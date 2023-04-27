Rutube вложит 30 млрд рублей в инфраструктуру, чтобы «догнать» YouTube по числу одновременных пользователей — «Ъ» Статьи редакции
На эти деньги сервис хочет увеличить серверные мощности и расширить CDN-сеть.
- Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в компании, знакомые с планами. По словам одного из них, внутри «Газпром-медиа» (владеет видеосервисом) финансирование уже выделили, а изначально Rutube запрашивал 50-55 млрд рублей.
- Видеосервис планирует вложиться в «масштабное обновление инфраструктуры»: например, увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube, говорят собеседники издания.
- Также Rutube планирует потратить деньги на расширение CDN — сети географически распределённых серверов для быстрой загрузки контента. В компании на запрос «Ъ» не ответили. В апреле 2023-го технический директор Rutube Ростислав Чернаков говорил ComNews, что к уже существующим CDN-серверам в 15 городах сервис планирует добавить серверы ещё в семи городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане.
- По словам опрошенных «Ъ» экспертов, исходя из цены серверов в 2-3 млн рублей, Rutube планирует закупить как минимум 15 тысяч серверов. А сумма в 30 млрд на одно лишь расширение CDN-сети кажется «избыточной» — если только у сервиса нет многолетнего плана финансирования.
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сколько торт из говна взбитыми сливками не заливай, вкусно не станет
Но ведь, если сливок много, можно самому ложечкой сверху аккуратненько сливочки пособирать, а другим раздать все остальное...
Сливки говном провоняют, так себе идея.
Станет. Если YouTube заблокировать
инсту уже заблочили, и странно, у некоторых госпропагандистов увеличилось количество подписчиков
Из рутуба видеосервис, как из дерьма — пуля. Но бюджеты пилить обучены.
Ну КАК они планируют это сделать? Нарегать левых аккаунтов и делать вид что всё отлично?
Встроят плеер в ВК, в итоге аудитория вырастет у обоих сервисов (по цифрам, но только они для распиловочной и нужны)
Можно просто циферку отображать на сайте какая им нужна. И ничего никуда встраивать не нужно будет
headline_user_count=random.randint(100000000,150000000)
а ты хорош, я пока еще думаю, как честно, но бесполезно цифры нарастить
Всё будет происходить естественно: авторов русского сегмента Ютуб будут постепенно блокировать, они будут мигрировать на Рутуб и ВК, за ними пойдёт часть их подписчиков. Авторы пойдут на Рутуб за деньгами, нужно только их простимулировать - деньги найдут, если будет поставлена такая задача, тем более, что Ютуб уже перестал им платить. Смешанный русскоязычный контингент на Ютуб останется, но либеральных и антиправительственных взглядов. Их немного там будет и у них будет своя тусовка.
У меня пример Инсты перед глазами - сначала возмущались, а потом забили на нее, там осталось активных не более 1 из 20 от того, что было раньше.
Ну вообще, давайте честно скажем, он стал лучше, чем был. Я вот недавно зашёл ради интереса и технически его сделали адекватным. Убрали рекламу, сделали фоновое воспроизведения, что в Ютубе например, только на преме. Осталось только по наполнению вопрос решить, но это вопрос времени
Вопрос времени? Вы серьезно?
Лебедев туда перешел, там его периодически посматриваю. К говянному интерфейсу привыкаешь, вот комментов ппц не хватает и адекватного их отображения. В ютубе например залайканные комменты выводятся в топ, в рутубе вообще никакой системы нет. Скучно читать. В вк кстати тоже пробовал смотреть, но так как это делали мейл ру видео у меня там постоянно зависает. Да и дизайн пздц, смотреть видео в модальном окне? Серьезно?)
Вот супер план от меня:
1. Давать адекватные деньги от просмотров
2. Открыть кол-во просмотров
3. Сделать удобный вывод на телевизор
4. Сделать адекватный поиск
5. Подправить плеер, он глючит иногда.
Прошу газпром перечислить мне деньги за консультацию.
А деньги на деревьях выращивать? Не чувствуешь корреляцию между более дорогими просмотрами в США и более платежеспособным населением?
У нас к тому же народ в большинстве своем не привык за контент в сети платить вообще, лучше в качестве 480р посмотреть и с кучей титров про фрибет на косарь, чем купить подписку за три бакса
А как они наростят серверные мощности, если на них наложены санкции?
Пока вторичные санкции не применяются, то вполне реально. Но это дело времени, очевидно.
медленно, дорого и никаких китайских лениво или других (только китайский нонейм), очевидно же
Поедут в сибирь на подводах добывать руду, потом построят завод по выпуску калош и вилок, ну а там уже и до серверов недалеко.
Дорого как-то за счетчик
Как бы он классным не стал, идеологические соображения не смотреть рутруб пока сильнее
А кто из комментаторов пользовался рутубом ? Или "не читал, но осуждаю" ?
Скачал рутуб в марте прошлого года и удалив в тот же день, пошёл мыть руки. Недавно скачал его ещё раз и удивился, насколько за год они продвинулись. Контент там полное говно, но если говорим про сервис - тут объективно он уже на телефоне удобнее чем Ютуб (окно в окне, воспроизведение в свёрнутом виде и пр.)
А зачем нужен сервис без контента? Тем более на котором нельзя выражать свои мысли и позицию по событиям последнего времени
Тут больше вопрос не в технической части, а в двух самых важных аспектах:
- крайне близком сотрудничестве с властями и из-за этого вы не знаете, что с вами будет (вашими роликами) через N месяцев или лет. К какой повестке их могут притянуть за уши и чем это может обернуться для вас.
- выплатами денег. Хоть для .ru региона просмотры YouTube стоят в разы дешевле, но это остаются весомые деньги, которые выплачиваются стабильно, понятно по каким показателям и без лишних вопросов. В RuTube просмотры стоят гроши, у популярных блогеров, например игровых, расхождение в ДЕСЯТКИ раз при том же кол-во просмотров в месяц на канале. Люди вместо 60 000р. получают в районе 7400-8000р., при это реклама активно крутится, ее пихают по 2 перед просмотром ролика и еще какие-то рекламные блоки на краях страницы. *было такое в самом начале февраля этого года, как сейчас не знаю.
Мне больше интересно сколько они звёздам заплатили за участие в передачах которые на рутубе теперь только будут крутиться
По актуальному для меня русскоязычному свежему контенту Рутуб уже почти догнал Ютуб. Год назад не мог им пользоваться, плевался, сейчас сервис ощутимо лучше.
Надеюсь, у RuTube всё получится. Пока всё грустновато, но и Ютуб когда-то был грустноват, и ничего - разогнались.
Ютуб делали от души, а рутуб делают, чтобы был. Тут хоть сикстилионы трать, но до разрабов будут доходить копейки.
Им надо нанять команду людей, которые уже что-то шарят в этой сфере.
А, то есть как только это будет сделано, аудитория RuTube моментально станет такой же, как у YouTube? То есть сейчас у дверей RuTube ежедневно толпятся 122 млн. пользаков, просто зайти не могут? Вон оно чо, Михалыч...
Проблема рутуба для блогеров - официальный статус ИП для монетизации. Это сильно всех тормозит на мигрирование. Общался со многими.
Эта новость сделала мой день.
Жду обгона, опережения и рывка с перекатом🤣
Хм, получается причина уибещности рутуба в слабых мощностях?
Все понимают, что народ туда если и перейдет, то по нужде, после закрытия ютьюба, а все эти "догонялки" очередной РосПил
Все для комфорта пользователей, точнее чтобы не обос* когда YouTube заблокируют 😄
Rutube вложит 30 млрд рублей в инфраструктуру, чтобы «догнать» YouTube по числу одновременных пользователей - и обосрется
Время пилить настало