Business.

  • Компания рассказала о новых возможностях управления данными в ChatGPT. Пользователи могут отключать историю чатов, чтобы контролировать, какие разговоры с ботом будут использованы для обучения моделей OpenAI.
  • Возможность доступна всем пользователям ChatGPT. Отключить историю чатов можно в настройках профиля. Такие чаты будут храниться на серверах компании в течение 30 дней, затем компания просмотрит их на предмет «злоупотреблений» и удалит.
  • OpenAI также анонсировала новую подписку ChatGPT Business — для тех, «кому нужен контроль за своими данными». При использовании API сервиса по такой подписке данные конечных пользователей не будут использоваться для обучения ИИ по умолчанию. ChatGPT Business планируют сделать доступной в «ближайшие месяцы».
  • В конце марта 2023 года Итальянское агентство по защите персональных данных запретило доступ к ChatGPT в стране и начало расследование возможных нарушений в работе с персональными данными пользователей со стороны OpenAI.
  • После этого регулятор опубликовал список требований для возобновления работы сервиса. Среди прочего в нём говорилось о необходимости предоставить пользователям возможность отказаться от использования их данных для обучения ИИ.

#новость #chatgpt #openai

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12 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Если он обучался на моих с ним диалогах - то у меня для него плохие новости. В таком случае да, лучше стереть. Лучше для чатбота, канеш.

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S1m0ne

@Сломалось дорогие фиксики. Скажите пожалуйста, на VC есть какой-либо подключаемый функционал типа "не видеть темы по тегам"?
Ну сил уже нет. Вот уже прям совсем нет сил видеть эти оупен аи, жпг, нейросеть сгенерировала.

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Максим Ерохин

Ниче-ниче. Пройдет годик и уже не сможешь скрыться в обычной жизни.

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AE1

Или наоборот забудешь, как забыли метавселенные одного кудрявого парня)

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Сломалось

Переходите по тегу и нажимаете «Игнорировать» — такие статьи не будут попадаться в лентах

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Sergei Fedostsev

В течениЕ все же будет корректнее

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Пернатой

Верю не верю.

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Anton

Серьезно не будут хранить?
OpenAI:

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Old Papay

уже историю чатов нужно скрывать от ИИ ,прогрессирует не по дням ,а по часам

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Вадим Д.

Нкобучаемая нейронка... Любопытно, конечно, но разве... А, ладно, пусть дальше балуются.

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photo.travel

Мало мне историю браузера от жены и детей прятать…

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Micah Teeuws

От жены понятно, а от детей зачем?

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