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Евгения Евсеева

МТС стал брать деньги за раздачу интернета в некоторых тарифах Статьи редакции

Например, у МТС пакет интернета на 50 ГБ стоит 49 рублей в некоторых тарифах, у «билайна» — 99 рублей в месяц.

  • Получать сообщения о платной раздаче интернета с устройств с 27 апреля стали абоненты МТС в Москве и области, пишут «Ведомости» со ссылкой на трёх клиентов оператора. При каждом включении передачи у них будет автоматически активироваться специальный пакет интернета за 49 рублей.
  • Согласно сообщению от МТС, с 4 мая абоненты «могут раздавать интернет, не тратя собственный трафик». Вместо этого клиенты могут докупить 50 ГБ «дополнительного» трафика, который будет тратиться только на раздачу. Опция действует для тех, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом и касается передачи трафика по Wi-Fi, USB и Bluetooth.
  • В поддержке одному из абонентов МТС сообщили, что пакет на 50 ГБ за 49 рублей действует только сутки, «подключается автоматически при раздаче интернета и не ограничен по количеству». В компании подтвердили введение новой услуги и объяснили, что эти условия касаются «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».
  • В «билайне» рассказали «Ведомостям», что у них с 20 апреля действует аналогичная услуга — в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. При этом плата вводится только для новых абонентов и стоит меньше: 99 рублей в месяц или 3 рубля в сутки, когда пользователь раздаёт интернет. Трафик расходуется из основного пакета. Редакторы vc.ru замечали платную раздачу у «билайна» ещё несколько месяцев назад — в начале 2023-го.
  • В «Мегафоне» на запрос издания не ответили, в Tele2 отказались от комментариев. У последнего оператора есть бесплатная раздача в некоторых пакетах, а в линейке «Мой», тарифе «Безлимитный» и тарифах с подключенной услугой «Очень много интернета» можно подключить раздачу дополнительно — за 30 рублей в сутки.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что у операторов уже есть ограничения на раздачу интернета со смартфона — например, если переставить SIM-карту в модем или роутер. Источник издания отмечает, что МТС ограничивал передачу определённым объёмом трафика, а затем урезал скорость до 128 Кб/с.

#новость #мтс #билайн

3928 просмотров
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173 комментария
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 Влад

Охреневшие опсосы никак не нажрутся

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AleksandrLanestrK

Ну да, они то жируют нереально от твоих 500 рублей, и на новое оборудование денег вагон и на ремонт старого.

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20 комментариев
vvtwittep

Да это юзеры охуели в конец. У кого безлимит так даже дома ленятся включать вайфай. Так и смотрят фильмы и ЮТ. А че? Сраные опсосы зажрались так, что чуть ли не 4к фильмы можно по воздуху смотреть.

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5 комментариев
Незнайка на Луноходе

У Tele2 тоже такая система, платить за раздачу. За минуты заплатил, но звонить можешь, только на вымышленные Tele2 номера, за Гигабайты заплатил, но раздавать не можешь и т. д. Доходило пару раз, что даже на бесплатные номера не пропускал при оплаченных минутах но околонулевом балансе. Совсем охуел.

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2 комментария
Mike V. Gorbunov

#сказочноебали
"...позволяет более выгодно раздавать трафик... "
О том, что это выгодно компании, а не абоненту, горе-маркетологи забыли упомянуть.

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ежи

Ну они там говорят же, что при этом не тратится трафик основного номера, на котором безлимитный интернет. Выгодно же

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Mark Kats

какая разница оператору куда я деваю свой оплаченный пакет интернета - на телефон или планшет с телефона?

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Незнайка на Луноходе

Раздача только по выходным! МОЛЧАААТЬ!!!

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Михаил

Там такая логика , что раздав на компьюхтер пользователи будут качать игрушки из стима по 150 гигабай каждая, выкачивать торенты на терабайты, а через телефон исключительно смотреть пережатые фотки в инсте и листать текстовую ленту на каком нибудь вс

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Михаил Зеленин

Это только на безлимиты распространяется

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1 комментарий
lakoros

"эти условия касаются «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом"
Бали тарифы по 350 рублей с безлимитом)

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4 комментария
ежи

Разница в том, что эта разница не идет в карман оператору и ему от этого очень грустно

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M.R.T.

Требую наказать операторов за пропаганду ЛГБТ

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Владислав Недзвецкий

поддерживаю

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1 комментарий
Zamir Saidov

Это законно вообще? Имхо, оператора не должно ебать, какую функцию телефона я использую при работе с оплаченным инетом.

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vvtwittep

Не да бля есть такие хитрецы ставят в роутер симку и гоняют на весь офис. Трафик летит огого как, а платят копейки. Совсем операторы охуели, да?

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7 комментариев
Максим Речкунов

Пидарасы

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Незнайка на Луноходе

, Сэр!

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Sam Esq

Яичницу будете жарить на газу - с вас одна цена, ну а если креветки варить - другая 😏

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Дарья Смолякова

Хорошее сравнение.

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Anton Malgin

А если соседу яичницу пожарили - газ раздали, с Вас 3х

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Hox nap

Чтобы продолжить раздавать бесплатно (коротко: меняем ttl) - https://overclockers.ru/blog/FlyingBad/amp/34833/kak-besplatno-razdat-sebe-internet-so-smartfona-na-pk-metod-bednyh-studentov
Раздача за деньги уже давно работает, года три минимуи. У меня безлимит реальный, т.е. не 50 гб в месяц а потом режут скорость, а реально безлимит хоть 100 хоть 200г гб (единственное торент режут). Тариф "архивный". Как мне может быть выгодно тратить деньги на доп 50 гб, когда у меня их бесконечно больше

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Sergei Timofeyev

Они смотрят на сервера, куда коннекты летят ) Не проканает. )

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Ненасытные скоты.

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Oleg Shirochenkov

У меня на МТС, как на основной массе тарифов, возможно только 50 Руб/сутки/3 ГБ.
Это поднимает аб.плату на 500% при моём использовании.
До этого в режиме модема у меня было бесплатно 3 ГБ на месяц, которых хватало. В пути работаю часто с ноутбука, интернета надо очень мало.
Либо что-то предложат взамен, либо уйду на других операторов.

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Александр А.

Как-то в зале ожидания автомойки упал столик вместе с моим включенным ноутбуком. На пол из плитки, насколько помню.

Очень я тогда хотел причинить пользу клиентам.

Обошлось - ноут выдержал, в том числе и HDD, и долго еще служил после этого инцидента.

Но выводы для себя я сделал. Как вскоре выяснилось, срочное причинение пользы клиентам вовсе не требовалось.

Подумалось: "Зачем, зачем вся эта суета? Почему я не пью вино в Париже с моим другом Андре Моруа"?

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5 комментариев
Глеб Цапля
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Яна Кашаева

Пользовалась мтс лет 5 назад и тогда за раздачу они брали больше 100₽ в день!!

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Dmitry Bugaev

Есть специалисты, кто может по-простому объяснить, как оператор может видеть, что интернет раздаётся, а не используется устройством?

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Дмитрий Выскребенцев

Через ttl и смотрят какой трафик идет. Например если видят что вы запрашиваете обновление windows, скорее всего вы не со своего телефона это делаете)

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9 комментариев
Black7

DPI

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Anton Malgin

Операторы узнают о том, что вы используете раздачу интернета с помощью показателя TTL (Time to Live). Смартфон задаёт свой TTL, а каждый пакет трафика при прохождении через маршрутизатор уменьшается на единицу. Таким образом трафик становится нечитаемым до тех пор, пока ограничение не будет снято оператором или специальной утилитой.

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1 комментарий
Dimitri

В смысле стал брать?

МТС уже несколько лет берет за раздачу интернета, правда только после 50 мб в день. До 50 мб можно бесплатно раздавать. Видимо было.

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Татьяна Евсеева

у меня безлимитный тариф Тарифище 2018 и не брали никаких денег за раздачу. Там по-моему было ограничение в районе 20 ГБ, тогда писали предупреждение.

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Глеб Цапля

У меня был архивный БЕЗЛИМИТИЩЕ, где брали плату за раздачу интернета

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Anastasia Degtyareva

Да на нем всегда так было

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Давид Муравьёв

ну это уже беспредел какой то

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Zloy Marketolog

Давно на них в фас и роспотреб не жаловались

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Александр А.

Не поможет.

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6 комментариев
Kit

Охреневшие твари из МТС вчера прислали смс что поднимают цену за аренду оборудования на 70 рублей. С учётом того что уже поднимали цены на тарифы

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Татьяна Евсеева

ну вот за 5 лет стоимость моего тарифа увеличилась с 500 до 760 руб те на 50 процентов

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Earlbkv

То чувство, когда у тебя архивный тариф и данное условие у тебя было всегда 🌚

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Anastasia Degtyareva

Так всегда было на безлимитных тарифах. Много лет уже.

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IgorF

Так уже делали давно и кто захочет, а сейчас это прям резонанс такой вызвало?

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Daniel Feldman

Не жадные скоты, а ЭКОСИСТЕМА

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vvtwittep

А когда эта функция стала бесплатной? С момента появления в айфоне раздачи инета всегда за это просили деньги. Видимо потом сжалились и перестали брать.

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Oleg Shirochenkov

Эта функция не отличалась от остальных условий предоставления интернета ещё со времён CSD.
Время от времени операторы придумывают всякое вроде псевдобезлимитов с ограничениями, в том числе на режим модема.

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Арап

Мегафон плату за тариф повысил,вот хз куда переходить

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Egor Chusov

Tele2

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6 комментариев
Сергей

Давно уже думаю тоже уйти от Мегафона и не понимаю к кому. Билайн и МТС тоже восторга не вызывают..

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МегаФон

Пожалуйста, не спешите от нас уходить. Если текущий условия тарифа вам не подходят, просим написать о данной ситуации в чат поддержки нашего мобильного приложения.
Подберем для вас другой оптимальный вариант. 👌

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Kaif kaif

Посмотрел сейчас всех операторов. У всех тарифы подорожали примерно на 100 рублей 😡😡😡

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1 комментарий
Пьяный кролик

Малоизвестных операторов берите. Пока они не обнаглели.

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5 комментариев
ежи

На йоту можно

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3 комментария
Wega

слава богу появилась эта новость, подскажите у кого то есть сейчас безлимитная раздача и на каком тарифе. хочу уйти с мтс. а везде с раздачей препоны какие то..

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Макс Ярославцев

у меня йота, тариф сейчас стоит 406 рублей + 100 за раздачу в месяц. смс нет, 350минут и безлимитный интернет. покупал я эту симку с этим тарифом лет 7 назад, тогда тариф стоил 330 ₽.

(а вообще, поищите корпоративные тарифы на маркетплейсах, там есть тарифы за буквально 2-3 сотки(но только никому не говорите))

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1 комментарий
Михаил Зеленин

У Мегафона, на любом тарифе и всегда так было. Еще у Алло инкогнито (на сети Билайн)

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ZuDwa

Правда забавно, как народ из-за полтинника жопу до крови раздирает))) а не хотите вспомнить, сколько сотовая связь стоила лет 20-25 назад? Всё бы бесплатно. Ну не пользуйтесь. Купите батон или в транспорте прокатитесь, сопоставимо. Не в защиту опсосов, много других вопросов ко всем, но тут прям вонь необоснованная.

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Михаил Зеленин

Полтинник в день если что

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2 комментария
Egor Chusov

Так раньше и барщина была, и оброк, и право первой ночи, давайте вернём? Хорошо после барина с правом первой ночи и разодранной жопой до крови прокатиться в транспорте и пожевать батона? Или вы мазохист?

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Domorost

Как-то загловок и новость не похожи.. Я так понял, что появится опция раздавать инет за денежку. А можно будет и по-старинке) Все же разный посыл.

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Oleg Shirochenkov

Нельзя.

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Александр Плющаков

Раздача была бесплатная к примеру на МТС безлимитище, но удивлён был я невероятно: Осталось менее 100 МБ трафика для раздачи без дополнительной платы в текущем месяце (обновление 1 числа следующего месяца). Далее, до конца текущего месяца, будет списываться плата 88 руб. только в день пользования, при этом раздавать интернет-трафик вы сможете безлимитно до конца оплаченных суток.

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Иван Илюхин

Вы приколисты ?
Я уже год Теле2 по 30 рублей в день плачу, чтобы раздавать вайфай с телефона.
Тариф «безлимит»

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Арап

У меня прозрачные границы м-пока бесплатно раздаю

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1 комментарий
Михаил
в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. При этом плата вводится только для новых абонентов и стоит меньше: 99 рублей

Ничего не понял. Как могут быть «новые абоненты» в архивных планах ? Для тех кто 3 года назад подключил безлимитный тариф билайн, данная плата будет?

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билайн

Михаил, добрый день! На новой линейке UP, раздача платная при подключении небольшого количества минут и ГБ. Ранее были тарифы, которые ушли в архив, изначально с платной раздачей. Мы можем проверить будут ли изменения на вашем номере, напишите нам его в личные сообщения и укажите ФИО владельца.

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ЯжПрограммист

Тренд на то что раздачу интернета будут всячески резать не сегодня начался, а ещё с ковида.

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Вадим Д.

Ай, умнички, что б мы без вас делали?

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Дмитрий Зима

так они давно уже раздачу банили и отдельной опцией разрешали. В чем новость?

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ebanko
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Bib Fortuna

У Билайна года 4 уже так лол, оперативная новость

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Дарья Смолякова

Объясните, не могу понять. Я покупаю 10 Гб, это мой канал, я его использую телефоном, но так как 21 век, я иногда подключаю к телефону ноутбук, который обращается к телефону, а телефон использует оплаченный канал. Подключение делается, так как устройства это поддерживают. Почему МТС и другие операторы вводят дополнительную плату (я понимаю, это деньги)? Ведь в устройствах это базовый функционал, в этом смысл связки технологий связи, интернета, устройств?

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Михаил Зеленин

А вы уверены, что вводят?

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4 комментария
Татьяна Евсеева

Ребят, поделитесь, у кого какой оператор и тариф? сколько платите?
у меня МТС как раз, плачу уже 760 р в месяц, качество интернета становится хуже, а стоимость услуг все выше и выше, да еще и вот такие новинки вводят. Роуминг у них вообще конский.

хочу перейти на другого оператора
задача - принимать входящие звонки и смс за границей

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Михаил Зеленин

Релокант?

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2 комментария
S E
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Nordic Michelle

Я в 2006 году на кнопочном телефоне зашла в инет и на следующий день на балансе минус 400 р. Через две недели МТС прислал письмо что если минус не закроем то в суд подадут. :)))

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Александр

В моем тарифе «НЕТАРИФ» было 10гб бесплатной раздачи. Получается, что условия тарифа изменили.

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Александр Б.

И так безлимит по отключали у тарифов, теперь ещё и это...

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Labeling

EE решает проблему с безлимитной раздачей трафика просто установкой ограничения на раздачу в 100GB в месяц. Что гораздо честнее, чем брать дополнительные деньги у пользователей типа безлимитных пакетов.

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Мия Сергеева

надо больше денег

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Sergey Ryabov

В Yota больше года за это плачу. 100 рублей в месяц, зато доступ для ноута в любом точке России

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Алексей Иванов

Я спрашивал по этому поводу у Билайна конкретно по тарифу UP, так как сам на нем сижу. Это НЕ касается раздачи через точку доступа в айфоне - это касается ситуации использования смартфона как роутера.

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Дмитрий Алтунин

Спасибо МТС за отличный сервис! Перешёл в Йоту в 2014 году

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Мия Сергеева

а скоро будет брать деньги за раздачу люлей

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