Сервисы
Маша Цепелева

Исследователи нашли в открытом доступе базу данных клиентов «АльфаСтрахования» Статьи редакции

Компания проверяет информацию и сбросит все пароли в системе.

Первым новость заметил пользователь vc.ru Тот самый партизан.

  • Об утечке сообщил журнал «Компания» и исследователи из GreenTerraInfoTech. В базе около 971 тысячи адресов электронной почты, 808 тысяч телефонных номеров, ФИО, даты рождения и хеш паролей.
  • Среди данных — несколько тысяч адресов с корпоративными почтовыми доменами. Например, «Яндекса», «Сбера», X5, «Магнита», «Почты России», Tele2 и других. Также есть почты на госдоменах, например, Минсельхоза, Минфина, Госдумы, Минздрава, Минпромторга и ФССП.
  • В «АльфаСтраховании» знают, что данные некоторых учётных записей могли попасть к третьим лицам, и проверяют информацию.

Известно, что попавшая в сеть информация не содержит сведений по полисам, объектам страхования, страховым случаям, платежным, медицинским данным и прочим. Компания предпринимает все необходимые мероприятия для максимальной защиты клиентов.

В целях обеспечения дополнительной безопасности клиентских данных принято решение провести сброс всех паролей в системе. Клиенты смогут самостоятельно обновить пароль после сброса. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение, нажать кнопку «Забыли пароль?» и следовать инструкциям по восстановлению пароля.

Выведены дополнительные ресурсы на линию клиентской поддержки. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону: 8 800 333 09 99, а также в чат в мобильном приложении.

«АльфаСтрахование»
  • В конце февраля 2023 года исследователи нашли в сети базу с ФИО и контактами клиентов и сотрудников «СберЛогистики». А в марте — пользователей программы «СберСпасибо».

#новость #альфастрахование #утечка

1788 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Штраф 60 тыщ. Дело закрыто!

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

но его можно не платить

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Просто 60К - мало. Надо еще грозно спросить - "Больше ведь не будете так делать, да?"

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Остались ли вообще хоть какие-то данные россиян, которые нельзя найти в сети?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Подтверждения электронного голосования за представителей ЕР)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Кстати будет забавно, если и это утечёт.

Ответить
Развернуть ветку
Rex Mundy

Нет, это как раз не утечет

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

За прошлый год, вроде бы, данных слито в несколько раз больше, чем населения в РФ. Но тут же дело в том, что для качественных данных нужно базы обновлять, сортировать, объединять... поэтому сливы можно собирать вечно.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Жду слив реестра всех военнообязанных

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Prince

Поправьте если не прав. Т.е. АльфаСтрахование признал факт утечки только после того как их взяли за яица ?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ты так говоришь "взяли за яйца", как будто им не похуй. Скорее, для них это просто как свёрнутой газеткой от назойливой мухи отмахнуться. А ты "взяли за яйца".

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Kozlov

ШТРАФ 50 000 РУБЛЕЙ!

Ответить
Развернуть ветку
Anton

Вроде 60

Ответить
Развернуть ветку
just a.

При оплате в первые 2 недели - скидка!

Ответить
Развернуть ветку
Anton

Аааа

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

!!

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Тутыхин

Супер, 10 мин назад оформил страховку в Альфе. Мне надо сбрасывать пароль в системе?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Ваши данные успешно слиты. Можете сбросить пароль два раза, возможно это на что-то повлияет.

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

лучше три - но это не поможет)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Вместо двух паролей будет слито три.

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

по которым нейросеть вычислит все ваши остальные пароли от всех банков)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шевчук

Всё нормально. Просто приложите к комментарию скан паспорта, чтобы технические специалисты Альфы удалили ваши данные из утечки.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey

Я так понимаю можно смело в суд. Статья однозначно

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Какой такой суд?)

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

в басманный

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

до чего докатились американские хакеры - на святое покушаются

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Биомодифицированные гуси украли.

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

а ведь предупреждали что ДНК хотят скачать и чипировать а вы смеялись - теперь пеняйте на себя

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

Она там лежит чтобы ее скачал глаз бога

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Замечательная утечка.

Ответить
Развернуть ветку
Graphic designer

Постарались хакеры

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

никогда такого не было и вот опять

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

интересно а остался хоть один человек чьи данные еще не утекли ?)

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

девальвации и утечек не будет - твердо и четко

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

а что вы хотите - сисадмины тоже кушать хотят - у них семьи дети)

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

спокойно - данные не пропадут - они будут использованы для обучения чат гпт

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

куда смотрит минцифры - срочно принять меры

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Карусель, карусель начинает рассказ, кто сливает данные публично!

Ответить
Развернуть ветку
Anton

У вас бот сломался. не в рифму

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так там продолжить нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергей

Да чего там говорить: Промсвязьбанк открыто разглашает персональные данные клиентов. При получении исполнительного листа они даже не утруждают себя нормальной идентификацией клиентов и просто списывают бабки с первого попавшегося. А когда их тыкаешь носом в эту какашку, они ссылаются на то, что у них с ФССП соглашение о том, что идентификация идет только по ФИО и дате рождения и ссылаются при этом на 229-ФЗ. Только вот в фз были изменения и обязаны идентифицировать еще и по месту рождения. О том, что любое их соглашение, противоречащее ФЗ, является недействительным, они даже не в курсе... Как по итогу, приставы получают доступ к информации лиц, не являющихся субъектами исполнительных производств. Следовательно и получать данную информацию они не имеют права. А самому банку притом АБСОЛЮТНО ПОФИГ- они шлют глупые и безграмотные отписки... Так что чего тут удивляться такому косяку со страховыми, если уж банк такого уровня не в состоянии набрать грамотных работников...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
null