Google удалит учётные записи, которые были неактивны в течение двух лет Статьи редакции
Первыми начнут удалять профили, которые были созданы и больше никогда не использовались.
- Компания обновила свою политику в отношении неактивных учётных записей. Решение направлено на защиту пользователей от спама, фишинга и других угроз безопасности и начнёт действовать не раньше декабря 2023 года, пояснили в Google.
- Удалению подвергнутся аккаунты, которые оставались неактивными в течение двух лет. Контент, сохранённый пользователем в Google Workspace, YouTube и «Google Фото» также будет стёрт. Перед этим компания направит «несколько предупреждений» об удалении профиля в течение «нескольких месяцев».
- Чтобы поддерживать активность своей учётной записи, достаточно использовать поиск, читать или отправлять электронную почту, использовать «Google Диск», просматривать видео на YouTube, загружать приложения из Google Play или входить в сторонние сервисы с помощью авторизации через Google.
- Новая политика активности не повлияет на бизнес-профили и аккаунты учебных заведений. А первыми начнут удалять учётные записи, которые были созданы и больше никогда не использовались.
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Присел по статье на два года — лишаешься учётки. Охренеть
Завидую Вашим приоритетам )
Зато потом - на свободу с чистого листа )
А российские учетки можно было бы вообще все удолить
Мониторим ранее занятые почтовые имена
Зачем, нахрена? Домен gmail вообще нихрена не значит в наше время
вряд ли их сразу освобождать будут, скорее просто сносить. Мб через несколько лет и освободят
На продажу?
Интересно, Ютуб канал с полезным контентом, который не обновляли (т.е. владелец не заходил) больше двух лет тоже почикают? Это ж тогда половина Ютуба выпилиться.
Может быть они просмотры, лайки и комментарии будут засчитывать в качестве активности.
Правильно,удивительно что этим не занимались все и еще лет 10 назад, если не в 20. В мире, где в инете сидит все больше людей, а все никнеймы/емейлы и все подобное давно заняты, странно что позволяют сидеть мертвым страницам, и занимать по сути актив, который та же телега например, в виде имен пользователя, вообще продаёт уже год как. А вы представляете, сколько миллионов мейлов, учитывая что их можно регать бесплатно до бесконечности, лежит занятыми с потерянными паролями или мертвыми людьми. Для моей хозяйственной натуры это же просто непорядок. Еще бы начали соцсети типо контакта тереть удаленные страницы, а то вроде в группах миллионы сидят, а на поверку оказывается что там половина удалена, а четверть не заходит. Таким нужно по дефолту автоматом заниматься, это же все информация, занимающая место.
Очень странный комент про занятые никнеймы для гугла, где есть возможность подключить свой домен и использовать любое желаемое имя
Нафига вам уникальный ник как простому пользователю?
А что правильного? Я, допустим, имею email который привязала к какому то аккаунту и туда не захожу. Самый частый вариант. Это как с сим картами пару месяцев неактивна, а потом ее заблокируют и еще через пару месяцев она может быть продана заново, а к ней банк привязан и еще много чего. Непонятная тенденция... А решение по именам давно придумано это новый домен, как у mail.ru - list.ru и.д
тот же фб предлагает превратить страницу в "мемориал", что в принципе даже хорошо. Да и всякая мелочь и раньше не чуралась неактивные аккаунты удалять. Просто, видимо, гуглу только сейчас прижало)
Да эта новость каждый год публикуется. Загуглите. До дела не доходит.
хм интересно почему так происходит, но все равно мне кажется момент когда то наступит
Вчера прочитала это письмо от Гугла. Не полностью… И в том, что прочитала, говорилось о том, что удалять будут контент. Именно контент, а не учётную запись. Может я чего не понимаю.
Пришло письмо про удаление неиспользуемой учетки на ящик неиспользуемой учетки? После прочтения письма учетка снова становится используемой?
Как же достали эти чистки
Без суда и следствия
Решение идиотическое.
И при этом - менять правила в одностороннем порядке.
Мудаки
Почему?
Уже входит в традицию у айти гигантов
И правильно, ждем того же самого в вк, лет этих через 15.
то есть, раньше такого не было?
Ты спал всё это время что ли?
Да задолбали.
Я только пару дней назад все аккаунты в твиттере логинил для активности, теперь в Гугле придётся.
Мне что, заняться нечем?
А зачем тебе аккаунты в твиттер, в которых ты не сидишь? Ботовод шоле? Так я б тебя судил за такое, дружище.
Отлично! Давно пора! Глобальная чистка!
Интересно, а те кто умер, и не передали свою учётку тоже останутся без учёток? Так то родственники до сих пор могут смотреть фотки к примеру.
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Паша блять, посмотри что ты наделал, отнял аккаунты в телеге, теперь все за тобой повторяют.
ну и правильно ,зачем нужны эти аккаунты ,вполне логичное решение
Да в общем-то похуй. Я обиделся на Гугол ещё несколько лет назад, когда попытался зайти на свой старый аккаунт, про который внезапно вспомнил, где у меня было несколько сот баксов. Так и не получилось, потому что у меня, видите ли, телефонный номер поменялся.
А где они были, в Google Ads что ли?
А что значит неактивны? типа на gmail не захожу?
Т.е. есть риск, что все олдовые первые видео про яяяяъзь могут быть удалены?
Чисто в заключение в России попасть по политической статье и остаться заодно без цифровой личности 👍🏻, потерять доступ ко всему.
На свободу — с чистым всем