Переводчик с языка жестов Slait сделал пивот и стал ИИ-репетитором Статьи редакции
Сервис работает по подписке за $39 в месяц.
- Созданный в 2021 году Slait начинал как ИИ-переводчик с языка жестов в режиме реального времени. Сначала у него были «отличные результаты», но оказалось, что сейчас недостаточно данных для полноценного перевода, объяснил в разговоре с TechCrunch сооснователь и гендиректор сервиса Евгений Фомин.
- Стартап решил не бросать разработки и придумал Slait School — ИИ-репетитора ASL (American Sign Language, основной жестовый язык в США). Как пишет издание, большинство существующих онлайн-курсов — это лекции и демонстрации, иногда можно получить обратную связь по видео. Slait School использует технологию распознавания жестов, благодаря которой приложение даёт «мгновенную обратную связь по словам и фразам» и учит в игровой форме.
- Пока сервис доступен в веб-браузере, но позже команда планирует выпустить и приложение. Он стоит $39 в месяц, $174 за полгода и $228 в год, первые несколько уроков можно пройти бесплатно. По сравнению с приложениями для изучения языков, цена может показаться высокой, отмечает TechCrunch. Но по словам Фомина, основной конкурент сервиса — репетиторы-люди.
- Сооснователь добавил, что компания пока пытается найти экономическую модель, которая сделала бы подписку доступнее. Она хотела бы сделать платформу и вовсе бесплатной, но пока «не нашла для этого возможности», поскольку это нишевый продукт. Среди направлений для роста Фомин назвал, в частности, охват большего количества языковых групп (например, британский жестовый язык).
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Что тогда за «отличные результаты» были?
Семья и друзья похвалили.
Пиво
пиво вот
Переводчик не нужен
Шо, сам?