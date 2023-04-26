Минцифры запланировало протестировать заключение договоров с мобильными операторами через QR-коды Статьи редакции
И использовать Госуслуги для распределения компенсаций за утечки данных пользователей.
- Запустить пилотное тестирование планируют летом 2023 года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений».
- По его словам, для пилота уже есть «все необходимые компоненты», а его запуск поможет «полностью избавиться от “бумаги” и ручного заполнения договоров», а также решит проблему с идентификацией клиентов.
- Кроме этого, Минцифры предлагает использовать Госуслуги для распределения компенсаций за утечки данных. Работать это будет так: компания объявляет о подтверждённой утечке и выплатах, а пользователи через Госуслуги подают заявление о возмещении. Размер компенсации смогут определять сами фирмы.
- Компенсации — часть законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных. Изначально ведомство предлагало направлять собранные деньги в спецфонд, из которого будут выплачивать средства пострадавшим от утечек.
- Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа. Сейчас эту идею из документа убрали, а сам законопроект «на финальной стадии», «в ближайшее время» его внесут в Госдуму.
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Заключение через QR-коды - звучит хорошо
Договор считается автоматически заключенным с момента публикации в личном кабинете Госуслуг
Потом будешь долго доказывать, что ты никакой договор не заключал, платные услуги не подключал, кредиты не брал, квартиру не дарил. Зато на Госуслугах получишь компенсацию 100р.
без бумажной волокиты
еще можно конфискацию через коды)
там написано что надо пиздовать куда то за кр кодом, гении блять
Большая нагрузка на госуслуги: распределение компенсаций, повестки, пособия и т.д. Могут не выдержать.
Они пропускную систему лишь на 1 день в Москве не выдержали, и то, при частичной помощи по смс-пропускам, легли. Как такой камень Сизиф будет дальше толкать по Тартару, даже не знаю.
Распределиние компесаций, что прям все 60 тысяч?
ой какие же они бедные,прямо на грани
раньше выдерживали и сейчас потянут
могут не выдержать и сказать - я устал я ухожу
Могут разместиться на серверах Яндекса чтобы выдержать
пробовал как-то этот госключ очередная глючная поделка для получения кэп физикам, нельзя было реализовать как-то внутри самих гу чем плодить сущности, при этом один хрен эта эцп не помогла т.к. некоторые ведомства типа росреестра требуют укэп, а госключ даёт только серт (кэп)
Лол.
Почему это так смешно?
Компенсации — часть законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных.
А если с госуслуг утекут данные?
а удаление профилей они анонсировали именно как "нет профиля - нечего и слямзить", а не дыры свои закрыть.
А то, что через те же госуслуги может быть утечка данных, тактично умолчали...
ФССП c тоннами левых штрафов и арестов имущества у дубль-ФИО уже нарешали.
Это точно. Сейчас только с этим разбирался. Хорошо пристав попался нормальный (сам уже 8лет расхлебывает так как у него тоже тезка имеется). А недавно обнаружил на госуслугах, что у меня в личном кабинете появилось еще одно авто, при том зареганое в другом регионе. Так оболтусы из госуслуг до сих пор уже ни фига не исправляют... А там можео посмотреть все данные авто, плюс номер стс и птс )))
Минимальную планку не определили? Т.е. допустима компенсация в 1 копейку?
и нигде не сказано что это положительное число - так что может быть
-100000 р
Каждый раз почему-то вспоминаю Жванецкого "Турникеты"
с пропусков даже до больницы в ковид - это прям злоба дня.
Как у него было, "но вот это, бесшабашное - куда хочу, туда иду".
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рассылку повесток уже протестировали
К тому времени, как их разгонят к ебеням, они натворят.
Макута спустили с цепи, и наконец все проекты забаненые кгб будут реализованы. Все (irony) …
Ну так контроля сейчас вообще никакого нет, все заняты сами-знаете-чем. Главный контролер ушел в себя и боится даже пернуть в чемоданчик. Ну а чинуши почувствовали свободу и понеслось.
распределение компенсаций за утечки - это они 60к рублей будут делить чтоль
Да, при такой ставке каждая учетная заработает по 1 копейке после 17ти глобальных утечек
Работать это будет так: компания объявляет о подтверждённой утечке и выплатах, а пользователи через Госуслуги подают заявление о возмещении.
++++±++
Просто интересно, а как я должен узнать, что мои данные утекли?
И не впаяют мне штраф, что я использовал слитые данные?
И в договора можно будет писать любой бред. Подписать ведь просто, как QR-код сфотографировать.
Интересно, сколько человек дочитало лицензионное соглашение Микрософт до конца за всю историю его существования и десятков изменений? )))
Удалять акк надо...
Я через приложение Билайн и госключ ещё год назад заключал договор и выпускал есим, все в автоматическом режиме. МТС пробовал, тогда не получилось сделать.
@Евгения Евсеева операторами чего?