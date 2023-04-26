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Евгения Евсеева

Минцифры запланировало протестировать заключение договоров с операторами через QR-коды Статьи редакции

И использовать Госуслуги для распределения компенсаций за утечки данных пользователей.

  • Запустить пилотное тестирование планируют летом 2023 года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений».

Это будет очень просто. Я прихожу, фотографирую QR-код, загружаю электронный договор в приложении. Там же мои паспортные данные. Там же подписываю электронной подписью, «Госключом», договор.

Максут Шадаев
  • По его словам, для пилота уже есть «все необходимые компоненты», а его запуск поможет «полностью избавиться от “бумаги” и ручного заполнения договоров», а также решит проблему с идентификацией клиентов.
  • Кроме этого, Минцифры предлагает использовать Госуслуги для распределения компенсаций за утечки данных. Работать это будет так: компания объявляет о подтверждённой утечке и выплатах, а пользователи через Госуслуги подают заявление о возмещении. Размер компенсации смогут определять сами фирмы.
  • Компенсации — часть законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных. Изначально ведомство предлагало направлять собранные деньги в спецфонд, из которого будут выплачивать средства пострадавшим от утечек.
  • Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа. Сейчас эту идею из документа убрали, а сам законопроект «на финальной стадии», «в ближайшее время» его внесут в Госдуму.

#новость #минцифры #госуслуги

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 Andrey Kulakov

Заключение через QR-коды - звучит хорошо

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Зеленый самолетик

Договор считается автоматически заключенным с момента публикации в личном кабинете Госуслуг

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умный человек

без бумажной волокиты

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Мия Сергеева

еще можно конфискацию через коды)

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Вадим Д.

Большая нагрузка на госуслуги: распределение компенсаций, повестки, пособия и т.д. Могут не выдержать.

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S1m0ne

Они пропускную систему лишь на 1 день в Москве не выдержали, и то, при частичной помощи по смс-пропускам, легли. Как такой камень Сизиф будет дальше толкать по Тартару, даже не знаю.

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умный человек

раньше выдерживали и сейчас потянут

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Сергей Бузин

ой какие же они бедные,прямо на грани

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Мия Сергеева

могут не выдержать и сказать - я устал я ухожу

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Зеленый самолетик

Компенсации — часть законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных.

А если с госуслуг утекут данные?

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S1m0ne

а удаление профилей они анонсировали именно как "нет профиля - нечего и слямзить", а не дыры свои закрыть.

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Зеленый самолетик

Ваш профиль - Ваши проблемы

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Сергей Сергей

А то, что через те же госуслуги может быть утечка данных, тактично умолчали...

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неформат

пробовал как-то этот госключ очередная глючная поделка для получения кэп физикам, нельзя было реализовать как-то внутри самих гу чем плодить сущности, при этом один хрен эта эцп не помогла т.к. некоторые ведомства типа росреестра требуют укэп, а госключ даёт только серт (кэп)

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S1m0ne
а также решит проблему с идентификацией клиентов.

ФССП c тоннами левых штрафов и арестов имущества у дубль-ФИО уже нарешали.

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Сергей Сергей

Это точно. Сейчас только с этим разбирался. Хорошо пристав попался нормальный (сам уже 8лет расхлебывает так как у него тоже тезка имеется). А недавно обнаружил на госуслугах, что у меня в личном кабинете появилось еще одно авто, при том зареганое в другом регионе. Так оболтусы из госуслуг до сих пор уже ни фига не исправляют... А там можео посмотреть все данные авто, плюс номер стс и птс )))

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ebanko

Когда уже будет $ по 100₽?

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Невероятный Блондин
компания объявляет о подтверждённой утечке и выплатах, а пользователи через Госуслуги подают заявление о возмещении. Размер компенсации смогут определять сами фирмы.

Лол.
Почему это так смешно?

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Мия Сергеева

рассылку повесток уже протестировали

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енот
Размер компенсации смогут определять сами фирмы

Минимальную планку не определили? Т.е. допустима компенсация в 1 копейку?

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