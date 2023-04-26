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Артур Томилко

Верховный суд Бразилии снова вынес решение о блокировке Telegram в стране Статьи редакции

Предыдущий запрет в марте 2022 года продлился два дня.

  • Суд вынес решение по запросу местной полиции, сообщает издание G1. Telegram также будут штрафовать на 1 млн реалов (16,1 млн рублей) в день за отказ в передаче данных.
  • В разведывательном управлении Бразилии заявили, что местные операторы связи, а также Apple и Google получат уведомление о прекращении работы Telegram в стране 26 апреля 2023 года.
  • Правоохранители требовали от мессенджера передать данные администраторов и участников «неонацистских групп», которые могут быть причастны к нападению на школу в городе Аракрус. Глава Минюста Бразилии рассказал, что в мессенджере были найдены группы, вербующие подростков для нападения на учебные заведения.
  • 18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии уже выносил решение о блокировке Telegram в стране из-за «распространения дезинформации» на фоне подготовки к выборам. После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы, и попросил отсрочить решение, чтобы исправить ситуацию.
  • 21 марта 2022 года суд отменил решение о блокировке, поскольку Telegram выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, публиковали фейки.

#новость #telegram

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21 комментарий
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 Игорь Рейтер

Комментарий для контекста: председатель Верховного суда Бразилии - Александр Де Мораес, который был ранее замешен в коррупционных скандалах, на протяжении последних трёх лет занимается политической цензурой пользуясь своей должностью (и сторонниками в верховном суде). Имеет тесные связи с нынешним президентом Лула Де Сильва (который был приговорен к 9,5 годам за коррупцию в 2017 году, и которому верховный суд отменил приговор в 2021), но был недавно переизбран.

А блокировка была выдана по очень простой причине: в бразильском телеграме находится основная политическая движуха и куча сторонников бывшего президента Жаира Болсонару (главного конкурента нынешнему президенту на прошедших выборах). Которого они сейчас пытаются преследовать

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Kiss1nger

Cудя по всему скоро должна прийти "демократия" в Бразилию? Или это их "сукин сын" ?

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Artur Kuramshin

Странно что сумма штрафа не удваивается каждую неделю

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Tim

Походу опять перепутали почты

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Алина Александрова
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Ирина Гаврилюк

приколько)) через год новость: Телега - официальный мессенджер правительства Бразилии

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Zutara

Рад что приличные страны начали запрещать это приложение, которое финансируется из неизвестных источников, не раскрывает свое руководство, свои цели и планы, свой код и принципы работы. Телега сейчас - это инструмент пропаганды, платформы для спама, скама и других преступлений.

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Евгений Трифонов

После вашего комментария у меня возникло много вопросов, например, такие:
— Где могу увидеть код WhatsApp или Viber?
— Какие цели и планы у Signal?
— Какие востребованные социальные приложения не являются инструментами пропаганды?
— По каким критериям «приличные страны» отличаются от неприличных?

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Вадим Д.

Блокировали телегу, а заблокировали гугл и всё вокруг? (-:

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Sergei Timofeyev

Разве это не прекрасно? Меня Яндекс счёл подозрительным и теперь просит фотографию меня с моим паспортом, чтобы вернуть аккаунт. :)))

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Marusya

Серьезно? А что так

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Sergei Timofeyev

Нам кажется, что вас взломали. Подтвердите свою личность! То есть моего пароля мало. :)

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Кучма Кирилл

А как работают такие штрафы? На кого их накладывают если нет юрлица в стране?

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Вася Пражкин
Верховный суд Бразилии

Где много диких обезьян..

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Sergei Timofeyev

И снова не смогли заблокировать?

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Саша Комбаров из Pyrobyte.ru

Меня удивляют такие новости. Разве организаторы бы не додумались оформить аккаунты на дропов?

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fyp

Для телеграмм не супер. Я так понимаю в Бразилии много пользователей

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Фёдор Грачев

Почему бы руководству Telegram не внедрить какой-нибудь ИИ для автоматического бана всяких нехороших групп? Свобода слова - свободой слова, но поймите правильно, в России в каждом городе стены исписаны рекламой наркоты, и в основном это ссылки на телегу (хотя есть и другие). Руководство Телеги разве не хочет сделать мир лучше, потеснив наркоторговцев? Да и особо радикальные фанатики туда же. Я не считаю, что должна быть прям жёсткая цензура и модерация, но если данная группа конкретно пушерская, что с ней церемониться?

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Dimitri

Разве Дуров не либетерианец и доступ к наркоте тогда в принципе это и есть лучший мир?

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stark

Наркоторговцы до изобретения телеграмма -

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Anton S

Передать данные или полная остановка работы телеграм в Бразилии?

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