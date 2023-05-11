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YouTube начал тестировать блокировку блокировщиков рекламы Статьи редакции

«Эксперимент» проводят на ограниченном количестве пользователей.

  • На то, что YouTube тестирует опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы, обратили внимание пользователи Reddit. Позже сотрудник YouTube подтвердил, что команда платформы проводит «эксперимент».
  • У пользователей, которых затронуло тестирование, стало появляться предупреждение о том, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». В этом окне доступно две опции: разрешить показ промо или подключить платную подписку YouTube Premium.
  • Сколько пользователей сайта затронул этот эксперимент, неизвестно. Массовых жалоб на появление запрета нет. Вероятно, Google тестирует ограничение на относительно небольшой группе пользователей и необязательно введёт его после тестов.
Так выглядит предупреждение от системы YouTube

#youtube #новость

1959 просмотров
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77 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Ожидаем расширение, блокирующее блокиратор блокировщиков рекламы.

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Павел Иванов

Ожидаем расширение, блокирующее блокиратор блокираторов блокировщиков рекламы

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умный человек

останется пустая страница

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Газанова

Вы явно кому-то подкинули идею)

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1 комментарий
Riddick

Youtube Premium называется, 2 доллара в месяц.

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2 комментария
Артур А.

Закон, запрещающий НЕ смотреть рекламу))
Это высший пилотаж! Что дальше?
Закон, запрещающий отводить глаза от экрана?

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Слегка Придурковатый
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Святой отец

Дальше - по стопам православного рутуба: посмотрел рекламу - расскажи, о чем она, потом смотри свой говноролик.

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2 комментария
Ware Wow

почему бы и нет.
люди дают контент и ставят условия просмотра.
мы же по сути обманываем людей которые все это хостят, создают, платят за рекламу.

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1 комментарий
lakoros

В документации к ютубу нет строчки, что пользователь принимает условия предоставления сервиса и не вмешивается в его работу?

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4 комментария
Slava Itprofi

Думаю, со временем на лету будут генерить видео с уже вставленной рекламой, и блокировщики пойдут лесом. Пока дело в мощностях, приходится городить html вставки, а значит блокировщики не победить.

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Lexx Sky

А на мобилке ревансед режет даже спонсорские вставки в видосах. Уже сто лет не видел китайских ушей от тюменского маска

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7 комментариев
hakhagmon

ну тут только тв формат, без перехода на ресурс рекламодателя. что явно в цене не выгодной

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1 комментарий
Максим Ложков

Нейросети нас спасут. Мне кажется у них уже вполне есть возможность узнавать и скрывать рекламу.

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Артём Акулов

Наконец-то, давно пора.

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Полина Лааксо

вы снимаете ролики и испытываете трудности с монетизацией из-за того, что ваши зрители не из россии блокируют рекламу?

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12 комментариев
hakhagmon

хотел бы я посмотреть статистику сколько там сейчас с пк сидит и сколько через официальные приложения. не поверю, что с пк больше сидит

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Tim

не, ну премиум реально стоит своих деняк, не доебаться

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Kiss1nger

"коммент про то как повезло российским пользователям и как мы всех пЕбЕдили"

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Bib Fortuna

Кого победили ?

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2 комментария
DeepFakescovery channel

может тогда роскомнадзор заблокирует ютуб, чтобы сэкономить их деньги 🤔

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Eduard

Наверное надо было просто сделать нормальные алгоритмы, никогда не ставил блокировщик, но уже полгода примерно, сижу с включенным, потому что такую тупую рекламу суют, и на каждую отмечаю что реклама неактуальная, он всё равно её суёт, если выбираешь что рекламодатель злоупотребляет, то появляется страница с формой где нужно указать ссылки ( !!! ) на всю рекламу этого рекламодателя. Алгоритмы вообще не обучаются, подача причин специально усложнена тем что каждый раз порядок выбора причины разный.

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aaa bbb

Вот да, тоже когда-то отдельные сайты добавлял в исключения и прочее. Потом сложилось ощущение, что меня кормят дерьмом из-за того, что я ради них утруждался.

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Алексей Первов

Для не желающих смотреть рекламу - есть решение "YouTube premium". Все остальные способы - не лучше чем пиратство. В шоке от кол-ва комментариев "хочу брать бесплатно".

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Sergei Timofeyev

Не просто хочу, но и буду. В России нет культуры платы за контент и софт. Лично я ни за что не плачу в интернете, так как не считаю это нужным. Работает ли реклама? Смотря на ком. На мне она не работает. Я не встречал ещё ни одной релеватной рекламы. Обычно они появляются после того, как я это уже купил.

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1 комментарий
aaa bbb

Так если дают бесплатно - почему нельзя брать? Ютуб давным-давно мог сделать вход в себя по подписке. Если он этого не сделал, значит...ну вы же сами знаете, что это значит, да? Попробуйте продвигать в том числе политический контент, закрыв вход, бгг)

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1 комментарий
ctqwa

А есть страны, кроме РФ, с отключенной монетизацией и не заблокированным Ютубом?
Хотя пока премиум почти бесплатный из разных локаций, но с них станется и это прикрутить.

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Denis Bystruev

Таких чуть меньше половины.

Всего стран в мире под 200, в зависимости от метода подсчёта.

YouTube доступен почти везде, за исключением приблизительно десятка, где он заблокирован.

Монетизация YouTube включена примерно в сотне стран:

https://support.google.com/youtube/answer/1342206

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Eugenius but not Genius

Да довольно много на самом деле. В особенности африканские страны, либо страны под санкциями.

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Владимир Егоров

Срочно нужен мем из Тачку на прокачку.

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Михаил Горчаков

Смотрю ютуб в России. Каждый день радуюсь, что они отключили рекламу. Нет рекламы - не нужны и блокировщики

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Bro Dabro

Что в этом хорошего, люди создающие контент перестали зарабатывать. Раньше больше снимали. Если реклама мешает, то за пару долларов отключаешь рекламу и всё.

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4 комментария
Henke Thunder

Маленькой корпорации нужно же как-то на хлеб зарабатывать

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Печенька

С одной стороны плохо, с другой, раньше подписка стоила всего 200 рублей, что довольно выгодно и большая часть с нее шла блогерам

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Ирина Вергун

Потом будут блокировщики блокировщиков блокировщиков

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Sergei Korneev

Качать нельзя (будем шейпить), рекламу лочить нельзя. Пророссийское нельзя. Песню со словом ниггер выложить нельзя. Совсем оборзели пейсатые. Недаром уже на другие хостинги переманивают некоторые блоггеры)

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Дима Котов

Блокировка блокировщика

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Султан

Надо рекламу модифицировать

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Mikhail

Кто больше? :)

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