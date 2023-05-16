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Артур Томилко

Google удалит учётные записи, которые были неактивны в течение двух лет Статьи редакции

Первыми начнут удалять профили, которые были созданы и больше никогда не использовались.

  • Компания обновила свою политику в отношении неактивных учётных записей. Решение направлено на защиту пользователей от спама, фишинга и других угроз безопасности и начнёт действовать не раньше декабря 2023 года, пояснили в Google.
  • Удалению подвергнутся аккаунты, которые оставались неактивными в течение двух лет. Контент, сохранённый пользователем в Google Workspace, YouTube и «Google Фото» также будет стёрт. Перед этим компания направит «несколько предупреждений» об удалении профиля в течение «нескольких месяцев».
  • Чтобы поддерживать активность своей учётной записи, достаточно использовать поиск, читать или отправлять электронную почту, использовать «Google Диск», просматривать видео на YouTube, загружать приложения из Google Play или входить в сторонние сервисы с помощью авторизации через Google.
  • Новая политика активности не повлияет на бизнес-профили и аккаунты учебных заведений. А первыми начнут удалять учётные записи, которые были созданы и больше никогда не использовались.

#новость #google

1834 просмотров
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74 комментария
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 Невероятный Блондин

Присел по статье на два года — лишаешься учётки. Охренеть

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Арсений

Завидую Вашим приоритетам )

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1 комментарий
Вася Пражкин

Зато потом - на свободу с чистого листа )

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1 комментарий
Иван Егоров

А российские учетки можно было бы вообще все удолить

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Nikita Stepyonov

Мониторим ранее занятые почтовые имена

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Rex Mundy

Зачем, нахрена? Домен gmail вообще нихрена не значит в наше время

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1 комментарий
Mike

вряд ли их сразу освобождать будут, скорее просто сносить. Мб через несколько лет и освободят

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Иван Егоров

На продажу?

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NotFop

Интересно, Ютуб канал с полезным контентом, который не обновляли (т.е. владелец не заходил) больше двух лет тоже почикают? Это ж тогда половина Ютуба выпилиться.

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QAWERTYUI

Может быть они просмотры, лайки и комментарии будут засчитывать в качестве активности.

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Пернатой

Правильно,удивительно что этим не занимались все и еще лет 10 назад, если не в 20. В мире, где в инете сидит все больше людей, а все никнеймы/емейлы и все подобное давно заняты, странно что позволяют сидеть мертвым страницам, и занимать по сути актив, который та же телега например, в виде имен пользователя, вообще продаёт уже год как. А вы представляете, сколько миллионов мейлов, учитывая что их можно регать бесплатно до бесконечности, лежит занятыми с потерянными паролями или мертвыми людьми. Для моей хозяйственной натуры это же просто непорядок. Еще бы начали соцсети типо контакта тереть удаленные страницы, а то вроде в группах миллионы сидят, а на поверку оказывается что там половина удалена, а четверть не заходит. Таким нужно по дефолту автоматом заниматься, это же все информация, занимающая место.

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Rex Mundy

Очень странный комент про занятые никнеймы для гугла, где есть возможность подключить свой домен и использовать любое желаемое имя

Нафига вам уникальный ник как простому пользователю?

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3 комментария
Инна Матвеева

А что правильного? Я, допустим, имею email который привязала к какому то аккаунту и туда не захожу. Самый частый вариант. Это как с сим картами пару месяцев неактивна, а потом ее заблокируют и еще через пару месяцев она может быть продана заново, а к ней банк привязан и еще много чего. Непонятная тенденция... А решение по именам давно придумано это новый домен, как у mail.ru - list.ru и.д

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1 комментарий
Mike

тот же фб предлагает превратить страницу в "мемориал", что в принципе даже хорошо. Да и всякая мелочь и раньше не чуралась неактивные аккаунты удалять. Просто, видимо, гуглу только сейчас прижало)

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Давно Зареган

Да эта новость каждый год публикуется. Загуглите. До дела не доходит.

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Edward Dette

хм интересно почему так происходит, но все равно мне кажется момент когда то наступит

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Парфенова Катерина

Вчера прочитала это письмо от Гугла. Не полностью… И в том, что прочитала, говорилось о том, что удалять будут контент. Именно контент, а не учётную запись. Может я чего не понимаю.

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Иван Егоров

Пришло письмо про удаление неиспользуемой учетки на ящик неиспользуемой учетки? После прочтения письма учетка снова становится используемой?

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Подушка опасности

Как же достали эти чистки

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Иван Егоров

Без суда и следствия

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Главный на сайте #1

Решение идиотическое.
И при этом - менять правила в одностороннем порядке.
Мудаки

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Пернатой

Почему?

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23 комментария
Lucky 13

Уже входит в традицию у айти гигантов

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Пернатой

И правильно, ждем того же самого в вк, лет этих через 15.

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Главный на сайте #1

то есть, раньше такого не было?
Ты спал всё это время что ли?

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Невероятный Блондин

Да задолбали.
Я только пару дней назад все аккаунты в твиттере логинил для активности, теперь в Гугле придётся.

Мне что, заняться нечем?

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Пернатой

А зачем тебе аккаунты в твиттер, в которых ты не сидишь? Ботовод шоле? Так я б тебя судил за такое, дружище.

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5 комментариев
ebanko

Отлично! Давно пора! Глобальная чистка!

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Андрей Иванов

Интересно, а те кто умер, и не передали свою учётку тоже останутся без учёток? Так то родственники до сих пор могут смотреть фотки к примеру.

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Вектореан Элон

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Невероятный Блондин

Паша блять, посмотри что ты наделал, отнял аккаунты в телеге, теперь все за тобой повторяют.

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Jill Can

ну и правильно ,зачем нужны эти аккаунты ,вполне логичное решение

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Слегка Придурковатый

Да в общем-то похуй. Я обиделся на Гугол ещё несколько лет назад, когда попытался зайти на свой старый аккаунт, про который внезапно вспомнил, где у меня было несколько сот баксов. Так и не получилось, потому что у меня, видите ли, телефонный номер поменялся.

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Невероятный Блондин

А где они были, в Google Ads что ли?

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5 комментариев
Паронормальный

А что значит неактивны? типа на gmail не захожу?

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Eugeniy Yucca

Т.е. есть риск, что все олдовые первые видео про яяяяъзь могут быть удалены?

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MEGAtraXXXer666

Чисто в заключение в России попасть по политической статье и остаться заодно без цифровой личности 👍🏻, потерять доступ ко всему.

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Иван Егоров

На свободу — с чистым всем

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