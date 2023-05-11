YouTube начал тестировать блокировку блокировщиков рекламы Статьи редакции
«Эксперимент» проводят на ограниченном количестве пользователей.
- На то, что YouTube тестирует опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы, обратили внимание пользователи Reddit. Позже сотрудник YouTube подтвердил, что команда платформы проводит «эксперимент».
- У пользователей, которых затронуло тестирование, стало появляться предупреждение о том, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». В этом окне доступно две опции: разрешить показ промо или подключить платную подписку YouTube Premium.
- Сколько пользователей сайта затронул этот эксперимент, неизвестно. Массовых жалоб на появление запрета нет. Вероятно, Google тестирует ограничение на относительно небольшой группе пользователей и необязательно введёт его после тестов.
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Ожидаем расширение, блокирующее блокиратор блокировщиков рекламы.
Ожидаем расширение, блокирующее блокиратор блокираторов блокировщиков рекламы
останется пустая страница
Вы явно кому-то подкинули идею)
Youtube Premium называется, 2 доллара в месяц.
Закон, запрещающий НЕ смотреть рекламу))
Это высший пилотаж! Что дальше?
Закон, запрещающий отводить глаза от экрана?
Дальше - по стопам православного рутуба: посмотрел рекламу - расскажи, о чем она, потом смотри свой говноролик.
почему бы и нет.
люди дают контент и ставят условия просмотра.
мы же по сути обманываем людей которые все это хостят, создают, платят за рекламу.
В документации к ютубу нет строчки, что пользователь принимает условия предоставления сервиса и не вмешивается в его работу?
Думаю, со временем на лету будут генерить видео с уже вставленной рекламой, и блокировщики пойдут лесом. Пока дело в мощностях, приходится городить html вставки, а значит блокировщики не победить.
А на мобилке ревансед режет даже спонсорские вставки в видосах. Уже сто лет не видел китайских ушей от тюменского маска
ну тут только тв формат, без перехода на ресурс рекламодателя. что явно в цене не выгодной
Нейросети нас спасут. Мне кажется у них уже вполне есть возможность узнавать и скрывать рекламу.
Наконец-то, давно пора.
вы снимаете ролики и испытываете трудности с монетизацией из-за того, что ваши зрители не из россии блокируют рекламу?
хотел бы я посмотреть статистику сколько там сейчас с пк сидит и сколько через официальные приложения. не поверю, что с пк больше сидит
не, ну премиум реально стоит своих деняк, не доебаться
"коммент про то как повезло российским пользователям и как мы всех пЕбЕдили"
Кого победили ?
может тогда роскомнадзор заблокирует ютуб, чтобы сэкономить их деньги 🤔
Наверное надо было просто сделать нормальные алгоритмы, никогда не ставил блокировщик, но уже полгода примерно, сижу с включенным, потому что такую тупую рекламу суют, и на каждую отмечаю что реклама неактуальная, он всё равно её суёт, если выбираешь что рекламодатель злоупотребляет, то появляется страница с формой где нужно указать ссылки ( !!! ) на всю рекламу этого рекламодателя. Алгоритмы вообще не обучаются, подача причин специально усложнена тем что каждый раз порядок выбора причины разный.
Вот да, тоже когда-то отдельные сайты добавлял в исключения и прочее. Потом сложилось ощущение, что меня кормят дерьмом из-за того, что я ради них утруждался.
Для не желающих смотреть рекламу - есть решение "YouTube premium". Все остальные способы - не лучше чем пиратство. В шоке от кол-ва комментариев "хочу брать бесплатно".
Не просто хочу, но и буду. В России нет культуры платы за контент и софт. Лично я ни за что не плачу в интернете, так как не считаю это нужным. Работает ли реклама? Смотря на ком. На мне она не работает. Я не встречал ещё ни одной релеватной рекламы. Обычно они появляются после того, как я это уже купил.
Так если дают бесплатно - почему нельзя брать? Ютуб давным-давно мог сделать вход в себя по подписке. Если он этого не сделал, значит...ну вы же сами знаете, что это значит, да? Попробуйте продвигать в том числе политический контент, закрыв вход, бгг)
А есть страны, кроме РФ, с отключенной монетизацией и не заблокированным Ютубом?
Хотя пока премиум почти бесплатный из разных локаций, но с них станется и это прикрутить.
Таких чуть меньше половины.
Всего стран в мире под 200, в зависимости от метода подсчёта.
YouTube доступен почти везде, за исключением приблизительно десятка, где он заблокирован.
Монетизация YouTube включена примерно в сотне стран:
https://support.google.com/youtube/answer/1342206
Да довольно много на самом деле. В особенности африканские страны, либо страны под санкциями.
Срочно нужен мем из Тачку на прокачку.
Смотрю ютуб в России. Каждый день радуюсь, что они отключили рекламу. Нет рекламы - не нужны и блокировщики
Что в этом хорошего, люди создающие контент перестали зарабатывать. Раньше больше снимали. Если реклама мешает, то за пару долларов отключаешь рекламу и всё.
Маленькой корпорации нужно же как-то на хлеб зарабатывать
С одной стороны плохо, с другой, раньше подписка стоила всего 200 рублей, что довольно выгодно и большая часть с нее шла блогерам
Потом будут блокировщики блокировщиков блокировщиков
Качать нельзя (будем шейпить), рекламу лочить нельзя. Пророссийское нельзя. Песню со словом ниггер выложить нельзя. Совсем оборзели пейсатые. Недаром уже на другие хостинги переманивают некоторые блоггеры)
Блокировка блокировщика
Надо рекламу модифицировать
Кто больше? :)