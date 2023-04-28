Известно, что попавшая в сеть информация не содержит сведений по полисам, объектам страхования, страховым случаям, платежным, медицинским данным и прочим. Компания предпринимает все необходимые мероприятия для максимальной защиты клиентов.

В целях обеспечения дополнительной безопасности клиентских данных принято решение провести сброс всех паролей в системе. Клиенты смогут самостоятельно обновить пароль после сброса. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение, нажать кнопку «Забыли пароль?» и следовать инструкциям по восстановлению пароля.

Выведены дополнительные ресурсы на линию клиентской поддержки. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону: 8 800 333 09 99, а также в чат в мобильном приложении.