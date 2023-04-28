Исследователи нашли в открытом доступе базу данных клиентов «АльфаСтрахования» Статьи редакции
Компания проверяет информацию и сбросит все пароли в системе.
Первым новость заметил пользователь vc.ru Тот самый партизан.
- Об утечке сообщил журнал «Компания» и исследователи из GreenTerraInfoTech. В базе около 971 тысячи адресов электронной почты, 808 тысяч телефонных номеров, ФИО, даты рождения и хеш паролей.
- Среди данных — несколько тысяч адресов с корпоративными почтовыми доменами. Например, «Яндекса», «Сбера», X5, «Магнита», «Почты России», Tele2 и других. Также есть почты на госдоменах, например, Минсельхоза, Минфина, Госдумы, Минздрава, Минпромторга и ФССП.
- В «АльфаСтраховании» знают, что данные некоторых учётных записей могли попасть к третьим лицам, и проверяют информацию.
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Штраф 60 тыщ. Дело закрыто!
но его можно не платить
Просто 60К - мало. Надо еще грозно спросить - "Больше ведь не будете так делать, да?"
Остались ли вообще хоть какие-то данные россиян, которые нельзя найти в сети?
Подтверждения электронного голосования за представителей ЕР)
Кстати будет забавно, если и это утечёт.
Нет, это как раз не утечет
За прошлый год, вроде бы, данных слито в несколько раз больше, чем населения в РФ. Но тут же дело в том, что для качественных данных нужно базы обновлять, сортировать, объединять... поэтому сливы можно собирать вечно.
Жду слив реестра всех военнообязанных
Поправьте если не прав. Т.е. АльфаСтрахование признал факт утечки только после того как их взяли за яица ?
Ты так говоришь "взяли за яйца", как будто им не похуй. Скорее, для них это просто как свёрнутой газеткой от назойливой мухи отмахнуться. А ты "взяли за яйца".
ШТРАФ 50 000 РУБЛЕЙ!
Вроде 60
При оплате в первые 2 недели - скидка!
Аааа
!!
Супер, 10 мин назад оформил страховку в Альфе. Мне надо сбрасывать пароль в системе?
Ваши данные успешно слиты. Можете сбросить пароль два раза, возможно это на что-то повлияет.
лучше три - но это не поможет)
Вместо двух паролей будет слито три.
по которым нейросеть вычислит все ваши остальные пароли от всех банков)
Всё нормально. Просто приложите к комментарию скан паспорта, чтобы технические специалисты Альфы удалили ваши данные из утечки.
Я так понимаю можно смело в суд. Статья однозначно
Какой такой суд?)
в басманный
до чего докатились американские хакеры - на святое покушаются
Биомодифицированные гуси украли.
а ведь предупреждали что ДНК хотят скачать и чипировать а вы смеялись - теперь пеняйте на себя
Она там лежит чтобы ее скачал глаз бога
Замечательная утечка.
Постарались хакеры
никогда такого не было и вот опять
интересно а остался хоть один человек чьи данные еще не утекли ?)
девальвации и утечек не будет - твердо и четко
а что вы хотите - сисадмины тоже кушать хотят - у них семьи дети)
спокойно - данные не пропадут - они будут использованы для обучения чат гпт
куда смотрит минцифры - срочно принять меры
Карусель, карусель начинает рассказ, кто сливает данные публично!
У вас бот сломался. не в рифму
Так там продолжить нужно.
Да чего там говорить: Промсвязьбанк открыто разглашает персональные данные клиентов. При получении исполнительного листа они даже не утруждают себя нормальной идентификацией клиентов и просто списывают бабки с первого попавшегося. А когда их тыкаешь носом в эту какашку, они ссылаются на то, что у них с ФССП соглашение о том, что идентификация идет только по ФИО и дате рождения и ссылаются при этом на 229-ФЗ. Только вот в фз были изменения и обязаны идентифицировать еще и по месту рождения. О том, что любое их соглашение, противоречащее ФЗ, является недействительным, они даже не в курсе... Как по итогу, приставы получают доступ к информации лиц, не являющихся субъектами исполнительных производств. Следовательно и получать данную информацию они не имеют права. А самому банку притом АБСОЛЮТНО ПОФИГ- они шлют глупые и безграмотные отписки... Так что чего тут удивляться такому косяку со страховыми, если уж банк такого уровня не в состоянии набрать грамотных работников...