Минцифры запланировало протестировать заключение договоров с операторами через QR-коды Статьи редакции
И использовать Госуслуги для распределения компенсаций за утечки данных пользователей.
- Запустить пилотное тестирование планируют летом 2023 года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений».
- По его словам, для пилота уже есть «все необходимые компоненты», а его запуск поможет «полностью избавиться от “бумаги” и ручного заполнения договоров», а также решит проблему с идентификацией клиентов.
- Кроме этого, Минцифры предлагает использовать Госуслуги для распределения компенсаций за утечки данных. Работать это будет так: компания объявляет о подтверждённой утечке и выплатах, а пользователи через Госуслуги подают заявление о возмещении. Размер компенсации смогут определять сами фирмы.
- Компенсации — часть законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных. Изначально ведомство предлагало направлять собранные деньги в спецфонд, из которого будут выплачивать средства пострадавшим от утечек.
- Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа. Сейчас эту идею из документа убрали, а сам законопроект «на финальной стадии», «в ближайшее время» его внесут в Госдуму.
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Заключение через QR-коды - звучит хорошо
Договор считается автоматически заключенным с момента публикации в личном кабинете Госуслуг
без бумажной волокиты
еще можно конфискацию через коды)
Большая нагрузка на госуслуги: распределение компенсаций, повестки, пособия и т.д. Могут не выдержать.
Они пропускную систему лишь на 1 день в Москве не выдержали, и то, при частичной помощи по смс-пропускам, легли. Как такой камень Сизиф будет дальше толкать по Тартару, даже не знаю.
раньше выдерживали и сейчас потянут
ой какие же они бедные,прямо на грани
могут не выдержать и сказать - я устал я ухожу
Компенсации — часть законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных.
А если с госуслуг утекут данные?
а удаление профилей они анонсировали именно как "нет профиля - нечего и слямзить", а не дыры свои закрыть.
Ваш профиль - Ваши проблемы
А то, что через те же госуслуги может быть утечка данных, тактично умолчали...
пробовал как-то этот госключ очередная глючная поделка для получения кэп физикам, нельзя было реализовать как-то внутри самих гу чем плодить сущности, при этом один хрен эта эцп не помогла т.к. некоторые ведомства типа росреестра требуют укэп, а госключ даёт только серт (кэп)
ФССП c тоннами левых штрафов и арестов имущества у дубль-ФИО уже нарешали.
Это точно. Сейчас только с этим разбирался. Хорошо пристав попался нормальный (сам уже 8лет расхлебывает так как у него тоже тезка имеется). А недавно обнаружил на госуслугах, что у меня в личном кабинете появилось еще одно авто, при том зареганое в другом регионе. Так оболтусы из госуслуг до сих пор уже ни фига не исправляют... А там можео посмотреть все данные авто, плюс номер стс и птс )))
Когда уже будет $ по 100₽?
Лол.
Почему это так смешно?
рассылку повесток уже протестировали
Минимальную планку не определили? Т.е. допустима компенсация в 1 копейку?