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Полина Лааксо

«МТС Travel» купил права на сайт для путешественников «Тонкости туризма» и объявил о запуске своего онлайн-журнала Статьи редакции

По данным источника «Ведомостей», знакомого с условиями сделки, сумма выкупа прав могла составить 100-150 млн рублей.

  • С помощью запуска собственного медиа и приобретения «Тонкостей туризма» МТС хочет популяризовать поездки по России и увеличить трафик своего сервиса бронирования отелей, рассказали в компании.
  • В онлайн-журнале будут публиковать готовые маршруты, рекомендации по гостиницам, гастрономические подборки, новости из мира туризма, советы от местных жителей и другое. Это, по прогнозам сервиса, повысит узнаваемость бренда «МТС Travel» и снизит стоимость привлечения новых клиентов.
  • Там же будут показывать контент других подразделений экосистемы МТС: например, анонсы событий «МТС Live», музыкальные плейлисты «МТС Music», подборки книг от «Строк» и фильмов от видеосервиса Kion.
  • Проект «Тонкости туризма» со среднемесячной аудиторией в 2,5 млн человек станет частью группы «МТС Travel». Сделка не подразумевала выкуп юрлица. Речь идёт о покупке прав на интеллектуальную собственность — то есть на платформу, контент, товарные знаки и базу экскурсионных предложений.
  • Последние разместят на витрине «МТС Travel», а сама площадка станет источником рекламной выручки для МТС. Опубликовать на ней своё объявление можно будет через рекламную платформу Buzzoola.
Источник: Travel Russian News
  • Сервис бронирования отелей запустила «дочка» МТС — «МТС Travel» — в ноябре 2022 года. Доступ к базе гостиниц предоставляет сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик», который МТС купила в июле 2022 года за 4 млрд рублей.
  • Тогда же гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников рассказал, что в ближайшие три года МТС планирует вложить до 2 млрд рублей в туристический сегмент и развитие собственных турпродуктов.

#мтс #новость

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41 комментарий
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 Вадим Д.
популяризовать поездки по России

С этой задачей власти отлично справляются. Без этих ваших журналов и сайтов.

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бомба для ванны

Ну кто-то же должен рассказывать как в Сочи прекрасно :)

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Милфхантер

Кроме Сочи, в РФ есть дохера пиздатых направлений.

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Alexey Ivanov

Конкретных примеров, как обычно, не будет...

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абсолютный вездеход

Белгород - экстремальный туризм.
Херсон - милитари туризм.
Мухосранск - сельский туризм.
Кащенко - медицинский туризм.

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Alexey Ivanov

Годно, одобрям-с. А еще идеи у вас есть, господин министр туризма? :)

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абсолютный вездеход

Санкт-Петербург - гастрономический туризм, для каннибалов.
Камчатка - шопинг-туры, для нищебродов.
Аральское море - дайвинг, для неумеющих плавать.
Роскосмос - спортивный туризм, для любителей батута.

И так далее, вам же говорят - до хера, и пиздато.

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Ware Wow

Говорят Геленджик не плох. Но я там не был.

А так направлений то и правда много, только не развито, инфраструктура местами отсутствует.

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Alexey Ivanov
Говорят Геленджик не плох. Но я там не был

А я был. Стандартный "курорт" КК: грязно, невкусно, дико дорого

А так направлений то и правда много, только не развито

Угу. Но при этом как ни пытаешься поехать "дикарем", так упираешься в заборы и шлагбаумы очередного Маркиза Карабаса (Газпрома/Роснефти/Лукойла/неба/Аллаха). Или в "режимную территорию" - извольте пропуск.

Так что в отношении туризма государству точно бы либо крестик снять, либо трусы надеть. Но всерьез рассуждать о подобном в 2023...

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Silver Surfer

ну да, у нас много красивых мест, но организовать там нормальный сервис не могут

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абсолютный вездеход
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у нас отмена

Нам росеянам только бы булки на пляже пожарить и пивка попить)

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Константин Смородский

Это база, ее все итак знают

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Слегка Придурковатый

"сумма составила 100–150 млн руб., срок ее окупаемости – три года"

Сильно сомневаюсь, что на "Тонкостях" можно окупить 100 лямов за три года.

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Дмитрий Кукшинов

Правильно делаете, он коммерчески помер лет 8 назад, если планируют так вложить 2 ярда, то успешный успех мтстрэвел не загорами)

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Дмитрий Кукшинов

Надо в сервис b2c и b2b вкладывать, этого не хватает сейчас в российском туризме, а уж потом маркетинг накручивать...

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Иван

100-150 млн рублей за журнал "Тонкости туризма" это то, который был "Тонкости продаж"? Если смотреть на контент, то повторить такой контент за 1 год и за 10-15 млн рублей - реально.
Другое дело, что это история про то, что 9 женщин не родят 1 ребенка за 1 месяц. Что команда экспертов повторит контент этого проекта минимум за 1 год. А надо здесь и сейчас.

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Цой жив

Так они там контент и не покупали.. написано, что купили юрлицо

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Alexey Ivanov
Что команда экспертов повторит контент этого проекта минимум за 1 год. А надо здесь и сейчас

Говно вопрос. Команда макак на размещение и ChatGPT повторит вам контент за неделю :)

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Сергей Леопольдович

Хочу быть Booking.com!

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Подушка опасности

МТС переживает "синдром Грефа" - под видом экосистемы накупить всякого говна, а затем бесконечно оплачивать содержание невостребованных сервисов.

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Михаил Горчаков

А что вас смущает? Вы акционер МТС?

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Подушка опасности

Что у Сбер это даже с их деньжищами непрокатило, на что рассчитывает МТС с его долгами, соверешенно неясно.

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Михаил Горчаков

У МТС больше шансов. Компания частная. Бренд любимый. Не то, что Сбер. Ему пока не простили сгоревшие в 90-х вклады. Вот эта стигма и мешает ему создавать контентные проекты.

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oleg.pimenov

Ну видимо только такой выход для себя сейчас увидели

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Подушка опасности

Этот выход хорошо известен "пилить бюджет". Посмотрели на коллег в Сбер, которыу привольно пилили 5-ть лет.. не удивлюсь, если это одни и теже люди.

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Поручик молчать

" Сделка не подразумевала выкуп юрлица. " - а нужен был только трафик

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Великий магистр

У Яндекс Путешествий есть кстати своё медиа, где много авторов и новые статьи каждый день, с советами по каждой локации и клевыми находками. С их помощью нашел лучшие круассаны в рф — в Переславле в каком-то вагончике на окраине сидит француз и делает "как в Париже"))

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Цой жив

Это выглядит, как бесплатный плагин для wordpress

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Alexey Ivanov

Возможно им и является :) Это же МТС, чего вы от них хотели?

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Domorost

Ну купили и купили. Но... зачем? Вскоре все будут спрашивать у чат ботов совета по тонкой настройке путешествия, а тут только сайт с текстами..

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Allestor Klei

Посмотрели сколько людей читают разделпро путешествия на Авиасейлзе, и решили свой замутить

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Domorost

Самое ужасное, что все пытаются скопировать стиль подачи авиасейлс. Теперь на любом сайте считывается заигрывание с аудиторией "хипстеров".
Аудитория хорошая, но зачем вкладываться в уже прочно занятый сегмент?! Лучше бы отложили панибратское общение и давали больше фактуры, точности и надежности в своих топиках.

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Alexey Ivanov
и давали больше фактуры, точности и надежности в своих топиках

Ха-ха. Вообще не нужно. А для "курортов" КК и Крыма напрямую вредно

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Domorost

Вот и оправдано будет название... _тонкости_ туризма)

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Платон Щукин

Молодцы! Тонкости жирный по трафику проект.

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Цой жив
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Подушка опасности

Не понятно, как они сюда будут встраивать новый логотип

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Андрей Мельник

Они бы лучше в свой МТС Тревел билетный агрегатор добавили, с возможностью покупки не только авиабилетов, но и ж/д с автобусами.

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anri

не понятно, каким образом все окупится так быстро.. кто-нибудь им пользуется?

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у нас отмена

Больше сервисов бронирования отелей богу сервисов бронирования отелей!!

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