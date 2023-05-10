{"id":13943,"url":"\/distributions\/13943\/click?bit=1&hash=fa1a68c0b374f03ef7c98a801a20c4fde732f5ad4316b0bd53bd0cea0bb7d159","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u0432 \u044d\u043f\u043e\u0445\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u043e\u0432","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Полина Лааксо

Apple выпустит для iPad видеоредактор Final Cut Pro и аудиоредактор Logic Pro — по платной подписке Статьи редакции

Релиз состоится в App Store 23 мая 2023 года. Раньше приложения были доступны только пользователям MacOS.

646 просмотров
  • Final Cut Pro позволяет записывать, редактировать и монтировать видеоролики. Менять порядок кадров и маркировать аудиодорожки по функциям можно касанием пальца на раскадровочной шкале Magnetic Timeline. Приложение также поддерживает использование жестов Multi-Touch.
  • С функцией Live Drawing пользователи могут рисовать и писать поверх видео с помощью Apple Pencil. На устройствах iPad Pro с микропроцессором M2 можно включить режим наведения — тогда для некоторых действий не придётся касаться экрана.
  • Чтобы ускорить работу с приложением и использовать быстрые команды, компания предлагает также подключить к планшету клавиатуру.
  • Благодаря режиму Pro Сamera пользователи могут записывать ролики в портретной или альбомной ориентации, а также параллельно со съёмкой следить за аудиодорожкой, контролировать фокус, экспозицию и баланс белого цвета. iPad Pro с процессором M2 позволяет записывать видео в формате ProRes — он сохраняет более высокое качество при сжатии.
  • Планшетная версия Final Cut Pro также поддерживает мультикамерный монтаж: по словам компании, приложение умеет само синхронизировать ролики, записанные с разных углов.
  • Встроенные нейросети помогут пользователям удалить или заменить фон видео с помощью функции Scene Removal Mask — для этого необязательно устанавливать за объектом «хромакей». Voice Isolation, в свою очередь, устранят при необходимости фоновые шумы в аудио.
  • Найти фоновые изображения, дополнительные графические элементы, а также мелодии и звуки можно во внутренней медиабиблиотеке.
  • Импортировать нужные медиа можно из галереи планшета, раздела «Файлы», а также библиотеки редактора iMovie, установленного на iOS. Экспортировать готовые проекты можно на Mac.
  • Final Cut Pro можно установить на 12,9-дюймовый iPad Pro пятого и шестого поколений, 11-дюймовый iPad Pro третьего и четвёртого поколений, а также на iPad Air пятого поколения с iPadOS версии 16,4 и новее. Стоимость ежемесячной подписки составит $4,99, годовой — $49. Первый месяц пользования бесплатный.
  • Сервис Logic Pro позволяет создавать, редактировать и сводить музыку. Записывать голос и инструменты пользователи могут через встроенные в планшет микрофоны, а управлять дорожками и действиями — с помощью пальцев, «карандаша» Apple Pencil или клавиатуры.
  • Плагин Beat Breaker поможет настроить высоту тона, Quick Sampler — обрезать нужные сэмплы, а также превратить отдельные звуки в часть «играбельных» инструментов. А через Step Sequencer можно выстроить последовательность из нужных музыкальных фрагментов.
  • Найти разные звуки, «пресеты», инструментальные партии и «лупы» можно во встроенной библиотеке — и там же прослушать их перед скачиванием.
  • В Logic Pro также доступны более 100 музыкальных инструментов и эффектов для нужного звучания. Для самостоятельной игры и настройки можно использовать жесты Multi-Touch.
  • В приложении также есть микшер: он, по словам компании, предлагает все нужные для профессионального сведения функции.
  • Проекты планшетного Logic Pro совместимы с компьютерной версией, с музыкальным приложением GarageBand на iOS, а также с Final Cut Pro. Последнее позволит авторам создавать свои звуки и мелодии для видеороликов и быстро экспортировать их в видеоредактор.
  • Приложение можно установить на любой iPad с чипом не старее версии A12 Bionic и iPadOS версии 16,4 и новее. Стоимость ежемесячной подписки составит $4,99, годовой — $49. Первый месяц пользования бесплатный.

#apple #ipad #новость #finalcutpro #logicpro

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Дмитрий Зима

наконец-то теперь понятно для чего в ipad процессор М

Ответить
Развернуть ветку
Руперт Папкин

аналогичная мысль

Ответить
Развернуть ветку
Acura Acira

Этот процессор выгоднее производить за счёт массовости

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот и круто! Сегодня молодцы 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Вадим одобрил, акции вверх.

Ответить
Развернуть ветку
Гнида

Сегодня молодцы, но завтра снова станете пидарасами

Ответить
Развернуть ветку
Константин Полухтин

Есть тут те, кто этим активно пользуется, и не только для творчества, а для работы и заработка?

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

чем этим?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Цапля

У меня подруга да деньги с помощью этих штук делает)

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

А как на таком экране? Или через hdmi?

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

12.9 довольно большой экран отец. Вполне хватит. И да, никто не запрещает его подключить к внешнему экрану.

Ответить
Развернуть ветку
Antoshka Zhuravlyov

Очень комфортно

Ответить
Развернуть ветку
AleXXX

Боже мой, этот трясущийся кофе на жидком столике... аааа!

Ответить
Развернуть ветку
Antoshka Zhuravlyov

Молодцы ребята, пока одни пытаются угодить разными решениями , Apple развивает свои продукты не прыгая.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Есть только один Final Cut.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Полина, надо добавить в заголовок или в шапку, что они будут по подписке.

Ну или как хочешь.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

приветик! а добавили <3

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

У меня мак на м1 и айпад не нужен.

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

Умеете. Могёте.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Raspaev

Видимо это временное решение, и рано или поздно они придут к единой подписке на все устройства (сейчас лоджик на маке единоразово оплачивается)

Ответить
Развернуть ветку
Федор Русаков
Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

эппл как всегда красавы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null