Microsoft разрешила подключать iPhone с iOS 14 и новее к своему нативному приложению Phone Link в Windows 11 Статьи редакции
До этого связать с Phone Link можно было только устройства на базе Android.
- Компания анонсировала функцию ещё в феврале 2023 года, но доступна она была только «инсайдерам»-тестировщикам. Теперь её выпустили для всех пользователей Windows 11 из 85 регионов. Обновление «раскатают» постепенно — в течение нескольких недель.
- Связав iPhone с сервисом Phone Link, можно получать, а также отвечать на звонки и сообщения из iMessage и открывать список контактов прямо на компьютере. По словам Microsoft, функция особенно пригодится тем, кто не может при всех отвлечься на телефон или заряжает устройство вдали от рабочего места.
- Чтобы настроить Phone Link, можно воспользоваться инструкцией. Для привязки понадобится включить Bluetooth, отсканировать QR-код из приложения, а затем дать системе разрешения на просмотр, а также синхронизацию данных и уведомлений. Последние будут приходить только тогда, когда телефон сопряжён с компьютером.
- Microsoft отмечает, что есть ряд ограничений. Подключить iPhone смогут только те владельцы, у кого установлена операционная система iOS 14 и новее и последняя версия Phone Link. Синхронизировать планшеты, а также компьютеры Apple не получится.
- Помимо этого, будут недоступны групповые чаты iMessage и возможность делиться в сообщениях видеороликами и изображениями. Разрешат ли делать это в будущем — не уточняется.
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а процессор Эльбрус можно будет подключить
там точно не спиртовое охлаждение требуется ?
там антифриз
ну хоть галушки не надо прикладывать
Точно ли это было так востребовано? А в целом просто:
так будет правильнее
Жду аналогичного коннекта Android к Mac os )
Поясните: почему в винде настолько много до сих пор Legacy-программ, иконок из виндовс 3.11 и прочего? Почему интерфейс такой разношерстный?
Кажется, для обратной совместимости, можно было бы все это наскрывать. Я не догоняю - панель Control panel до сих пор ин виндовс висты, а идейно из windows xp.
Всякие групповые политики - из win ht/2k.
Некоторые иконки - я видел в windows 3.11/95.
Почему это все сохранилось и на виду?
вы про пасьянс ????
теперь понятно, чья невидимая рука на гифке! ваша, Михаил.......
Где же мой виндовс11?
Для интересующихся подключением айфона к ноутбуку — еще есть Intel Unison
Разрешила))) Фичи же не нужно разрабатывать, их нужно просто разрешать. 😀
Спасибо, что разрешили ))
А почему именно Microsoft разрешила?типо до этого они запрещали Apple делать приложение подобное?
Я бы сказал, скорее, Microsoft дала возможность.