Верховный суд Бразилии снова вынес решение о блокировке Telegram в стране Статьи редакции
Предыдущий запрет в марте 2022 года продлился два дня.
- Суд вынес решение по запросу местной полиции, сообщает издание G1. Telegram также будут штрафовать на 1 млн реалов (16,1 млн рублей) в день за отказ в передаче данных.
- В разведывательном управлении Бразилии заявили, что местные операторы связи, а также Apple и Google получат уведомление о прекращении работы Telegram в стране 26 апреля 2023 года.
- Правоохранители требовали от мессенджера передать данные администраторов и участников «неонацистских групп», которые могут быть причастны к нападению на школу в городе Аракрус. Глава Минюста Бразилии рассказал, что в мессенджере были найдены группы, вербующие подростков для нападения на учебные заведения.
- 18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии уже выносил решение о блокировке Telegram в стране из-за «распространения дезинформации» на фоне подготовки к выборам. После этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы, и попросил отсрочить решение, чтобы исправить ситуацию.
- 21 марта 2022 года суд отменил решение о блокировке, поскольку Telegram выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, публиковали фейки.
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Комментарий для контекста: председатель Верховного суда Бразилии - Александр Де Мораес, который был ранее замешен в коррупционных скандалах, на протяжении последних трёх лет занимается политической цензурой пользуясь своей должностью (и сторонниками в верховном суде). Имеет тесные связи с нынешним президентом Лула Де Сильва (который был приговорен к 9,5 годам за коррупцию в 2017 году, и которому верховный суд отменил приговор в 2021), но был недавно переизбран.
А блокировка была выдана по очень простой причине: в бразильском телеграме находится основная политическая движуха и куча сторонников бывшего президента Жаира Болсонару (главного конкурента нынешнему президенту на прошедших выборах). Которого они сейчас пытаются преследовать
Cудя по всему скоро должна прийти "демократия" в Бразилию? Или это их "сукин сын" ?
Странно что сумма штрафа не удваивается каждую неделю
Походу опять перепутали почты
приколько)) через год новость: Телега - официальный мессенджер правительства Бразилии
Рад что приличные страны начали запрещать это приложение, которое финансируется из неизвестных источников, не раскрывает свое руководство, свои цели и планы, свой код и принципы работы. Телега сейчас - это инструмент пропаганды, платформы для спама, скама и других преступлений.
После вашего комментария у меня возникло много вопросов, например, такие:
— Где могу увидеть код WhatsApp или Viber?
— Какие цели и планы у Signal?
— Какие востребованные социальные приложения не являются инструментами пропаганды?
— По каким критериям «приличные страны» отличаются от неприличных?
Блокировали телегу, а заблокировали гугл и всё вокруг? (-:
Разве это не прекрасно? Меня Яндекс счёл подозрительным и теперь просит фотографию меня с моим паспортом, чтобы вернуть аккаунт. :)))
Серьезно? А что так
Нам кажется, что вас взломали. Подтвердите свою личность! То есть моего пароля мало. :)
А как работают такие штрафы? На кого их накладывают если нет юрлица в стране?
Где много диких обезьян..
И снова не смогли заблокировать?
Меня удивляют такие новости. Разве организаторы бы не додумались оформить аккаунты на дропов?
Для телеграмм не супер. Я так понимаю в Бразилии много пользователей
Почему бы руководству Telegram не внедрить какой-нибудь ИИ для автоматического бана всяких нехороших групп? Свобода слова - свободой слова, но поймите правильно, в России в каждом городе стены исписаны рекламой наркоты, и в основном это ссылки на телегу (хотя есть и другие). Руководство Телеги разве не хочет сделать мир лучше, потеснив наркоторговцев? Да и особо радикальные фанатики туда же. Я не считаю, что должна быть прям жёсткая цензура и модерация, но если данная группа конкретно пушерская, что с ней церемониться?
Разве Дуров не либетерианец и доступ к наркоте тогда в принципе это и есть лучший мир?
Наркоторговцы до изобретения телеграмма -
Передать данные или полная остановка работы телеграм в Бразилии?