Apple выпустит для iPad видеоредактор Final Cut Pro и аудиоредактор Logic Pro — по платной подписке Статьи редакции
Релиз состоится в App Store 23 мая 2023 года. Раньше приложения были доступны только пользователям MacOS.
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- Final Cut Pro позволяет записывать, редактировать и монтировать видеоролики. Менять порядок кадров и маркировать аудиодорожки по функциям можно касанием пальца на раскадровочной шкале Magnetic Timeline. Приложение также поддерживает использование жестов Multi-Touch.
- С функцией Live Drawing пользователи могут рисовать и писать поверх видео с помощью Apple Pencil. На устройствах iPad Pro с микропроцессором M2 можно включить режим наведения — тогда для некоторых действий не придётся касаться экрана.
- Чтобы ускорить работу с приложением и использовать быстрые команды, компания предлагает также подключить к планшету клавиатуру.
- Благодаря режиму Pro Сamera пользователи могут записывать ролики в портретной или альбомной ориентации, а также параллельно со съёмкой следить за аудиодорожкой, контролировать фокус, экспозицию и баланс белого цвета. iPad Pro с процессором M2 позволяет записывать видео в формате ProRes — он сохраняет более высокое качество при сжатии.
- Планшетная версия Final Cut Pro также поддерживает мультикамерный монтаж: по словам компании, приложение умеет само синхронизировать ролики, записанные с разных углов.
- Встроенные нейросети помогут пользователям удалить или заменить фон видео с помощью функции Scene Removal Mask — для этого необязательно устанавливать за объектом «хромакей». Voice Isolation, в свою очередь, устранят при необходимости фоновые шумы в аудио.
- Найти фоновые изображения, дополнительные графические элементы, а также мелодии и звуки можно во внутренней медиабиблиотеке.
- Импортировать нужные медиа можно из галереи планшета, раздела «Файлы», а также библиотеки редактора iMovie, установленного на iOS. Экспортировать готовые проекты можно на Mac.
- Final Cut Pro можно установить на 12,9-дюймовый iPad Pro пятого и шестого поколений, 11-дюймовый iPad Pro третьего и четвёртого поколений, а также на iPad Air пятого поколения с iPadOS версии 16,4 и новее. Стоимость ежемесячной подписки составит $4,99, годовой — $49. Первый месяц пользования бесплатный.
- Сервис Logic Pro позволяет создавать, редактировать и сводить музыку. Записывать голос и инструменты пользователи могут через встроенные в планшет микрофоны, а управлять дорожками и действиями — с помощью пальцев, «карандаша» Apple Pencil или клавиатуры.
- Плагин Beat Breaker поможет настроить высоту тона, Quick Sampler — обрезать нужные сэмплы, а также превратить отдельные звуки в часть «играбельных» инструментов. А через Step Sequencer можно выстроить последовательность из нужных музыкальных фрагментов.
- Найти разные звуки, «пресеты», инструментальные партии и «лупы» можно во встроенной библиотеке — и там же прослушать их перед скачиванием.
- В Logic Pro также доступны более 100 музыкальных инструментов и эффектов для нужного звучания. Для самостоятельной игры и настройки можно использовать жесты Multi-Touch.
- В приложении также есть микшер: он, по словам компании, предлагает все нужные для профессионального сведения функции.
- Проекты планшетного Logic Pro совместимы с компьютерной версией, с музыкальным приложением GarageBand на iOS, а также с Final Cut Pro. Последнее позволит авторам создавать свои звуки и мелодии для видеороликов и быстро экспортировать их в видеоредактор.
- Приложение можно установить на любой iPad с чипом не старее версии A12 Bionic и iPadOS версии 16,4 и новее. Стоимость ежемесячной подписки составит $4,99, годовой — $49. Первый месяц пользования бесплатный.
наконец-то теперь понятно для чего в ipad процессор М
аналогичная мысль
Этот процессор выгоднее производить за счёт массовости
Вот и круто! Сегодня молодцы 👍🏻
Вадим одобрил, акции вверх.
Сегодня молодцы, но завтра снова станете пидарасами
Есть тут те, кто этим активно пользуется, и не только для творчества, а для работы и заработка?
чем этим?
У меня подруга да деньги с помощью этих штук делает)
А как на таком экране? Или через hdmi?
12.9 довольно большой экран отец. Вполне хватит. И да, никто не запрещает его подключить к внешнему экрану.
Очень комфортно
Боже мой, этот трясущийся кофе на жидком столике... аааа!
Молодцы ребята, пока одни пытаются угодить разными решениями , Apple развивает свои продукты не прыгая.
Есть только один Final Cut.
Полина, надо добавить в заголовок или в шапку, что они будут по подписке.
Ну или как хочешь.
приветик! а добавили <3
У меня мак на м1 и айпад не нужен.
Умеете. Могёте.
Видимо это временное решение, и рано или поздно они придут к единой подписке на все устройства (сейчас лоджик на маке единоразово оплачивается)
эппл как всегда красавы