Основатели российского сервиса документооборота для ресторанов DocsInBox запустили платформу для бухучёта в ОАЭ Статьи редакции
Через неё можно отдать «на аутсорс» начисление зарплаты и контроль денежных транзакций.
- Одноимённый сервис DocsInBox помогает русскоговорящим предпринимателям, открывшим бизнес в ОАЭ, вести финансовую, кадровую и налоговую отчётность в соответствии с местными законами. Работает на русском и английском языках и ориентирован на малые и средние предприятия.
- Это дубайский и «недорогой» аналог российского сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка», рассказала компания. Тарифов четыре, цена зависит от количества ежемесячных транзакций: начальный за 499 дирхамов в месяц (11 тысяч рублей), стандартный за 799, продвинутый за 1999 и индивидуальный. Стоимость последнего высчитывают в частном порядке.
- По словам компании, услугами бухгалтерского сопровождения DocsInBox в ОАЭ уже пользуются Papa John’s, Ecolab, IFFCO UAE, Al Ahlia Beverages Company и другие.
- Петербургский сервис электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox заработал в 2015 году. Среди клиентов — «Додо Пицца», KFC, «Тануки», «Много лосося» и другие.
- В 2019 году его сооснователи Леонид Довбенко и Станислав Селезнёв уже выходили на дубайский рынок — с маркетплейсом для гостинично-ресторанного бизнеса Tawreed, но «повторить российский успех» не смогли.
- В 2021-м команда также запустила в Дубае сервис экспресс-доставки из дарксторов YallaMarket, а в 2022-м — логистический YallaHub.
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Дубайский недорогой аналог