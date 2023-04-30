Spotify провёл редизайн — «Моя медиатека» стала боковой панелью Статьи редакции
Некоторые пользователи сервиса раскритиковали изменения и попросили откатить их.
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- Во второй половине апреля 2023 года Spotify начал развёртывать крупное обновление приложения для Windows, Mac и веба. Главным изменением апдейта стала боковая панель «Моя медиатека», которая, как утверждают разработчики, упрощает взаимодействие с коллекцией музыки и поиском. Её также можно более гибко настраивать.
- После обновления на боковой панели отображаются не только плейлисты пользователя, но и другой сохранённый контент, например, альбомы и подкасты.
- У панели появилась дополнительная функциональность, например, её можно расширить для того, чтобы посмотреть обложки или выполнить поиск по всей медиатеке.
- Пользователи по-разному отнеслись к обновлённой боковой панели. Некоторые в соцсетях и на форуме Spotify раскритиковали обновлённый дизайн и попросили разработчиков по крайне мере добавить возможность переключиться на прежний вид.
- Spotify постепенно развёртывает обновлённый интерфейс. Судя по отзывам, пользователи сервиса получают апдейт ежедневно, начиная со второй половины апреля. Когда компания планирует завершить этот процесс, неясно.
Неповторимый оригинал
Новый дизайн реально полный отстой. Совсем неудобный. Такое ощущение, что выдумывают уже насильно, что бы такого изменить. Редизайн ради редизайна.
полагаю у ВК учились хуевый UX делать
Помнится массово все и в том числе х-перды говорили что новый минимальный десигн айос полный отстой (когда ушли от скевоморфизма). История циклична
Несколько раз пытался зайти в этот Spotify так и не понял, что это такое
Лучший музыкальный сервис, очевидно же
Это как Яндекс Музыка, только более пафосная и с плохими рекомендациями.
плохие рекомендации только у вас, потому что у вас музыкальный вкус говно. у меня рекомендации идеальны.
Зачем это в РФ? Их же не оплатить.
можно через бота оплатить — и не нужен будет впн для входа :—)
А зачем?
А мы в РФ?
Мы да, а вы?