В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. При этом дистрибьюторы продолжают продлевать лицензий на уже проданное ПО, отмечает издание. Также, например, его продают через параллельный импорт — в «коробочных» версиях.