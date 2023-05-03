Приложение для «неидеальных фото» Poparazzi объявило о закрытии Статьи редакции
Сервис для обмена снимками без фильтров был популярен в 2021 году — через четыре дня после запуска его оценивали в $100 млн, говорили источники Forbes.
- Сооснователь Poparazzi Алекс Ма объявил, что приложение будет работать до 30 июня 2023 года. После этой даты загрузить новые фотографии будет нельзя. В обращении он поблагодарил инвесторов проекта и «миллионы пользователей» сервиса.
- В Poparazzi профиль собирается из фото, сделанных другими людьми. Можно выкладывать снимки и отмечать друзей, но нельзя публиковать собственные фотографии. Использование фильтров на фото не приветствовалось.
- В мае 2021 года Poparazzi заняло первое место в американском App Store — в первый день официального запуска. Большую часть аудитории приложение набрало благодаря роликам в TikTok.
- Общее количество установок Poparazzi превысило 6,2 млн с момента запуска, но к маю 2023-го у него осталось около 2000-3000 активных пользователей в месяц, приводит данные TechCrunch.
- Перед бета-тестированием Poparazzi привлекла $2 млн. А через четыре дня после релиза в магазинах приложений фонд Benchmark Capital начал рассматривать инвестиции в компанию по оценке в $100 млн, говорили источники Forbes. В мае 2022 года соцсеть привлекла $15 млн. Теперь компания вернёт капитал инвесторам, а команда будет вместе работать над другими проектами, добавил Алекс Ма.
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В обращении он поблагодарил инвесторов проекта
Правильнее: функцию отмечать меня на фотографии оценили в 100 млн. $
В мае 2022 привлекла $15 млн.
Теперь компания вернёт капитал инвесторам
Всего то 17 лямов нафармили, и те вернут, лошпеды 😅
У нас похоже никто не пользовался, ни разу не слышал
Ясен перец. Смысла немного от сервиса, когда есть огромный инструментарий по улучшению фото.
Да пофиг, тиндер верните и букинг.
Тиндер еще никуда не ушел, до середины лета почти тут)
а что делать после лета. 0_0 Какой айтишник мне смузи покупать будет?
Придется переезжать в Тбилиси или Белград
С мамбы видимо. Но там вряд ли сидят айтишники)))
В hornet есть айтишники
Ой, давайте я!
На тиндере сняла и повела в забученный отельчик?😅
Ну и ладно, у меня всё равно все мои фотографии стрёмные 🌚
Здравствуйте, я профессиональный фотограф, делаю фотки ещё хреновее, напишите в личку, мы обговорим наше сотрудничество.
Фотки то хорошие, это ты просто страшный
любая соц.сеть мб сервисом для обменом неидеальных фото, если не накладывать фильтр
хоть интерфейс и был копией инсты, но идея оригинальная. Жаль что не получилось
Девочки из Инстаграма плачат в сторонке
Подоил лохов-инвесторов, можно и отчаливать. Можно считать, что стартап удался.
Какая интересная история
Ну хоть инвесторов поблагодарил.
Шикарная схема, но не новая.
"через четыре дня после запуска его оценивали в $100 млн"
а чего так мало?