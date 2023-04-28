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Евгения Евсеева

Часть компаний из России начала получать предложения от Microsoft о продлении лицензий на ПО — «Ъ» Статьи редакции

Так компания оценивает возможности вернуться в страну и пытается уменьшить риски пиратства, полагают опрошенные «Ъ» эксперты.

  • Устные и письменные предложения c начала 2023 года получают некоторые российские представительства международных компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ИТ-отрасли.
  • По его оценке, такие предложения получили около 1000 российских юрлиц. Другой источник «Ъ» это подтвердил и добавил, что Microsoft по-прежнему сотрудничает только с компаниями, не попавшими под санкции.
  • По его словам, Microsoft не хочет терять российских клиентов, и поэтому не закрывает юрлицо в стране и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.
  • В 2022 году компания уволила почти всех сотрудников в России, сократив их количество с 376 до двух человек, передавало ТАСС со ссылкой на отчёт российского офиса компании. Но ликвидацию юрлица Microsoft не рассматривает, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает ее долгосрочные планы «неопределёнными». В компании не ответили «Ъ».

  • В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. При этом дистрибьюторы продолжают продлевать лицензий на уже проданное ПО, отмечает издание. Также, например, его продают через параллельный импорт — в «коробочных» версиях.

  • По мнению опрошенных «Ъ» экспертов (некоторые из них также получали письма от Microsoft), так компания пытается наладить прямой контакт с российским бизнесом и оценивает возможности для возвращения в страну. Кроме того, Microsoft хочет уменьшить уровень пиратства, показав, что она сохраняет легальный доступ, полагают собеседники издания.

#новость #лицензии #microsoft

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51 комментарий
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 Вадим Д.

Пс, пс, продлевать будете?
А новые интересуют? Есть тема, договоримся.

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Alexey

А ЕС и США (в прикиде гопников):
- продлеваете лицензии в РФ? А если найду?!

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4 комментария
Davidov Alexander

На самом деле продление ни кто и не запрещал если компания не в санкционных списках. Мы так тимс продлевали пол года назад, а вот накинуть сверху лицензий (докупить те) фигушки

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Некто

Я даже не знаю имеет ли это смысл. Госструктуры наши уже точно на продукты Microsoft не вернутся.
Повсеместно идет внедрение Astra Linux.
Ну а физики как пиратили так и будут пиратить.

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C. Steel

Да и физикам оно все меньше и меньше нужно. Слава Габену, под линукс теперь огромное количество игр и их число растет. А больше Windows ни для чего не нужен.

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19 комментариев
Nick Name

Как показывает практика, те физики, кто пиратил, страдают меньше других. Кто в РФ платил за лицензию, сейчас поражен в правах, хоть Майкрософтом, хоть Гуглом.
Считать, что "труд разработчика должен быть оплачен", оказалось себе же хуже.

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1 комментарий
Аккаунт разморожен

Почему не RedStar OS?

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stark
Повсеместно идет внедрение Astra Linux.

Жаль конечно этих ребят

Не думаю что госструктуры были основными потребителями продукции мс.

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Денис Демидов

Помимо госструктур и физиков, есть еще частные юрики, которые с майков слезать не собираются, скорее параллельным импортом или еще как продлят лицензии.

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Мобилизованный Фурри
Я даже не знаю имеет ли это смысл. Госструктуры наши уже точно на продукты Microsoft не вернутся.
Повсеместно идет внедрение Astra Linux.

Я про это слышу уже лет 10, просто не всегда с астрой. А что случилось с Альтом и Росой? Где мобильники на клоне Sailfish? Все штаны уже обвнедряли.

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Илон Маск

А у всех такое? Винда начинает просто жутко тормозить, хотя ничего не загружено. Максимум 10% CPU, оперативы и SSD

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Слегка Придурковатый

В такие моменты твоя система коннектится с ближайшей вышкой 5G, чтобы... Ну ты понял.

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1 комментарий
Аккаунт разморожен

Просто наверняка есть проблемы с подключением к серверам МС для слива инфы, вот файл с невыгруженными логами накопился и в него теперь тяжело дописывать новые данные. Тормозит...

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вапроапеноапоап

Чекни очередь диска

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Vasiliy coconut

Кто будет мелкомягких танцевать ?

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C. Steel

Крупные и твердые, но по 5 рублей.

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Барон Люберецкий

Слежка важнее

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Слегка Придурковатый

Не ведитесь! Это ловушка, хитро расставленная врагом. Пользуйтесь продуктами отечественных производителей.
https://www.youtube.com/watch?v=1Qz8w-sJGRU

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Миру Мир (запрещено в РФ)

не будут новые нескучные обои, то берём!

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Пьяный кролик

Парню надо было патентовать идею. Сейчас бы на Канарах виски попивал бы на проценты)

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Аккаунт разморожен

Для Микрософт деньги не пахнут.

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Тимофей Чекулаев

вы правда думаете что они делают это ради денег?

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Кузьмич

А ради чего?

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2 комментария
Глеб Цапля

А были надежды, что наконец-то не надо будет пользоваться отвратным тимс

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