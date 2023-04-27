Сервисы
Евгения Евсеева

Rutube вложит 30 млрд рублей в инфраструктуру, чтобы «догнать» YouTube по числу одновременных пользователей — «Ъ» Статьи редакции

На эти деньги сервис хочет увеличить серверные мощности и расширить CDN-сеть.

  • Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в компании, знакомые с планами. По словам одного из них, внутри «Газпром-медиа» (владеет видеосервисом) финансирование уже выделили, а изначально Rutube запрашивал 50-55 млрд рублей.
  • Видеосервис планирует вложиться в «масштабное обновление инфраструктуры»: например, увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube, говорят собеседники издания.
  • Также Rutube планирует потратить деньги на расширение CDN — сети географически распределённых серверов для быстрой загрузки контента. В компании на запрос «Ъ» не ответили. В апреле 2023-го технический директор Rutube Ростислав Чернаков говорил ComNews, что к уже существующим CDN-серверам в 15 городах сервис планирует добавить серверы ещё в семи городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане.
  • По словам опрошенных «Ъ» экспертов, исходя из цены серверов в 2-3 млн рублей, Rutube планирует закупить как минимум 15 тысяч серверов. А сумма в 30 млрд на одно лишь расширение CDN-сети кажется «избыточной» — если только у сервиса нет многолетнего плана финансирования.
Сервисы
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Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему Rutube перестал развиваться после продажи «Газпрому» Статьи редакции

Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.

Сооснователи Rutube Олег Волобуев и Михаил Паулкин: Источник: Rutube, Baza

#новость #rutube #youtube

1374 просмотров
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38 комментариев
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 Полит Зак Лючённый

сколько торт из говна взбитыми сливками не заливай, вкусно не станет

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Axel Denisenko
сколько торт из говна взбитыми сливками не заливай, вкусно не станет

Но ведь, если сливок много, можно самому ложечкой сверху аккуратненько сливочки пособирать, а другим раздать все остальное...

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Game Upgrade

Сливки говном провоняют, так себе идея.

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Бжезик Збигневский

Станет. Если YouTube заблокировать

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Влад Михайлов

инсту уже заблочили, и странно, у некоторых госпропагандистов увеличилось количество подписчиков

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Вадим Д.

Из рутуба видеосервис, как из дерьма — пуля. Но бюджеты пилить обучены.
Ну КАК они планируют это сделать? Нарегать левых аккаунтов и делать вид что всё отлично?

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Иван Иванов

Встроят плеер в ВК, в итоге аудитория вырастет у обоих сервисов (по цифрам, но только они для распиловочной и нужны)

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Никита

Можно просто циферку отображать на сайте какая им нужна. И ничего никуда встраивать не нужно будет

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Полит Зак Лючённый

headline_user_count=random.randint(100000000,150000000)

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Иван Иванов

а ты хорош, я пока еще думаю, как честно, но бесполезно цифры нарастить

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Александр Романов

Всё будет происходить естественно: авторов русского сегмента Ютуб будут постепенно блокировать, они будут мигрировать на Рутуб и ВК, за ними пойдёт часть их подписчиков. Авторы пойдут на Рутуб за деньгами, нужно только их простимулировать - деньги найдут, если будет поставлена такая задача, тем более, что Ютуб уже перестал им платить. Смешанный русскоязычный контингент на Ютуб останется, но либеральных и антиправительственных взглядов. Их немного там будет и у них будет своя тусовка.
У меня пример Инсты перед глазами - сначала возмущались, а потом забили на нее, там осталось активных не более 1 из 20 от того, что было раньше.

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Mik Petrov

Ну вообще, давайте честно скажем, он стал лучше, чем был. Я вот недавно зашёл ради интереса и технически его сделали адекватным. Убрали рекламу, сделали фоновое воспроизведения, что в Ютубе например, только на преме. Осталось только по наполнению вопрос решить, но это вопрос времени

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Kiss1nger

Вопрос времени? Вы серьезно?

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Михаил Катовайс

Лебедев туда перешел, там его периодически посматриваю. К говянному интерфейсу привыкаешь, вот комментов ппц не хватает и адекватного их отображения. В ютубе например залайканные комменты выводятся в топ, в рутубе вообще никакой системы нет. Скучно читать. В вк кстати тоже пробовал смотреть, но так как это делали мейл ру видео у меня там постоянно зависает. Да и дизайн пздц, смотреть видео в модальном окне? Серьезно?)

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Роман

Вот супер план от меня:
1. Давать адекватные деньги от просмотров
2. Открыть кол-во просмотров
3. Сделать удобный вывод на телевизор
4. Сделать адекватный поиск
5. Подправить плеер, он глючит иногда.

Прошу газпром перечислить мне деньги за консультацию.

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Олег Павлов
Давать адекватные деньги от просмотров

А деньги на деревьях выращивать? Не чувствуешь корреляцию между более дорогими просмотрами в США и более платежеспособным населением?

У нас к тому же народ в большинстве своем не привык за контент в сети платить вообще, лучше в качестве 480р посмотреть и с кучей титров про фрибет на косарь, чем купить подписку за три бакса

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ebanko
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Мдидслсл Шишпшпшпщ

А как они наростят серверные мощности, если на них наложены санкции?

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Kiss1nger

Пока вторичные санкции не применяются, то вполне реально. Но это дело времени, очевидно.

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Иван Иванов

медленно, дорого и никаких китайских лениво или других (только китайский нонейм), очевидно же

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Никитин Сергей

Поедут в сибирь на подводах добывать руду, потом построят завод по выпуску калош и вилок, ну а там уже и до серверов недалеко.

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Aleksei M

Дорого как-то за счетчик

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Иван Иванов

Как бы он классным не стал, идеологические соображения не смотреть рутруб пока сильнее

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just a.

А кто из комментаторов пользовался рутубом ? Или "не читал, но осуждаю" ?
Скачал рутуб в марте прошлого года и удалив в тот же день, пошёл мыть руки. Недавно скачал его ещё раз и удивился, насколько за год они продвинулись. Контент там полное говно, но если говорим про сервис - тут объективно он уже на телефоне удобнее чем Ютуб (окно в окне, воспроизведение в свёрнутом виде и пр.)

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Black7

А зачем нужен сервис без контента? Тем более на котором нельзя выражать свои мысли и позицию по событиям последнего времени

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Axel Denisenko

Тут больше вопрос не в технической части, а в двух самых важных аспектах:
- крайне близком сотрудничестве с властями и из-за этого вы не знаете, что с вами будет (вашими роликами) через N месяцев или лет. К какой повестке их могут притянуть за уши и чем это может обернуться для вас.
- выплатами денег. Хоть для .ru региона просмотры YouTube стоят в разы дешевле, но это остаются весомые деньги, которые выплачиваются стабильно, понятно по каким показателям и без лишних вопросов. В RuTube просмотры стоят гроши, у популярных блогеров, например игровых, расхождение в ДЕСЯТКИ раз при том же кол-во просмотров в месяц на канале. Люди вместо 60 000р. получают в районе 7400-8000р., при это реклама активно крутится, ее пихают по 2 перед просмотром ролика и еще какие-то рекламные блоки на краях страницы. *было такое в самом начале февраля этого года, как сейчас не знаю.

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Alka

Мне больше интересно сколько они звёздам заплатили за участие в передачах которые на рутубе теперь только будут крутиться

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Rostislav

По актуальному для меня русскоязычному свежему контенту Рутуб уже почти догнал Ютуб. Год назад не мог им пользоваться, плевался, сейчас сервис ощутимо лучше.

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Евгений Осадченко

Надеюсь, у RuTube всё получится. Пока всё грустновато, но и Ютуб когда-то был грустноват, и ничего - разогнались.

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Om a

Ютуб делали от души, а рутуб делают, чтобы был. Тут хоть сикстилионы трать, но до разрабов будут доходить копейки.

Им надо нанять команду людей, которые уже что-то шарят в этой сфере.

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Император Нолимоций
чтобы «догнать» YouTube по числу одновременных пользователей

А, то есть как только это будет сделано, аудитория RuTube моментально станет такой же, как у YouTube? То есть сейчас у дверей RuTube ежедневно толпятся 122 млн. пользаков, просто зайти не могут? Вон оно чо, Михалыч...

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just a.

Проблема рутуба для блогеров - официальный статус ИП для монетизации. Это сильно всех тормозит на мигрирование. Общался со многими.

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Valentin G

Эта новость сделала мой день.
Жду обгона, опережения и рывка с перекатом🤣

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Огурец Молодец

Хм, получается причина уибещности рутуба в слабых мощностях?

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Андрей К.

Все понимают, что народ туда если и перейдет, то по нужде, после закрытия ютьюба, а все эти "догонялки" очередной РосПил

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Alexander

Все для комфорта пользователей, точнее чтобы не обос* когда YouTube заблокируют 😄

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Никита

Rutube вложит 30 млрд рублей в инфраструктуру, чтобы «догнать» YouTube по числу одновременных пользователей - и обосрется

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Black7

Время пилить настало

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