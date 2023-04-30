alex reneéssance 🪩 @curlyyonce @connornotconnie @Spotify The new web page, not sure if the desktop app will be the same. But that sidebar is so cluttered it’s disgusting

Обновилась веб-страница, не уверен, что настольное приложение будет таким же. Но боковая панель настолько перегружена, что это отвратительно