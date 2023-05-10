Сервисы
Полина Лааксо

«Сбертех» подал заявку на регистрацию собственной серверной ОС в реестре отечественного ПО Статьи редакции

Благодаря этому компания сможет использовать её в госсекторе, но участники рынка не исключают и коммерческий интерес.

  • На заявку дочерней структуры «Сбера» от 27 апреля 2023 года обратили внимание «Ведомости». Речь о серверной операционной системе Platform V SberLinux OS Server — с её помощью можно управлять инфраструктурой, виртуализировать оборудование и его использование и разворачивать в облаке прикладные сервисы, поясняет газета.
  • По словам отраслевых экспертов, такие ОС, как правило, рассчитаны на одновременную и в том числе круглосуточную работу множества пользователей и приложений. Именно поэтому к их отказоустойчивости и безопасности предъявляют более строгие требования.
  • В реестре российского ПО уже числится около 40 продуктов из набора облачных решений Platform V«Сбертеха». Необходимость внести туда ещё и SberLinux OS Server связана с тем, что её, вероятно, хотят использовать для поддержки платформы госсервисов «Гостех». В таком случае ОС должна быть в перечне.
  • В апреле 2020 года источники «Ведомостей» сообщили, что «Сбер», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве подготовили проект ИТ-платформы, которая объединит все госсервисы для бизнеса и граждан и будет работать как маркетплейс. Позже её назвали «Гостех».
  • В июне того же года «Ъ» узнал, что потеснить «Сбер» хотят ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком». Но заявку на тендер в итоге подал только «Сбер», получив право разрабатывать платформу за 900 млн рублей. До весны 2022 года она работала в экспериментальном режиме.
  • С тех пор госорганы публично рассказывают о переводе продуктов на «Гостех», однако вокруг платформы «больше пиара, чем достоверной информации», заявил газете глава АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. По его словам, туда переводят только «самые несущественные» ресурсы, либо делают это «под сильным административным давлением».
  • Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что SberLinux OS Server может быть интересна не только государственным заказчикам, но и коммерческим. Тем, кто привык пользоваться зарубежным ПО Microsoft, VMware и других, но теперь рискует столкнуться с проблемами из-за санкций.
Источник: «Нижегородская правда»

#гостех #сбер #сбертех #новость

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39 комментариев
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 abubas//

Жду, что опять всё не так и не то.

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Ами Варджа

Сейчас набегут, жди, их привлекает запах новых разработок.

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Император Нолимоций
SberLinux
новых разработок
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تقي

паменяли название дистра, название прилаг, паменяли картинки, поставили ценник, внесли в расийский реестр, отмыли мильярды - строна встола с кален

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Yulay Mambetov

BolgenOS Sber edition

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Riddick

Ты хотел сказать что их привлекают копии зарубежных систем с перерисованным интерфейсом?

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تقي

Расийская биотех карпарация сделала мега прарыв и придумала новый «свой» человеческий орган (вырезала ваш, воткнула в него медные правада), и будет прадавать его за мильен тыщ деревянных.
И все так, и все то.
Только доуны будут возникать.

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Костя Маслов
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Слегка Придурковатый

Согласитесь, что "Болгенос" звучит намного круче, чем "Сберлинукс".

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Serg Voronov

А другие дистрибутивы как звучат?

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Слегка Придурковатый

По сравнению с "Болгенос", все они звучат убого.

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Вадим Д.
числится около 40 продуктов из набора

Какой-то суповой набор решений Сбера (-:

Из чего, кстати, они сделали «свою» SberLinux OS Server?

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Сергей Марков

Из того же, из чего делают остальные дистрибутивы линусксов 🤷‍♀️

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Вадим Д.

Я имею в виду, какой именно дистр «удостоился».

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Ами Варджа

“Объединяет преимущества CoreOS Container Linux и Fedora Atomic Host.”

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Kitsune Solar

Весьма занятно, что RHEL прекратила свою поддержку в РФ в связи с событиями.

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Kitsune Solar

Я думал, что выберут Debian. Решили выбрать RHEL-based. Что весьма странно.

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Жошы хан

Наверное потому что ранее все сидели на лицензии от редхата. Теперь чтобы не делать лишних приседаний, сделали сразу на том что уже использовали - CentOS

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Mr. xXx

Из Linux OS Server 🫠

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Рома Кунашко

Дело bolgenos живет

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Serg Voronov

В red hat оно тоже живет? Как и в остальных дистрибутивах?

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Энтони Лавджой

Мне от сбера надо только одно-работающая карточка за границей.

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Evgeny

Это вопрос к сберу?

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Император Нолимоций

К хозяину его папика.

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Банан

Как ни странно, для этого нужно, чтобы у Сбера было железо и софт для серверов

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Жошы хан

Нет. Нужно чтобы США дали разрешение

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Domorost

Сбер молодец и хочется чтобы у них все получалось. Нужен сильный конкурент Яндексу-монополисту. Пока яндекс не научится в конкуренцию, нельзя давать ему занимать новые ниши.

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NA NA

СберЗвук/сбермаркет/умный дом от Сбера/сбер тв и тп… может Сберу сфокусироваться на финтехе, а не вливать кучу денег в странные по качеству продукты и сервисы?

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Подушка опасности

Стратегия Сбер "в каждой бочке затычка". Наймем программистов, они скопируют все, что хочешь. Ну, а там наверху договоримся, ведь хотя у Сбер и нет мозгов, зато есть административный ресурс.

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Аккаунт разморожен

«Скопируют» буквально. То есть, просто скопируют. Это ж линукс.

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Аккаунт разморожен

Наиграются дядьки в песочнице под названием РФ, окажется что другой половине России, которая на лошадях и оленях не особо нужны высокие технологии.

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Buddha

От подписи «Нижегородская Правда» пахнуло чем-то таким давно (счастливо)забытым. Идеальное сочетание новости и информационного источника 🥲

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Eugenius but not Genius

Бедный Линух. Создали бы наконец своё ядро, ведь про умелых программистов aka хацкеров из Рашн Федерейшн говорят.
Что им этот Линух всё успокоиться не даёт?

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Yulay Mambetov

Для этого нужно 900 ахуллиардов

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Eugenius but not Genius

Точно, забыл же. Со своим же много в карман не положишь. Спасибо за поправку.

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Dima Alexeev

"Сбертех" подал заявку на регистрацию собственной серверной ОС в реестре отечественного ПО - это плохо, очень плохо.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем.

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Yulay Mambetov

Денис Попов со своей BolgenOS сильно опередил время получается? Задал тренды и создал миллиардный рынок

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Цой жив

опс

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Светлана

Через Грефа влезает шпион Микрософт.

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