Сервисы
Маша Цепелева

Сервис «Антиплагиат» начал определять написанный ChatGPT текст Статьи редакции

Функция доступна в платной версии системы.

  • В «Антиплагиате» появилось определение текстов, сгенерированных нейросетью. Алгоритм — собственная разработка компании, созданная «на основе многолетних исследований по обработке естественного языка».
  • Пока система может определить части текста, созданные с помощью GPT-2 и GPT-3. Если в документе будут сгенерированные фрагменты, то система отметит их как «подозрительные».
  • «Антиплагиат» — это сервис с бесплатной и платной версией, который находит заимствования в текстах. Его часто используют в учебных заведениях. В феврале 2023 года студент РГГУ Александр Жадан защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT, а в марте получил его. В университете проводили обсуждение по теме использования нейросетей в образовании, на котором «стало понятно, что РГГУ не против».

#новость #тексты #chatgpt

1323 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Вася Пражкин

Надо на VC тоже подключать, чтобы отсекать комментарии написанные Вадимом Д )

Ответить
Развернуть ветку
habanero

Я его давно просто заблокировал

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Спасибо за идею

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Цапля

да ладно вам, ниче такого не пишет человек)

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Вы можете просто игнорировать его, и больше не увидите
Хотя приложение лагает, и если коммент только опубликован, то он не фильтруется сразу, и его видно, а потом скрывается. Невыполнимая задача, разработчики?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Добавь меня в ЧС, в чём проблема? Вон там товарищи добавили и не парятся. Умнички мамкины.
Я так же поступаю. Для того, собственно, ЧС тут и организован.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И назовут его АнтиGPT (-:

Меня терзают смутные сомнения, что Антиплагиат обогнал всех на ниве уверенного определения тейротекстов.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Мне кажется, что это пока..
ИИ тоже не стоят на месте, и вскоре
мир изменится.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукин

А вы не сомневайтесь. Я общаюсь со студентами, и они жалуются на то, что достаточно хорошо сгенерированный текст определяется антиплагиатом.

Если не верите - сгенерируйте текст, пришлите сюда, я через вузовский антиплагиат проверю и пришлю отчет. Результат, как говорится, вас удивит.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

А если система ошибется, как доказать, что писал сам? Или доктор сказал в морг, значит в морг?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey L

Надо на конституции США проверить. Зарубежные инструменты говорят, что ее написал ИИ :).

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Недзвецкий

сомневаюсь

Ответить
Развернуть ветку
Режиссер Максим
«на основе многолетних исследований по обработке естественного языка».

Ага, по-любому gpt сам им и помог разработать «исследование»

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null