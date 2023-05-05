«Ведомости»: VK запустит отдельное приложение для знакомств — без входа через «ВКонтакте» Статьи редакции
В самой соцсети уже существуют «VK Знакомства».
- VK разрабатывает собственное приложение для знакомств, в котором не нужно будет идентифицироваться через «ВКонтакте», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к компании, и один — к сервису знакомств.
- Запуск приложения может состояться летом 2023 года, других деталей пока нет. В VK от комментариев воздержались.
- С ноября 2021 года в соцсети уже есть сервис «VK Знакомства». Он создан на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» запустила в 2019 году, но закрыла вместе с запуском «VK Знакомств».
- По собственным данным VK, в мае 2023-го совокупная аудитория сервиса выросла на 81% и достигла 22,1 млн уникальных пользователей. Активная ежемесячная аудитория — более 2,4 млн человек. К примеру, у сервиса «Мамба» аудитория составляет 70 млн пользователей.
- По словам одного из источников, «ВКонтакте» помогает расширять аудиторию «VK Знакомств», но в то же время служит «сдерживающим фактором»: некоторых пользователей смущает, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из друзей в соцсети. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что создание отдельного приложения — логичный шаг.
- 2 мая 2023 года Match Group, которой принадлежит Tinder, объявила, что уйдёт с российского рынка до 30 июня. До этого сервис работал в стране — но отключив платные функции.
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Tinder — всё. Привет, Piple! 👋 Как раз давно хотел сделать полезный сервис по объединению интересных людей в одном месте. https://piple.ru
Но с авторизацией через госуслуги
Познакомься со своим районным военкомом
было бы удобно. сразу показывало состоит ли в браке, есть ли дети)
Но все хотят скрытно заниматься потрахушками.
Знакомишься с девушкой, а там такое
Не удивлюсь, если реально в итоге буде именно так))
Но с выходом через «ВКонтакте».
Зато без эскортниц и профурсеток этих..
Каждый найдёт своего товарища майора.:)))))
Мсье знает толк в извращениях :)
А трусиков действительно не было.
Бизнес-идея для девушек. Знакомится в ВК Знакомствах, чтобы потом продавать их данные в военкомат. Сколько парней продала - столько и доход
ZнакомстV. net?
А была же у них «Волна», куда она делась?
По ходу это новая волна
Lovina была)
волна была да уплыла
Название приложения вместо ушедшего Тиндера будет "В койку и точка! "
был вариант и поинтересней в комментариях)первое слово тоже рифмовалось с точка
У вк, как и у всех остальных свайполок, есть один большой минус - заимствования, понятно где, система свайпов и никакой альтернативы. Это очень скучно. Нужно придумывать другие механики или использовать поиск как на мамбе или point of love
свайпать гораздо проще и примитивнее, поэтому такой метод много где есть
А какие там механики?
Ну, раз уже есть (оказывается) «VK Знакомства», предлагаю новое-отдельное назвать «VK НЕзнакомцы/ки», как раз в тему.
Охуенная идея. Предлагай еще.
Прелюбодейцы окаянные.
Што?
Быстро они реагируют на уход тиндера. Ну посмотрим, может сделают что-то лучше, чем Мамба 😅
Мамба была топчик года до 2010-2012, когда не было лимита на количество диалогов, да и вумены активнее шли на контакт, потом все скисло
Ведь сервис знакомств не создан для поиска любви и отношений (это бывает, но крайне редко), а лишь для обогащения владельцев, это цель номер 1. А если все перезнакомятся, и уйдут, то и доить некого будет. Цель - бабки, а не чтобы кто-то поебался, или получил желаемое, но заплатил неоправданно много или просмотрел кучу рекламы
Забавно, что у них же есть Знакомства mail.ru - white label Мамбы
Так они давно на эту поляну пытались влезть, но через одно место всё было. Знакомства mail ru наше всё.
ВК поторопитесь миленькие. Не хотелоль бы проебать лето...точнее не проебать. Ну вы поняли.
Есть еще время до 30 июня, потом можно перепрыгнуть на Мамбу))
VKinder
звучит как сайт знакомств, который делал тесак
Киндер? Прям сразу киндер? Не, не буду тут знакомиться
в VK еще в 2023 ктото заходит? ))
а они еще чтото в нём разрабатывают...
Заходят. Архив порно никто пока не закрыл. Никому нельзя, а им все можно, как и Яндексу. Таргет даже уже можно настроить на эту категорию, что в ВК, что в Я.
VZ.com свободен для покупки
Заучит патриотичненько
За 4 млн бачей тебе 99.9% доменов продадут) это не равно свободен для покупки)
Недоработка системы!
🤣без входа через «ВКонтакте», но с товарищем майором в твоём GPS-сигнале
Военкомом познакомишься
Лучше бы приложение для видео отдельное запустили
С неперематываемой прелоад рекламой по 30 секунд перед 20-секундным видео?
Рутуб зачем?
Это в связи с уходом Тиндера?
Да. Образовалась свободная ниша в которой можно попилить пару-тройку миллиардов под лозунгами "сделаем свае" и "пусть валят, импартазместим".
Шлюх заказывать можно будет? А то тиндершлюх сваливает, я так понимаю под его нишу все местечковые стартапы двигаются.
Все правильно!
Создадим свое мобильное приложение с блэк джеком и ... хмм... хмм...
да вк расширяется , площадка растет , но вместе с ним растут и боты и фейковые страницы , друзья ( в кавычках ) понятие даже нет кто они
ну так на кой такой расширение? Самим вк пользоваться невозможно, постоянно глючит
это получается новая замена тиндеру?
"Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что создание отдельного приложения — логичный шаг"-кто такие эти эксперты ?
VK получил 60 млрд из фонда национального благосостояния. На свой тиндер должно хватить...
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38472-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
Дамочка.ру ещё работает?
Да, но уже превратилась в Бабушка.ру )
нет, и СССР давно распался.
Ну вот, а мне не верили. Никакой верификации через вк🙂
Я не специалист в кибер-безопасности, но что-то мне кажется, что данные профилей можно будет более чем легко сопоставить. И ВКашечка будет барыжить в новой сфере, ну и бигдату собирать.
Как будто бы, ВК разработал план, чтобы все свелось к ним. Может еще и они свою зару и свой старбакс откроют?
За них разработали. Погуглите, кто купил ВК и с какой целью. На The Bell хорошие разборы есть.
То что тиндер сваливает это было прогнозируемо.
Интересно у вк будут алгоритмы как у тиндера
И 30 секунд неперематываемой прелоад-рекламы перед загрузкой каждой анкеты.
Заходишь знакомиться а тебе повестка в госуслуги
А как же Фотострана?
Ловина куда делась? В ту же канаву куда и вк пэй и гейм?
Интересно, а как они считают аудиторию?
Тупо тех, кто нажал на банерок и зарегился на тёлок глянуть или активных пользователей, кто бабло заносит и пишет друг другу?
И как отыскивают ботов? Или сами ботами аудиторию нагоняют для отчётности?
Будет сливать данные в налоговую и кожвендиспансер? А за отдельную плату жене
Кто-то будет ему доверять?
Давайте почитаем в комментариях, как плохо, что VK запустит отдельное приложение для знакомств
"Анонимный" сервис? :)))
Вк запустит приложение знакомств БЕЗ авторизации через вк - лабуда какая-то
Тиндер уходит, а ну быстро все побежали запускать Русские инновации. Сбер ты где? МТС ты где? Газпром, чего тормозим? Мордашов, давай, подключайся.
Ага, уже побежал, регистрироваться в очередном сервисе ФСБ/МВД
Рынок эскорта тоже нужно взять под контроль?)
рынок пилоток)
ВК это так еще конторка, можно конечно сейчас кричать "А у них! а вот у других!", но мы говорим про конкретный кейс. Те же "ВК знакомства" это туча несуществующих анкет, что-что а Вконтакте на поприще мертвых акаунтов, которые раздают сами знаете кому , преуспела как никто. Поэтому наработки свои им пригодятся.
Рамблер знакомства наше всё
Зачем вк так тужится?) конец эпохи Вовы близок , войну забудут, и все компании иностранные вернутся
Не пали фаэсбешным сынкам кантору, не лишай их бездарное будущее легитимности в глазах широких народных масс.
Был же ТопФейс или это не от ВК? Вроде авторизация через него была. Посмотрел, оказывается отдельное приложение.
Молниеносная реакция на новость об уходе тиндера
Владим Пердимч Пукин, спасибо за всё. Российский народ пал ниц, а я - благодарен.
как это печально не звучало бы, но VK никогда не перепрыгнуть Tinder
А зачем ВК прыгать через Тиндер? У них куда как больше данных. Они могут сделать что-то совершенно иное.