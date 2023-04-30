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Spotify провёл редизайн — «Моя медиатека» стала боковой панелью Статьи редакции

Некоторые пользователи сервиса раскритиковали изменения и попросили откатить их.

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  • Во второй половине апреля 2023 года Spotify начал развёртывать крупное обновление приложения для Windows, Mac и веба. Главным изменением апдейта стала боковая панель «Моя медиатека», которая, как утверждают разработчики, упрощает взаимодействие с коллекцией музыки и поиском. Её также можно более гибко настраивать.
  • После обновления на боковой панели отображаются не только плейлисты пользователя, но и другой сохранённый контент, например, альбомы и подкасты.
  • У панели появилась дополнительная функциональность, например, её можно расширить для того, чтобы посмотреть обложки или выполнить поиск по всей медиатеке.
  • Пользователи по-разному отнеслись к обновлённой боковой панели. Некоторые в соцсетях и на форуме Spotify раскритиковали обновлённый дизайн и попросили разработчиков по крайне мере добавить возможность переключиться на прежний вид.
alex reneéssance 🪩 @curlyyonce

@connornotconnie @Spotify The new web page, not sure if the desktop app will be the same. But that sidebar is so cluttered it’s disgusting

Обновилась веб-страница, не уверен, что настольное приложение будет таким же. Но боковая панель настолько перегружена, что это отвратительно
lucieiↄul @Shirkher

The new spotify desktop update is actually gonna drive me insane, why is the library a sidebar now????bk psnb;songs;onstr;bonsrtb;osnbjgb

Обновлённый Spotify на десктопе сведёт меня с ума. Почему библиотека вдруг стала боковой панелью???
  • Spotify постепенно развёртывает обновлённый интерфейс. Судя по отзывам, пользователи сервиса получают апдейт ежедневно, начиная со второй половины апреля. Когда компания планирует завершить этот процесс, неясно.

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#новость #spotify

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13 комментариев
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 Зеленый самолетик

Неповторимый оригинал

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Anton Prikhodko

Новый дизайн реально полный отстой. Совсем неудобный. Такое ощущение, что выдумывают уже насильно, что бы такого изменить. Редизайн ради редизайна.

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Ренат Лотфуллин

полагаю у ВК учились хуевый UX делать

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Свидетели TJ

Помнится массово все и в том числе х-перды говорили что новый минимальный десигн айос полный отстой (когда ушли от скевоморфизма). История циклична

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Цой жив

Несколько раз пытался зайти в этот Spotify так и не понял, что это такое

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Bib Fortuna

Лучший музыкальный сервис, очевидно же

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Alexander Golubev

Это как Яндекс Музыка, только более пафосная и с плохими рекомендациями.

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Александр Хитро

плохие рекомендации только у вас, потому что у вас музыкальный вкус говно. у меня рекомендации идеальны.

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Thom322

Зачем это в РФ? Их же не оплатить.

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Полина Лааксо

можно через бота оплатить — и не нужен будет впн для входа :—)

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Thom322

А зачем?

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kuttehals

А мы в РФ?

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Thom322

Мы да, а вы?

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