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Маша Цепелева

Приложение для «неидеальных фото» Poparazzi объявило о закрытии Статьи редакции

Сервис для обмена снимками без фильтров был популярен в 2021 году — через четыре дня после запуска его оценивали в $100 млн, говорили источники Forbes.

  • Сооснователь Poparazzi Алекс Ма объявил, что приложение будет работать до 30 июня 2023 года. После этой даты загрузить новые фотографии будет нельзя. В обращении он поблагодарил инвесторов проекта и «миллионы пользователей» сервиса.
  • В Poparazzi профиль собирается из фото, сделанных другими людьми. Можно выкладывать снимки и отмечать друзей, но нельзя публиковать собственные фотографии. Использование фильтров на фото не приветствовалось.
  • В мае 2021 года Poparazzi заняло первое место в американском App Store — в первый день официального запуска. Большую часть аудитории приложение набрало благодаря роликам в TikTok.
  • Общее количество установок Poparazzi превысило 6,2 млн с момента запуска, но к маю 2023-го у него осталось около 2000-3000 активных пользователей в месяц, приводит данные TechCrunch.
  • Перед бета-тестированием Poparazzi привлекла $2 млн. А через четыре дня после релиза в магазинах приложений фонд Benchmark Capital начал рассматривать инвестиции в компанию по оценке в $100 млн, говорили источники Forbes. В мае 2022 года соцсеть привлекла $15 млн. Теперь компания вернёт капитал инвесторам, а команда будет вместе работать над другими проектами, добавил Алекс Ма.
Соцсети
Лиана Липанова
Соцсеть без самолюбования и постановки: в США взлетело приложение Poparazzi для неидеальных фото Статьи редакции

В приложении не приветствуются селфи и отредактированные фотографии, а профиль пользователя создают его друзья.

#новость #poparazzi

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24 комментария
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 Вася Пражкин
его оценивали в $100 млн
В обращении он поблагодарил инвесторов проекта
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Незнайка на Луноходе

Правильнее: функцию отмечать меня на фотографии оценили в 100 млн. $

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Невероятный Блондин
сначала привлекла $2 млн.
В мае 2022 привлекла $15 млн.
Теперь компания вернёт капитал инвесторам

Всего то 17 лямов нафармили, и те вернут, лошпеды 😅

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Error-min

У нас похоже никто не пользовался, ни разу не слышал

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Пьяный кролик

Ясен перец. Смысла немного от сервиса, когда есть огромный инструментарий по улучшению фото.

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Sveta Nazarova

Да пофиг, тиндер верните и букинг.

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Кирилл Спинер-Вейпов

Тиндер еще никуда не ушел, до середины лета почти тут)

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Sveta Nazarova

а что делать после лета. 0_0 Какой айтишник мне смузи покупать будет?

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Борис Вишневский

Придется переезжать в Тбилиси или Белград

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Дуайт Шрут

С мамбы видимо. Но там вряд ли сидят айтишники)))

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Злой Голем

В hornet есть айтишники

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Пьяный кролик

Ой, давайте я!

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Роман

На тиндере сняла и повела в забученный отельчик?😅

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Иван Серик
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Артём Безруков

Ну и ладно, у меня всё равно все мои фотографии стрёмные 🌚

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Пьяный кролик

Здравствуйте, я профессиональный фотограф, делаю фотки ещё хреновее, напишите в личку, мы обговорим наше сотрудничество.

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Eternal Hate

Фотки то хорошие, это ты просто страшный

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Владимир Прохоров

любая соц.сеть мб сервисом для обменом неидеальных фото, если не накладывать фильтр

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Дмитрий Зима

хоть интерфейс и был копией инсты, но идея оригинальная. Жаль что не получилось

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Тамара Голубцова

Девочки из Инстаграма плачат в сторонке

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Слегка Придурковатый

Подоил лохов-инвесторов, можно и отчаливать. Можно считать, что стартап удался.

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Иван Егоров

Какая интересная история

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Вадим Д.

Ну хоть инвесторов поблагодарил.
Шикарная схема, но не новая.

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Поручик молчать

"через четыре дня после запуска его оценивали в $100 млн"
а чего так мало?

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