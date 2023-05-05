Сервисы
Евгения Евсеева

Российский разработчик ПО для отслеживания активности сотрудников разработал сервис для определения их местоположения Статьи редакции

Чтобы отслеживать тех, кто уехал из России.

  • Компания «Стахановец» разработала сервис для определения местоположения сотрудников в течение рабочего дня: в том числе оно умеет «выявлять удалёнщиков, уехавших за рубеж», пишет CNews.
  • Среди других функций — умение определять, отлучался ли сотрудник со своего рабочего места, и предотвращать утечки данных.
  • Чтобы понять, работает ли сотрудник из другой страны, система в режиме реального времени «опрашивает геолокационные сервисы» и фиксирует возможные нарушения. Как объясняют в компании, сервис «ведёт проверку по внутреннему и внешнему IP-адресу» — это означает, что подмена адресов не повлияет на сбор информации, объясняют в компании.
  • Для более точного определения местоположения система также «использует данные GPS, ближайших беспроводных точек доступа и вышек сотовой связи». При этом данные с личных устройств сервис не проверяет — только с корпоративных.
  • По мнению «Стахановца», система может помочь защитить коммерческую тайну, персональные данные в банковских, страховых и других сегментах. О том, кто пользуется их решением, в компании не рассказали, но уточнили, что это «крупные фирмы, у которых удалённый доступ к системам из других стран связан с рисками информационной безопасности».
  • «Стахановец» — разработчик ПО для отслеживания активности сотрудников. У компании есть три комплектации сервиса в зависимости от функций: «Про» — полная версия, анализирует поведение сотрудников, распознаёт их по лицу, запрещает фотографировать экран. «Полный контроль» включает в себя систему контроля доступа, анализирует переписки, чтобы выявить «бизнес-риски» и другое. «Квант» оценивает активность и вовлечённость.
Финансы
Полина Лааксо
Правительство отозвало законопроект о повышении налогов для работающих за границей россиян-фрилансеров Статьи редакции

Его будут дорабатывать.

Источник: РБК

#новость

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374 комментария
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 Анна Ершова

Разрабы, которые пилят софт для этого дерьма, вас по-любому в аду ждет отдельный раскалённый хер

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Стерлядка Вяленая

ну, есть и сами разрабы, которые могут голосовать рабочим местом. Там, где есть софт - принципиально не идти. Никто не пойдет и фирмам придется решать: или убирать этот софт, или закрываться.

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4 комментария
Rex Mundy

А любителей давать оценку чужой деятельности где ждут?

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4 комментария
Император Нолимоций

Ну, тут ещё могут соискатели рабочих мест в компаниях-партнерах проголосовать, так-то.
— У нас «Стахановец».
— У меня хомяк не выгулян, всего хорошего.

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Slava Itprofi

примерно так их представляет ИИ

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Roman Polyakov

Ну просто аутинг им надо устраивать. ФИО, фото, адрес + профиль соцсетей.

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Невероятный Блондин

Да уже патч готов.

На каждую хитрую жопу есть болт с резьбой

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Вадим Д.
Чтобы отслеживать тех, кто уехал из России

Эм... Стесняюсь спросить, но — данные точно текут только к работодателю? Или это вторичная функциональность? (-:

Если честно — совсем охренеть. Это уже больше похоже на вертухая «цифрового концлагеря».

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Ware Wow

видимо есть запрос.

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3 комментария
Edo Defor

Чел, почитай про контроль удаленщиков Амазона или Гугла, например. Мы пока только догоняем это. «цифровой концлагерь»

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37 комментариев
Шишка
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1 комментарий
andrey andreys

Точно только работодателю. Данный функционал скорее полезен компаниям, сотрудники которых работают в "полях" и проводят внешние встречи. Если у такого сотрудника допустим в календаре указано на день 3 встречи в разных местах города, то неплохо бы посмотреть, действительно ли он ездит на встречи или допустим сидит дома и т.д.

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5 комментариев
Абоимов Василий
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DmitriyS

какой цифровой концлагерь? кто кого обязал работать на компании, которые используют данный софт? Если работодатель не вмешивается в твою личную жизнь (что как бы является нарушением закона), то использовать эту технологию ему никто не может запретить. Но повторюсь, что человек сам выбирает куда ему идти работать.

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Кибергадалка

А я это предсказывала ещё в 2012!

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Васисуалий Лоханкин

По названию фирмы уже понятно, что там ебандяи конченые.

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Cringe Artist

А взрывающиеся ошейники в каком цвете будут?

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Стерлядка Вяленая

В желто-синем, чтоб виноваты были все по-умолчанию. Как говорится, государству не нужны честные и порядочные люди, государству нужны преступники, чтобы с легкостью управлять ими.

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Хозяин

я думал это моя идея

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1 комментарий
Vera Loginova

в розовом

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В Б

Зря, конечно, не указывают кто пользуется. Лучше бы знать, чтобы ненароком не испачкаться.

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ежи

вот они, слева направо

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5 комментариев

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Вадим Д.

Проявляя всяческую изобретательность, смекалку и творческий подход 👏🏻

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Rex Mundy

И заодно производителей ножей и машин, а то из за них люди умирают

Никто не заставляет пользоваться их софтом, они просто предлагают сервис. И вы сами ежедневно разрешаете доступ к геолокации своего телефона десяткам сервисов, такси, карты и прочее. Добровольно. А тут что то вдруг смутило?

Программам с контролем работников миллион лет, и ни одна более менее крупная компания их не использует ввиду кучи нюансов их использования и возможных последствий

А так на работе надо работать, ничего нового

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1 комментарий
Хозяин
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Slava Itprofi
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1 комментарий
Alex Shevchenko

Егор?🤔

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8 комментариев
Марат

"сервис «ведёт проверку по внутреннему и внешнему IP-адресу» — это означает, что подмена адресов не повлияет на сбор информации."

что за ахинея

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Андрей Иванов

Это значит что скорее всего там стоит трейсер, который отслеживает целиком весь роут от вас до сервера работодателя, что позволяет детектить вариант, когда вы к примеру подклбяаетесь к рабочей сети через впн в России, а сами сидите за рубежом.

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4 комментария
Император Нолимоций

Может, «Стукачок», а не «Стахановец»?

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Артём Безруков

Жду сервис, который позволит работодателям запрещать сотрудникам срать, вот с таким интерфейсом

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Dmitry

С этим к Безосу

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Деда Миша

Всегда можно послать нахуй начальника, если такое предъявляется/насаждается, когда не было договоренностей. Ну а если согласился, то сам дурачок, или взвесил все за и против, и возможно в этом был смысл на какое-то время

Но вообще от одного названия воротит

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S1m0ne

а он ведь спился по итогу?

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5 комментариев
ALEKSEI KOSTRYKIN

А какая разница если устройство корпоративное? На корпоративном устройстве ты по сути не должен делать ничего, кроме того, что требуется для работы.

Тем более если брать должности, где производится обработка пд, то так можно выяснить откуда появилась утечка и в некоторых случаях даже предотвратить её

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1 комментарий
Ярослав Салтыков

Сайт у них ужасный. Название тоже. 🙂

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Aleks B

все гармонично

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Анна Семенова

лучший из худших сайтов

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Sasha Step

Зато денег полно.

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1 комментарий
Хозяин

"Среди других функций — умение определять, отлучался ли сотрудник со своего рабочего места, и предотвращать утечки данных." - утечки предотвратят, но возрастает риск протечек.

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Иван Иванов

пока никакой проблемы - можно потерять пакет и пока tcp/ip будет его восстанавливать у вас будет 360 сек на все нужды.. а вот с православным протоколом уже начнутся проблемы, за 5 секунд особо не посцыш

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1 комментарий
Мавродий
предотвращать утечки данных

0) Скачал секретные данные под программой, тебе нужно для работы.
1) Снял жесткий диск
2) Сделал слепок
3) Запустил без интернета
4) Вернул жесткий диск.

Вот так обходятся все эти защиты

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16 комментариев
S1m0ne

ну не только ковид-скорым в полном скафандре запечатанном и в памперсе работать

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Maxim

Вэб-камера + пенсионер с зорким взглядом?

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S1m0ne

Вчера как раз смотрела "Суррогаты")

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Александр Курбатов

Ну ПО нормальное. Чего все въелись... Вы продаете работодателю свои часы. И конечно я бы тоже хотел следить как проходит работа. Ну и по удаленке в другой стране все тоже заранее обговаривается. Типо норм говорить, что за границей не буду работать, а сам будешь?

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Агент К
И конечно я бы тоже хотел следить как проходит работа.

Так вы хотите результат оценить, или что человек просидел 8 часов на месте?

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107 комментариев
Толерантный Экстремист

Неа. Мы продаем работодателю не свои часы, а результаты своей работы. Тут существенная разница. Если часы - то сидим от звонка до звонка и ничего не делаем. Если результаты работы - то пофик когда, с кем и как, работа сделана - молодец.

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2 комментария
Тим (Тимур) Восьмерик

Какая разница, в какой стране физически находится удалённый сотрудник? Это работодателя вообще волновать не должно (только бухгалтерию, для правильного начисления НДФЛ). На то работник и удалённый, что работает оттуда, откуда хочет.

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5 комментариев
Андрей Иванов

Если работодателю нужны от работника часы, то он либо долбаеб, либо это около- или государственная шарашка для попила бюджета.
Нормальным работодателям нужен результат от работников, и абсолютно несущественно, за сколько часов в день он его приносит: за один или за восемь.

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3 комментария
Руслан Сахипов

На одного работодателя здесь 100 сотрудников. Каждая сторона хочет работать/тратить меньше, а получать больше.
Но одна сторона при трудоустройстве не станет четко говорить "я за 1 час сделаю работу, платите фуллтайм ЗП", но тоже самое обязательно в комментах напихает, потому что обидно и унизительно.

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VC комментатор

Работал в 2008 в одной конторе известной вам всем. В РФ. Поставили такую же штуку. Следила за активными процессами. Несколько человек сразу выяснилось что на работе слакали. Остальные стали работать лучше. Но до звонка. Типа 19.00 и просто с компа встают и уходят. В итоге: тёплая ламповая атмосфера пропала, но работа стала эффективнее. В итоге поработал еще год и ушёл, стало слишком душно. Хотя показатели улучшились.

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Хозяин

"слакали" - это дрочили что ли? Поодиночке или друг другу?

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4 комментария
Мавродий

Предположу что там было за кулисами)
Возможно был график, подкрутилась продуктивность и нужные люди получили премию по 5-6 миллионов, да именно столько получают менеджеры пока вы горбатитесь за 10% KPI)

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Мавродий

Показатели улучшились на графике, качество упало скорей всего) Я даже боюсь представить кодовую базу после того как приходят такие оптимизаторы

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Руслан Сахипов

Если забивать на организацию процесса - поразительно много(10-15% и больше) технарей начинает отлынивать/находить вторую работу и т.п.. Чтобы не забивать, надо тратить больше на хороших лидов.
Это не право разраба, "делать свою работу за 2 часа в день и отдыхать", это обман, если не озвучено вслух.

Оценят только те, кто из своего кармана за разрабов платит прямо или косвенно. И они тоже кое-что решают, рынок не только для сотрудников.

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ALEKSEI KOSTRYKIN

По моему мнению за активными процессами каждая организация у которой хоть что-то важное хранится на ПК - должна следить. И не из-за эффективности, а из-за безопасности.

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Павел Егоров
Поставили такую же штуку.

Почему вы не уволились прям в этот же момент?

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2 комментария
Андрей Грачев
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Sam Esq

Стахановцы бл

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Ирина Устинова

Эх, как жалко что ада не существует.

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Толерантный Экстремист

Уверен?

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Pavel S

Если в трудовом договоре написано, что место работы - Россия, а ты работаешь не из России, то на что жаловаться? Что ты хотел обмануть работодателя, да не вышло?
Важно, конечно, что возможность отслеживать местоположение корпоративного устройства должна быть прописана в правилах компании. Но в большинстве больших компаний это точно в явном виде прописано.

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михаил перов

Ты много видел трудовых договоров где прописано "место работы Россия"??)))

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4 комментария
Тим (Тимур) Восьмерик

Какая разница, в какой стране физически находится удалённый сотрудник? Это работодателя вообще волновать не должно (только бухгалтерию, для правильного начисления НДФЛ). На то работник и удалённый, что работает оттуда, откуда хочет.

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10 комментариев
Похер

А если не написано, то есть на что жаловаться?

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7 комментариев
Мэттью Прокофьев

Биг вротхер все ближе

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Aleks B

in soviet russia you are watching big brother

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ежи

А это для поощрения оставшихся IT специалистов, правильно понимаю?

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Руслан Сахипов

По тем же мотивам обязательным сделал таймрепорты. Да, всегда ненавидел их заполнять, и ненавижу их читать.
Но это окупается, когда в очередной раз видишь "Делал таблицу Х в SQL 8 часов" в отчете бекендера(вместе с сотней других "сигналов")
Класный тимлид 400тыр и даже ему сложно организовать ориентацию на результат.
Тратить 5% от их ЗП на лицензию и предлагать ЗП выше рынка - иногда целесообразно
*Кто меня обсирает, добавляйте "Руковожу менеджментом и теряю в деньгах за их косяки N лет" (у меня 8)

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Павел Егоров

Это какой-то чрезвычайно утопичный сценарий, который обычно любят продавать девочки/мальчики, прочитавшие Текущую Модную Книжку и искренне считающие, что весь восьмичасовой день человек будет работать, поэтому нужно просто запихать ему туда ровно столько задач, сколько влезет, и пинать в процессе за шаг влево-шаг вправо.

В целом, если вам нужен специальный софт, чтобы понять, а не пинают ли хер ваши подчиненные - вы очень плохой тимлид. Вы вообще должны ощущать это интуитивно, а не считать минутки. До тех пор, пока ваш условный бэкендер делает то, что вы от него ожидаете, в примерно ожидаемые сроки, вам вообще должно быть категорически пофигу, чем он там на самом деле занимался. Если вы примерно предполагаете, что он должен сделать таблицу Х за час, и он сделал ее за час, хотя по факту 55 минут он залипал в потолок, а потом за 5 минут все сделал - это чудесный результат. Идея, что если вы встанете с палкой, в надежде что теперь он будет фигачить не 1 таблицу в час, а 20 - абсолютно абсурдна.

Я не знаю ни одного примера нанесения пользы от микроменеджмента. Примеров обратного - дофига.

Ну и да, мне сложно представить себе ценного специалиста, который бы вообще продолжил процесс собеседования после того, как узнал про трекеры, таймрепорты и так далее. Ну то есть выбирая между местными яндексами, мейлами, авито и прочими озонами из условного российского тир1, многочисленными забугорными конторами, где отродясь не было и не будет таймшитов и некой компанией в которых они есть, совершенно непонятно, кто в здравом уме должен выбрать последний вариант. Типа я люблю, когда мне смотрят через плечо и контролируют каждый чих, эта конторка просто создана для меня? =)

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g1mb0s

А они там не разработали заодно и описание того, нахера такой сервис нужен?

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Мавродий

"Что ты делаешь? что такое программа? Вот тебе камера к лицу на всякий случай потом разберемся, давай программировай свои кнопки, нужна персональная программа для ЭВМ"

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High Stakes
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Аглалия Фурс

Название какое-то тролльное «Стахановец». Но то, что она резидент Сколково, немного проясняет.

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Влад

Есть достаточно много приложений которые позволяют отслеживать местоположение сотрудников
Причем бесплатных!

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Маджид Гаджиев

БигБратишка.UZ

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2 комментария
Timur Nasiybullin

Судя по заголовку статьи у этого разработчика ПО большие проблемы с приоритетами и вообще в целом по бизнесу если начали заниматься слежкой за сотрудниками. Я понимаю еще можно такими вещами заниматься относительно полевых сотрудников, сопоставлять их местоположение и активности в crm и то это уже перебор. Но чтобы за разрабами следить это дно я считаю.

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Император Нолимоций

Коньюнктурщики. Нюхают, куда цайтгайст дует. Достаточно на клиентов посмотреть.

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Slava Itprofi

В роспильных проектах главное не результат, а участие. Нужно постоянно поддерживать в коллективе синдром бурной деятельности, загнать в стадо, а если ктото вывалился, нужно поработать кнутом или в расход.

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kotova lidiya

Ну конечно, за полевыми сотрудниками следить это ок, а как до офисного планктона добрались, так это ай)

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1 комментарий
Andrei M

Вроде не первое апреля а смешно.

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Криптопенсионер

В этой новости прекрасно всё, компания Стахановец особенно

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Никита Чижов

MAKE ORWELL FICTION AGAIN!

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Мия Сергеева

это уже давно создано - GPS браслет на ногу

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Ушлый продаван

Версия 2.0 будет с анальными зондами?

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Мавродий

Если их сотрудники позволяют так вытирать об себя ноги, используя эту программу, то их сотрудники терпят..
Зачем так усложнять? Для терпящих просто создаем дополнительный пункт в договоре: "Обязуется работать с такого-то диапазона IP адресов и показывать себя на фоне улицы раз в сутки!"

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Фирсова Марина

надо способствовать возвращению уехавших россиян, а не убеждать их в том, что они не зря уехали. Этого почему-то многие не понимают, когда кричат что нужно кого-то в чем-то ограничить. Столько светлых умов Россия потеряла в период первой волны эмиграции, неужели кто-то хочет, чтобы это повторилось?

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Andrew Simon
надо способствовать возвращению уехавших россиян

Проблема в вопросе "а КОМУ надо то?".

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Юрий

Дно

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Sam Esq

Еще же нет 😏

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Марат

А как же RDP подключенный к другому RDP, который подключен к рабочему RDP.
Вопросики, как отследить такое

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Андрей Иванов

Наличием запущенного процесса рдп конечно же)

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Куча мен

в 2005 была модна на ПО, которая следит за деятельностью сотрудников, в результате по данным активность увеличилась, а производительность нет

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Мавродий

Даже если увеличится производительность (будут работать под графики), то очень сильно пострадает качество.

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Murat Oshroev

Приложение «Стукач», а не «Стахановец»

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Vladimir Kapustin

Тошнотворненько. Но не думаю, что им будут много пользоваться. Только в госконторах, где криворукий биомусор готов корпеть за копейки. Какой уважающий себя человек согласиться жить в стеклянной банке?

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kotova lidiya

Мне нравится. Когда внедряли всякие системы управления рабочим временем сотрудников в розничных сетях ни у кого не пригорало, что у бедолаг на складах и торговых точках станет меньше времени немножко очухаться в своей беспросветной жизни на перекуре. Теперь безудержный контроль начальника-самодура можно испытать из любой должности, вэлкам.

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Никита Чижов

100 лет назад люди добились 8-ми часового рабочего дня и отмены детского труда. И где дальнейшая эволюция?

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2 комментария
vitexeon mr.

Немного не понял смысл этого говна... Открываем VPS на территории заказчика, разворачиваем там винду делаем к ней RDP, и работаем с нее всегда. Это говно Стахановец, ставим на VPS, по GPS буду сидеть в центре машинного зала Дата-Центра )))

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Ушлый продаван

Есть проще вариант, шлем в жопу работодателя и устраиваемся на нормальную работу)

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Ваш NeЧестный юрист

а как же свобода передвижения и тд?

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fffggg gggfff

без предупреждения военкомата - штраф

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Аина Т из wdroid.net

Но для чего необходимость определить местоположение корпоративной "трубки" требует отдельно выделенного сервиса?

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Seppo Nopilainen

ну судя по вашему профилю вы делаете что-то похожее)

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kit

Это какой-то удар в спину

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Евгений Васильев

тотальный контроль над сотрудниками

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Мавродий

Используется только в самых плохих компаниях с самыыыми убогими бизнес процессами где руководство вообще не понимает что происходит.

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Paul Borodin

Сбис все давно придумал :))

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Alex Komarov

Компания "Стахановец" и изобретение нужное 😁

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Ави

They better need analniy zond with gps

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Ави

V rossii eshe ostalis kommer4eskie tayni??)))

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Natalie Brown
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Аина Т из wdroid.net

Фанаты сериала Silicon Valley вспомнят/поймут:

То, как обезьяны используют технологию, не должно дискредитировать саму технологию
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Богдан В.

Есть запрос, есть предложение.
И, скорее, запрос идёт от гос-ва, а не бизнеса.

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Melissa Mata

Строгий учёт и контроль - это, конечно, хорошо, но за него наверно нужно доплачивать... как минимум, ещё одну зарплату!

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Мия Сергеева

можно как в одном фильме - отошел от офиса дальше чем на 5 метров ошейник на шее взрывается

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Мия Сергеева

можно еще сделать магнитные ботинки и железный пол

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Ник Климанов

Отделы продаж - готовьте задницы. Вы первые, кто на себе это ощутите. Отдельный привет передаю начальнику сервисного центра Контура, который на моем же ноутбуке через айтишника "спалил", что я на хх ру сидел и вакансии искал)

В.В. если читаете, вам бы на нормальное место пойти работать, а не мудаков кормить)

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Ivan

А как спалил?

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Мавродий

Разве запрещено искать вакансии и анализировать что сейчас требуется на рынке?

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2 комментария
vitexeon mr.

Или политика нулевого доступа или дайте нормально работать без этой шляпы...

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Ivan

Ну и что , если это личный ком то можно послать куда подальше. Если служебный , ставити что хотите.

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Встанислав Шишкин

Зумеры изобрели web track. А впрочем, ничего нового

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Илья Тюменцев

https://youtu.be/b62Dm6VBzFs

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Мавродий

Автор Стахановца, поясни за этот скрин.
Почему Diablo в этом отчете? А ничего что я мог играть в нее в обеденное время? А ничего, что она могла быть запущена у меня фоном (например я крафчу, а для этого нужен откат 8 часов, это просто пример.)
А ничего что в телеграмме полезная информация по работе?
А ничего что в телеграмме обсуждаю рабочие моменты в чатах?

жесть

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Эльвира Павлова

А это законно в целом? Слежка по сути получается.

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Vladimir Kapustin

Без ведома незаконно, разумеется. С уведомления - законно. Банки прямо уведомляют, что служебная почта читается, а служебный комп - мониторится. Но следить за личным компом и личной почтой незаконно.

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