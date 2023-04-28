Часть компаний из России начала получать предложения от Microsoft о продлении лицензий на ПО — «Ъ» Статьи редакции
Так компания оценивает возможности вернуться в страну и пытается уменьшить риски пиратства, полагают опрошенные «Ъ» эксперты.
- Устные и письменные предложения c начала 2023 года получают некоторые российские представительства международных компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ИТ-отрасли.
- По его оценке, такие предложения получили около 1000 российских юрлиц. Другой источник «Ъ» это подтвердил и добавил, что Microsoft по-прежнему сотрудничает только с компаниями, не попавшими под санкции.
- По его словам, Microsoft не хочет терять российских клиентов, и поэтому не закрывает юрлицо в стране и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.
- В 2022 году компания уволила почти всех сотрудников в России, сократив их количество с 376 до двух человек, передавало ТАСС со ссылкой на отчёт российского офиса компании. Но ликвидацию юрлица Microsoft не рассматривает, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает ее долгосрочные планы «неопределёнными». В компании не ответили «Ъ».
В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. При этом дистрибьюторы продолжают продлевать лицензий на уже проданное ПО, отмечает издание. Также, например, его продают через параллельный импорт — в «коробочных» версиях.
- По мнению опрошенных «Ъ» экспертов (некоторые из них также получали письма от Microsoft), так компания пытается наладить прямой контакт с российским бизнесом и оценивает возможности для возвращения в страну. Кроме того, Microsoft хочет уменьшить уровень пиратства, показав, что она сохраняет легальный доступ, полагают собеседники издания.
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Пс, пс, продлевать будете?
А новые интересуют? Есть тема, договоримся.
А ЕС и США (в прикиде гопников):
- продлеваете лицензии в РФ? А если найду?!
На самом деле продление ни кто и не запрещал если компания не в санкционных списках. Мы так тимс продлевали пол года назад, а вот накинуть сверху лицензий (докупить те) фигушки
Я даже не знаю имеет ли это смысл. Госструктуры наши уже точно на продукты Microsoft не вернутся.
Повсеместно идет внедрение Astra Linux.
Ну а физики как пиратили так и будут пиратить.
Да и физикам оно все меньше и меньше нужно. Слава Габену, под линукс теперь огромное количество игр и их число растет. А больше Windows ни для чего не нужен.
Как показывает практика, те физики, кто пиратил, страдают меньше других. Кто в РФ платил за лицензию, сейчас поражен в правах, хоть Майкрософтом, хоть Гуглом.
Считать, что "труд разработчика должен быть оплачен", оказалось себе же хуже.
Почему не RedStar OS?
Жаль конечно этих ребят
Не думаю что госструктуры были основными потребителями продукции мс.
Помимо госструктур и физиков, есть еще частные юрики, которые с майков слезать не собираются, скорее параллельным импортом или еще как продлят лицензии.
Повсеместно идет внедрение Astra Linux.
Я про это слышу уже лет 10, просто не всегда с астрой. А что случилось с Альтом и Росой? Где мобильники на клоне Sailfish? Все штаны уже обвнедряли.
А у всех такое? Винда начинает просто жутко тормозить, хотя ничего не загружено. Максимум 10% CPU, оперативы и SSD
В такие моменты твоя система коннектится с ближайшей вышкой 5G, чтобы... Ну ты понял.
Просто наверняка есть проблемы с подключением к серверам МС для слива инфы, вот файл с невыгруженными логами накопился и в него теперь тяжело дописывать новые данные. Тормозит...
Чекни очередь диска
Кто будет мелкомягких танцевать ?
Крупные и твердые, но по 5 рублей.
Слежка важнее
Не ведитесь! Это ловушка, хитро расставленная врагом. Пользуйтесь продуктами отечественных производителей.
https://www.youtube.com/watch?v=1Qz8w-sJGRU
не будут новые нескучные обои, то берём!
Парню надо было патентовать идею. Сейчас бы на Канарах виски попивал бы на проценты)
Для Микрософт деньги не пахнут.
вы правда думаете что они делают это ради денег?
А ради чего?
А были надежды, что наконец-то не надо будет пользоваться отвратным тимс