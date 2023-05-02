Сервисы
Полина Лааксо

Владелец Tinder уйдёт с российского рынка до 30 июня 2023 года Статьи редакции

С апреля 2022-го россиянам были недоступны только платные функции приложения. Будет ли оно работать как обычно через VPN — неизвестно.

  • Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — объявила в своём корпоративном отчёте, что «принимает меры по ограничению доступа к приложениям в России».
  • Она решила «завершить к 30 июня 2023 года уход» с российского рынка. По словам главы фирмы-акционера Friends Fiduciary Джеффа Перкинса, продолжая предлагать свои услуги в России, «компания подрывает образ бренда, которому можно доверять».
  • После 24 февраля 2022 года Tinder продолжал работу в стране, отключив только платные опции для россиян. Для сравнения: аналогичный сервис Bumble ограничил работу приложения в России и удалил его в местных версиях магазинов App Store и Google Play ещё в марте. В апреле так же поступил и Badoo.
  • На фоне ограничений от зарубежных игроков выросла популярность российских аналогов, сообщал в феврале 2023 года «Ъ». По данным газеты, за 2022 год аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, а Mamba — на 20%.
Источник: iXBT

#новость #tinder

864 просмотров
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48 комментариев
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 Felix

Мамба. Возвращение

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Кирилл Макеев

что сейчас кроме мамбы есть?

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Arsenii

Pure

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Кирилл Макеев

оно норм работает?
вроде нацисты делали..

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Arsenii

Вполне, даже есть оплата подписки в ios в обход аппстора.

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Невероятный Блондин

Это которые?

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Кирилл Макеев

телевизор не смотришь что ле
ладно не о том ветка

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Артем Сухенко

слабо развит в большинстве регионов, кроме Мск и Питера.

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noname

Если читать новости, то можно увидеть:

По данным газеты, за 2022 год аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, а Mamba — на 20%.
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Александр Широков

Намечается появление импортозамещающей компании "дрочка и точка"...

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Никита

Это скорее замена порнхаба

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Станислав С.

Супруга теперь будут выдавать строго через госуслуги ))

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Павел Иванов

Сперва прочитал как "Супруга теперь будет давать строго через госуслуги ))"

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noname

Ой, щас бляди взвоют-то))

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Arsenii

И инвестиционно-крипотовалютные разводилы )))

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noname

Ну, я совокупно их всех блядями называю)

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Ale K

А как еб***ся?

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Cidirw Cidirw

С vpn только 😄

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Вадим Д.
Будет ли оно работать как обычно через VPN

Будет, конечно. Или ВК на радостях ВКсводник уже пилит?

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Pavel Cree

У них внутри уже давно есть свой сервис какой-то там

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Пьяный кролик

Сумеют ли потенциальные вторые половинки впн пользоваться

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Вадим Д.

Естественный отбор "половинок" (-: Теперь не по внешности и параметрам, а по навыкам.

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Пьяный кролик

Ну хрен его знает, у меня никогда не было секса, потому что я умею впн пользоваться)

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Cidirw Cidirw

😄😄😄

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Andrew Shmig

Научитесь винду ставить и тогда будете в нем купаться 😀

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Пьяный кролик

О! Это я умею, кого тут трахнуть за Винду пиратскую?!

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Arsenii

Ну в инсту же научились заходить

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Кирилл Макеев

там по русскому айпи будут банить, как в страве
это сложно для милф

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Вадим Д.

Так vpn как раз решает этот вопрос.

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Кирилл Макеев

так сейчас все впны через жопу работают
у меня нормально работает только wireguard поднятый собственными руками на зарубежном серваке
плохо себе представляю милфу делающую тоже самое

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Andrew Shmig

Там на уровне локации поиска пары забанят РФ и все. Даже с впн не поможет это обойти.

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Ivan Pogoreloff

В Tinder еще номер телефона нужен. Это уже более сложный квест, если поставят бан на +7. Не говоря о том, что там нужен доступ к локации, по которому вполне можно банить.

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Миха Талипов

Страва спокойно работает с впн

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Кирилл Макеев

если рос. айпи, то не работает
какой впн сейчас спокойно работает?

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Ivan Pogoreloff

okcupid от того же Match вполне себе анально огорожен. Целые руководства по обходу блокировки пишутся на форумах "ищу мужа иностранца".

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Arsenii

Уже "ушедшие" баду с бамбл прекрасно работают и без впн.

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Кирилл Макеев
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Медовар

Ебл* и точка

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Dima Tsurkan

Вот и потр*х*лись 😐

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Kate

И ни одного комментария про поиск второй половинки.. только трах»ться.. грустно

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Павел Иванов

О, моралфаги подъехали!

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Kate

В тебе романтики ноль))

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Павел Иванов

И где теперь стартаперш и психологинь искать?

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Гриша Колесников
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Lana Кмекич, художник-дизайнер

Толпа дрочеров и беспантовых программистов-анальгиков перевозбудилась чет))

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TXT

Предлагаю уйти из Тиндера в Хорнет.

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Sam Greenwood

в аське норм знакомиться, а еще есть телега с функцией "люди поблизости" ))

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виктор сикрит

Батя с аккаунтом на лавпланет тычет пальцем и смеется в меня

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