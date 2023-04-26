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Полина Лааксо

Microsoft разрешила подключать iPhone с iOS 14 и новее к своему нативному приложению Phone Link в Windows 11 Статьи редакции

До этого связать с Phone Link можно было только устройства на базе Android.

  • Компания анонсировала функцию ещё в феврале 2023 года, но доступна она была только «инсайдерам»-тестировщикам. Теперь её выпустили для всех пользователей Windows 11 из 85 регионов. Обновление «раскатают» постепенно — в течение нескольких недель.
  • Связав iPhone с сервисом Phone Link, можно получать, а также отвечать на звонки и сообщения из iMessage и открывать список контактов прямо на компьютере. По словам Microsoft, функция особенно пригодится тем, кто не может при всех отвлечься на телефон или заряжает устройство вдали от рабочего места.
  • Чтобы настроить Phone Link, можно воспользоваться инструкцией. Для привязки понадобится включить Bluetooth, отсканировать QR-код из приложения, а затем дать системе разрешения на просмотр, а также синхронизацию данных и уведомлений. Последние будут приходить только тогда, когда телефон сопряжён с компьютером.
  • Microsoft отмечает, что есть ряд ограничений. Подключить iPhone смогут только те владельцы, у кого установлена операционная система iOS 14 и новее и последняя версия Phone Link. Синхронизировать планшеты, а также компьютеры Apple не получится.
  • Помимо этого, будут недоступны групповые чаты iMessage и возможность делиться в сообщениях видеороликами и изображениями. Разрешат ли делать это в будущем — не уточняется.
Источник: Microsoft

#новость #microsoft #windows #iphone #apple

911 просмотров
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17 комментариев
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 Мия Сергеева

а процессор Эльбрус можно будет подключить

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Максим Горький

там точно не спиртовое охлаждение требуется ?

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Мия Сергеева

там антифриз

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Максим Горький

ну хоть галушки не надо прикладывать

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Вадим Д.

Точно ли это было так востребовано? А в целом просто:

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Darina Asinkritova

так будет правильнее

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Anton Ivanov

Жду аналогичного коннекта Android к Mac os )

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Michael Sazonov

Поясните: почему в винде настолько много до сих пор Legacy-программ, иконок из виндовс 3.11 и прочего? Почему интерфейс такой разношерстный?

Кажется, для обратной совместимости, можно было бы все это наскрывать. Я не догоняю - панель Control panel до сих пор ин виндовс висты, а идейно из windows xp.
Всякие групповые политики - из win ht/2k.
Некоторые иконки - я видел в windows 3.11/95.

Почему это все сохранилось и на виду?

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Максим Горький

вы про пасьянс ????

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Полина Лааксо
Автор

теперь понятно, чья невидимая рука на гифке! ваша, Михаил.......

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Иван Егоров

Где же мой виндовс11?

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ebanko
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Пётр Сиренко

Для интересующихся подключением айфона к ноутбуку — еще есть Intel Unison

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Mark Shagal

Разрешила))) Фичи же не нужно разрабатывать, их нужно просто разрешать. 😀

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Нина Кравчук

Спасибо, что разрешили ))

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Николай Верегин

А почему именно Microsoft разрешила?типо до этого они запрещали Apple делать приложение подобное?

Я бы сказал, скорее, Microsoft дала возможность.

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