«Сбертех» подал заявку на регистрацию собственной серверной ОС в реестре отечественного ПО Статьи редакции
Благодаря этому компания сможет использовать её в госсекторе, но участники рынка не исключают и коммерческий интерес.
- На заявку дочерней структуры «Сбера» от 27 апреля 2023 года обратили внимание «Ведомости». Речь о серверной операционной системе Platform V SberLinux OS Server — с её помощью можно управлять инфраструктурой, виртуализировать оборудование и его использование и разворачивать в облаке прикладные сервисы, поясняет газета.
- По словам отраслевых экспертов, такие ОС, как правило, рассчитаны на одновременную и в том числе круглосуточную работу множества пользователей и приложений. Именно поэтому к их отказоустойчивости и безопасности предъявляют более строгие требования.
- В реестре российского ПО уже числится около 40 продуктов из набора облачных решений Platform V«Сбертеха». Необходимость внести туда ещё и SberLinux OS Server связана с тем, что её, вероятно, хотят использовать для поддержки платформы госсервисов «Гостех». В таком случае ОС должна быть в перечне.
- В апреле 2020 года источники «Ведомостей» сообщили, что «Сбер», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве подготовили проект ИТ-платформы, которая объединит все госсервисы для бизнеса и граждан и будет работать как маркетплейс. Позже её назвали «Гостех».
- В июне того же года «Ъ» узнал, что потеснить «Сбер» хотят ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком». Но заявку на тендер в итоге подал только «Сбер», получив право разрабатывать платформу за 900 млн рублей. До весны 2022 года она работала в экспериментальном режиме.
- С тех пор госорганы публично рассказывают о переводе продуктов на «Гостех», однако вокруг платформы «больше пиара, чем достоверной информации», заявил газете глава АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. По его словам, туда переводят только «самые несущественные» ресурсы, либо делают это «под сильным административным давлением».
- Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что SberLinux OS Server может быть интересна не только государственным заказчикам, но и коммерческим. Тем, кто привык пользоваться зарубежным ПО Microsoft, VMware и других, но теперь рискует столкнуться с проблемами из-за санкций.
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Жду, что опять всё не так и не то.
Сейчас набегут, жди, их привлекает запах новых разработок.
новых разработок
паменяли название дистра, название прилаг, паменяли картинки, поставили ценник, внесли в расийский реестр, отмыли мильярды - строна встола с кален
BolgenOS Sber edition
Ты хотел сказать что их привлекают копии зарубежных систем с перерисованным интерфейсом?
Расийская биотех карпарация сделала мега прарыв и придумала новый «свой» человеческий орган (вырезала ваш, воткнула в него медные правада), и будет прадавать его за мильен тыщ деревянных.
И все так, и все то.
Только доуны будут возникать.
Согласитесь, что "Болгенос" звучит намного круче, чем "Сберлинукс".
А другие дистрибутивы как звучат?
По сравнению с "Болгенос", все они звучат убого.
Какой-то суповой набор решений Сбера (-:
Из чего, кстати, они сделали «свою» SberLinux OS Server?
Из того же, из чего делают остальные дистрибутивы линусксов 🤷♀️
Я имею в виду, какой именно дистр «удостоился».
“Объединяет преимущества CoreOS Container Linux и Fedora Atomic Host.”
Весьма занятно, что RHEL прекратила свою поддержку в РФ в связи с событиями.
Я думал, что выберут Debian. Решили выбрать RHEL-based. Что весьма странно.
Наверное потому что ранее все сидели на лицензии от редхата. Теперь чтобы не делать лишних приседаний, сделали сразу на том что уже использовали - CentOS
Из Linux OS Server 🫠
Дело bolgenos живет
В red hat оно тоже живет? Как и в остальных дистрибутивах?
Мне от сбера надо только одно-работающая карточка за границей.
Это вопрос к сберу?
К хозяину его папика.
Как ни странно, для этого нужно, чтобы у Сбера было железо и софт для серверов
Нет. Нужно чтобы США дали разрешение
Сбер молодец и хочется чтобы у них все получалось. Нужен сильный конкурент Яндексу-монополисту. Пока яндекс не научится в конкуренцию, нельзя давать ему занимать новые ниши.
СберЗвук/сбермаркет/умный дом от Сбера/сбер тв и тп… может Сберу сфокусироваться на финтехе, а не вливать кучу денег в странные по качеству продукты и сервисы?
Стратегия Сбер "в каждой бочке затычка". Наймем программистов, они скопируют все, что хочешь. Ну, а там наверху договоримся, ведь хотя у Сбер и нет мозгов, зато есть административный ресурс.
«Скопируют» буквально. То есть, просто скопируют. Это ж линукс.
Наиграются дядьки в песочнице под названием РФ, окажется что другой половине России, которая на лошадях и оленях не особо нужны высокие технологии.
От подписи «Нижегородская Правда» пахнуло чем-то таким давно (счастливо)забытым. Идеальное сочетание новости и информационного источника 🥲
Бедный Линух. Создали бы наконец своё ядро, ведь про умелых программистов aka хацкеров из Рашн Федерейшн говорят.
Что им этот Линух всё успокоиться не даёт?
Для этого нужно 900 ахуллиардов
Точно, забыл же. Со своим же много в карман не положишь. Спасибо за поправку.
"Сбертех" подал заявку на регистрацию собственной серверной ОС в реестре отечественного ПО - это плохо, очень плохо.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем.
Денис Попов со своей BolgenOS сильно опередил время получается? Задал тренды и создал миллиардный рынок
опс
Через Грефа влезает шпион Микрософт.