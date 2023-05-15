Сервис «Антиплагиат» начал определять написанный ChatGPT текст Статьи редакции
Функция доступна в платной версии системы.
- В «Антиплагиате» появилось определение текстов, сгенерированных нейросетью. Алгоритм — собственная разработка компании, созданная «на основе многолетних исследований по обработке естественного языка».
- Пока система может определить части текста, созданные с помощью GPT-2 и GPT-3. Если в документе будут сгенерированные фрагменты, то система отметит их как «подозрительные».
- «Антиплагиат» — это сервис с бесплатной и платной версией, который находит заимствования в текстах. Его часто используют в учебных заведениях. В феврале 2023 года студент РГГУ Александр Жадан защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT, а в марте получил его. В университете проводили обсуждение по теме использования нейросетей в образовании, на котором «стало понятно, что РГГУ не против».
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Надо на VC тоже подключать, чтобы отсекать комментарии написанные Вадимом Д )
Я его давно просто заблокировал
Спасибо за идею
да ладно вам, ниче такого не пишет человек)
Вы можете просто игнорировать его, и больше не увидите
Хотя приложение лагает, и если коммент только опубликован, то он не фильтруется сразу, и его видно, а потом скрывается. Невыполнимая задача, разработчики?
Добавь меня в ЧС, в чём проблема? Вон там товарищи добавили и не парятся. Умнички мамкины.
Я так же поступаю. Для того, собственно, ЧС тут и организован.
И назовут его АнтиGPT (-:
Меня терзают смутные сомнения, что Антиплагиат обогнал всех на ниве уверенного определения тейротекстов.
Мне кажется, что это пока..
ИИ тоже не стоят на месте, и вскоре
мир изменится.
А вы не сомневайтесь. Я общаюсь со студентами, и они жалуются на то, что достаточно хорошо сгенерированный текст определяется антиплагиатом.
Если не верите - сгенерируйте текст, пришлите сюда, я через вузовский антиплагиат проверю и пришлю отчет. Результат, как говорится, вас удивит.
А если система ошибется, как доказать, что писал сам? Или доктор сказал в морг, значит в морг?
Надо на конституции США проверить. Зарубежные инструменты говорят, что ее написал ИИ :).
сомневаюсь
Ага, по-любому gpt сам им и помог разработать «исследование»