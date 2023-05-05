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Евгения Евсеева

«Ведомости»: VK запустит отдельное приложение для знакомств — без входа через «ВКонтакте» Статьи редакции

В самой соцсети уже существуют «VK Знакомства».

  • VK разрабатывает собственное приложение для знакомств, в котором не нужно будет идентифицироваться через «ВКонтакте», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к компании, и один — к сервису знакомств.
  • Запуск приложения может состояться летом 2023 года, других деталей пока нет. В VK от комментариев воздержались.
  • С ноября 2021 года в соцсети уже есть сервис «VK Знакомства». Он создан на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» запустила в 2019 году, но закрыла вместе с запуском «VK Знакомств».
  • По собственным данным VK, в мае 2023-го совокупная аудитория сервиса выросла на 81% и достигла 22,1 млн уникальных пользователей. Активная ежемесячная аудитория — более 2,4 млн человек. К примеру, у сервиса «Мамба» аудитория составляет 70 млн пользователей.
  • По словам одного из источников, «ВКонтакте» помогает расширять аудиторию «VK Знакомств», но в то же время служит «сдерживающим фактором»: некоторых пользователей смущает, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из друзей в соцсети. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что создание отдельного приложения — логичный шаг.
  • 2 мая 2023 года Match Group, которой принадлежит Tinder, объявила, что уйдёт с российского рынка до 30 июня. До этого сервис работал в стране — но отключив платные функции.

#новость #вконтакте #vk

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139 комментариев
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 Алексей Горенинов

Tinder — всё. Привет, Piple! 👋 Как раз давно хотел сделать полезный сервис по объединению интересных людей в одном месте. https://piple.ru

Piple
Piple
piple.ru
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4 комментария
Глеб Богомазов

Но с авторизацией через госуслуги

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Цифровые комплексы

Познакомься со своим районным военкомом

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12 комментариев
lakoros

было бы удобно. сразу показывало состоит ли в браке, есть ли дети)
Но все хотят скрытно заниматься потрахушками.

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Юрий Аристов

Знакомишься с девушкой, а там такое

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1 комментарий
Дима Коренев
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Настя Савельева

Не удивлюсь, если реально в итоге буде именно так))

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Император Нолимоций

Но с выходом через «ВКонтакте».

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Baemloe

Зато без эскортниц и профурсеток этих..

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MAXIMKA

Каждый найдёт своего товарища майора.:)))))

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Ware Wow
Приходи, буду ждать тебя у памятника Пушкину, на мне не будет трусиков
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Ware Wow
Я пришел, а там военком... странное совпадение... теперь в другой раз
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2 комментария
Павел Шкутко

Мсье знает толк в извращениях :)

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Добрый Пуховик

А трусиков действительно не было.

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Александр Петров

Бизнес-идея для девушек. Знакомится в ВК Знакомствах, чтобы потом продавать их данные в военкомат. Сколько парней продала - столько и доход

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1 комментарий
Александр Рюмин

ZнакомстV. net?

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Andrey Boyarskiy

А была же у них «Волна», куда она делась?

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Игорь Сергеевич

По ходу это новая волна

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2 комментария
Rodya The Capitalist

Lovina была)

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Анна Богданова

волна была да уплыла

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GOZ - ГОЗ

Название приложения вместо ушедшего Тиндера будет "В койку и точка! "

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Алексей Самарин

был вариант и поинтересней в комментариях)первое слово тоже рифмовалось с точка

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1 комментарий
Михаил Горячев

У вк, как и у всех остальных свайполок, есть один большой минус - заимствования, понятно где, система свайпов и никакой альтернативы. Это очень скучно. Нужно придумывать другие механики или использовать поиск как на мамбе или point of love

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Шевцова Марта

свайпать гораздо проще и примитивнее, поэтому такой метод много где есть

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2 комментария
shencrypto

А какие там механики?

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2 комментария
Вадим Д.

Ну, раз уже есть (оказывается) «VK Знакомства», предлагаю новое-отдельное назвать «VK НЕзнакомцы/ки», как раз в тему.

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Милфхантер

Охуенная идея. Предлагай еще.

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1 комментарий
Святой отец

Прелюбодейцы окаянные.

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Святой отец

Што?

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Елена Попова

Быстро они реагируют на уход тиндера. Ну посмотрим, может сделают что-то лучше, чем Мамба 😅

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Деда Миша

Мамба была топчик года до 2010-2012, когда не было лимита на количество диалогов, да и вумены активнее шли на контакт, потом все скисло

Ведь сервис знакомств не создан для поиска любви и отношений (это бывает, но крайне редко), а лишь для обогащения владельцев, это цель номер 1. А если все перезнакомятся, и уйдут, то и доить некого будет. Цель - бабки, а не чтобы кто-то поебался, или получил желаемое, но заплатил неоправданно много или просмотрел кучу рекламы

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6 комментариев
Elena

Забавно, что у них же есть Знакомства mail.ru - white label Мамбы

Mail.ru: почта, поиск в интернете, новости, игры
Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика…
mail.ru
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2 комментария
ЯжПрограммист

Так они давно на эту поляну пытались влезть, но через одно место всё было. Знакомства mail ru наше всё.

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g1mb0s

ВК поторопитесь миленькие. Не хотелоль бы проебать лето...точнее не проебать. Ну вы поняли.

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Олег Воронов

Есть еще время до 30 июня, потом можно перепрыгнуть на Мамбу))

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Сергей Лукин

VKinder

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умный человек

звучит как сайт знакомств, который делал тесак

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Вячеслав Грачунов

Киндер? Прям сразу киндер? Не, не буду тут знакомиться

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shencrypto

в VK еще в 2023 ктото заходит? ))
а они еще чтото в нём разрабатывают...

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Павел Шкутко

Заходят. Архив порно никто пока не закрыл. Никому нельзя, а им все можно, как и Яндексу. Таргет даже уже можно настроить на эту категорию, что в ВК, что в Я.

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1 комментарий
Michael Sazonov

VZ.com свободен для покупки

vz.com is for sale | www.brandforce.com
This domain name is for sale! Contact us now to acquire this great brand name.
VZ.com
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Себастиан Перейра

Заучит патриотичненько

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Деда Миша

За 4 млн бачей тебе 99.9% доменов продадут) это не равно свободен для покупки)

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Вадим Д.

Недоработка системы!

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Zloy Marketolog

🤣без входа через «ВКонтакте», но с товарищем майором в твоём GPS-сигнале

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Булка хлеба

Военкомом познакомишься

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Сергей Чакрян

Лучше бы приложение для видео отдельное запустили

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Elena

С неперематываемой прелоад рекламой по 30 секунд перед 20-секундным видео?

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1 комментарий
Булка хлеба

Рутуб зачем?

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2 комментария
Никифорова Светлана

Это в связи с уходом Тиндера?

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Kiss1nger

Да. Образовалась свободная ниша в которой можно попилить пару-тройку миллиардов под лозунгами "сделаем свае" и "пусть валят, импартазместим".

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8 комментариев
Павел Шкутко

Шлюх заказывать можно будет? А то тиндершлюх сваливает, я так понимаю под его нишу все местечковые стартапы двигаются.

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just a.

Все правильно!
Создадим свое мобильное приложение с блэк джеком и ... хмм... хмм...

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Beyond Borders Education

да вк расширяется , площадка растет , но вместе с ним растут и боты и фейковые страницы , друзья ( в кавычках ) понятие даже нет кто они

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Анатолий Свирепый

ну так на кой такой расширение? Самим вк пользоваться невозможно, постоянно глючит

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Евгений Ковтун

это получается новая замена тиндеру?

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Sara Harris

"Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что создание отдельного приложения — логичный шаг"-кто такие эти эксперты ?

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Denis Tsarev

VK получил 60 млрд из фонда национального благосостояния. На свой тиндер должно хватить...

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38472-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya

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Слегка Придурковатый

Дамочка.ру ещё работает?

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Максим Соколов

Да, но уже превратилась в Бабушка.ру )

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2 комментария
Яна Миронова

нет, и СССР давно распался.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Ну вот, а мне не верили. Никакой верификации через вк🙂

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Sam Esq

Я не специалист в кибер-безопасности, но что-то мне кажется, что данные профилей можно будет более чем легко сопоставить. И ВКашечка будет барыжить в новой сфере, ну и бигдату собирать.

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Анна Матвеева

Как будто бы, ВК разработал план, чтобы все свелось к ним. Может еще и они свою зару и свой старбакс откроют?

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Elena

За них разработали. Погуглите, кто купил ВК и с какой целью. На The Bell хорошие разборы есть.

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Black7

То что тиндер сваливает это было прогнозируемо.
Интересно у вк будут алгоритмы как у тиндера

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Elena

И 30 секунд неперематываемой прелоад-рекламы перед загрузкой каждой анкеты.

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M.R.T.

Заходишь знакомиться а тебе повестка в госуслуги

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Деда Миша

А как же Фотострана?

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Булка хлеба

Ловина куда делась? В ту же канаву куда и вк пэй и гейм?

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Максим Соколов

Интересно, а как они считают аудиторию?
Тупо тех, кто нажал на банерок и зарегился на тёлок глянуть или активных пользователей, кто бабло заносит и пишет друг другу?

И как отыскивают ботов? Или сами ботами аудиторию нагоняют для отчётности?

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Фоксик

Будет сливать данные в налоговую и кожвендиспансер? А за отдельную плату жене

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Elena

Кто-то будет ему доверять?

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Dima Alexeev

Давайте почитаем в комментариях, как плохо, что VK запустит отдельное приложение для знакомств

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The Popov

"Анонимный" сервис? :)))

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A. Romanova

Вк запустит приложение знакомств БЕЗ авторизации через вк - лабуда какая-то

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Куча мен

Тиндер уходит, а ну быстро все побежали запускать Русские инновации. Сбер ты где? МТС ты где? Газпром, чего тормозим? Мордашов, давай, подключайся.

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Кочегар Бакланов

Ага, уже побежал, регистрироваться в очередном сервисе ФСБ/МВД

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Максим

Рынок эскорта тоже нужно взять под контроль?)

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Сергей Мазур

рынок пилоток)

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DpaHuk

ВК это так еще конторка, можно конечно сейчас кричать "А у них! а вот у других!", но мы говорим про конкретный кейс. Те же "ВК знакомства" это туча несуществующих анкет, что-что а Вконтакте на поприще мертвых акаунтов, которые раздают сами знаете кому , преуспела как никто. Поэтому наработки свои им пригодятся.

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Игорь Богданов

Рамблер знакомства наше всё

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Игрок

Зачем вк так тужится?) конец эпохи Вовы близок , войну забудут, и все компании иностранные вернутся

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Nikita Voronin

Не пали фаэсбешным сынкам кантору, не лишай их бездарное будущее легитимности в глазах широких народных масс.

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Den Kotov

Был же ТопФейс или это не от ВК? Вроде авторизация через него была. Посмотрел, оказывается отдельное приложение.

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Роман Чернышев

Молниеносная реакция на новость об уходе тиндера

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Nikita Voronin

Владим Пердимч Пукин, спасибо за всё. Российский народ пал ниц, а я - благодарен.

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Тихоненко Аделина

как это печально не звучало бы, но VK никогда не перепрыгнуть Tinder

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Meat Meet

А зачем ВК прыгать через Тиндер? У них куда как больше данных. Они могут сделать что-то совершенно иное.

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