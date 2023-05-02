Владелец Tinder уйдёт с российского рынка до 30 июня 2023 года Статьи редакции
С апреля 2022-го россиянам были недоступны только платные функции приложения. Будет ли оно работать как обычно через VPN — неизвестно.
- Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — объявила в своём корпоративном отчёте, что «принимает меры по ограничению доступа к приложениям в России».
- Она решила «завершить к 30 июня 2023 года уход» с российского рынка. По словам главы фирмы-акционера Friends Fiduciary Джеффа Перкинса, продолжая предлагать свои услуги в России, «компания подрывает образ бренда, которому можно доверять».
- После 24 февраля 2022 года Tinder продолжал работу в стране, отключив только платные опции для россиян. Для сравнения: аналогичный сервис Bumble ограничил работу приложения в России и удалил его в местных версиях магазинов App Store и Google Play ещё в марте. В апреле так же поступил и Badoo.
- На фоне ограничений от зарубежных игроков выросла популярность российских аналогов, сообщал в феврале 2023 года «Ъ». По данным газеты, за 2022 год аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, а Mamba — на 20%.
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Мамба. Возвращение
что сейчас кроме мамбы есть?
Pure
оно норм работает?
вроде нацисты делали..
Вполне, даже есть оплата подписки в ios в обход аппстора.
Это которые?
телевизор не смотришь что ле
ладно не о том ветка
слабо развит в большинстве регионов, кроме Мск и Питера.
Если читать новости, то можно увидеть:По данным газеты, за 2022 год аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, а Mamba — на 20%.
Намечается появление импортозамещающей компании "дрочка и точка"...
Это скорее замена порнхаба
Супруга теперь будут выдавать строго через госуслуги ))
Сперва прочитал как "Супруга теперь будет давать строго через госуслуги ))"
Ой, щас бляди взвоют-то))
И инвестиционно-крипотовалютные разводилы )))
Ну, я совокупно их всех блядями называю)
А как еб***ся?
С vpn только 😄
Будет, конечно. Или ВК на радостях ВКсводник уже пилит?
У них внутри уже давно есть свой сервис какой-то там
Сумеют ли потенциальные вторые половинки впн пользоваться
Естественный отбор "половинок" (-: Теперь не по внешности и параметрам, а по навыкам.
Ну хрен его знает, у меня никогда не было секса, потому что я умею впн пользоваться)
😄😄😄
Научитесь винду ставить и тогда будете в нем купаться 😀
О! Это я умею, кого тут трахнуть за Винду пиратскую?!
Ну в инсту же научились заходить
там по русскому айпи будут банить, как в страве
это сложно для милф
Так vpn как раз решает этот вопрос.
так сейчас все впны через жопу работают
у меня нормально работает только wireguard поднятый собственными руками на зарубежном серваке
плохо себе представляю милфу делающую тоже самое
Там на уровне локации поиска пары забанят РФ и все. Даже с впн не поможет это обойти.
В Tinder еще номер телефона нужен. Это уже более сложный квест, если поставят бан на +7. Не говоря о том, что там нужен доступ к локации, по которому вполне можно банить.
Страва спокойно работает с впн
если рос. айпи, то не работает
какой впн сейчас спокойно работает?
okcupid от того же Match вполне себе анально огорожен. Целые руководства по обходу блокировки пишутся на форумах "ищу мужа иностранца".
Уже "ушедшие" баду с бамбл прекрасно работают и без впн.
Ебл* и точка
Вот и потр*х*лись 😐
И ни одного комментария про поиск второй половинки.. только трах»ться.. грустно
О, моралфаги подъехали!
В тебе романтики ноль))
И где теперь стартаперш и психологинь искать?
Толпа дрочеров и беспантовых программистов-анальгиков перевозбудилась чет))
Предлагаю уйти из Тиндера в Хорнет.
в аське норм знакомиться, а еще есть телега с функцией "люди поблизости" ))
Батя с аккаунтом на лавпланет тычет пальцем и смеется в меня