Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис для создания чат-ботов для бизнеса Kustomer отделился от Meta*, которая купила его в 2020 году Статьи редакции

Это часть реструктуризации компании — в рамках объявленного Марком Цукербергом «года эффективности».

  • Kustomer объявил, что «начинает новую главу в качестве независимой компании». Вместе с этим он привлёк инвестиции в размере $60 млн от своих первоначальных инвесторов — в их число входят Battery Ventures, Boldstart Ventures и Redpoint Ventures, отмечает CNBC.
  • Meta* объявила о покупке компании в 2020 году, сделку закрыли в феврале 2022-го. Её условия не разглашали, но источники WSJ сообщали, что Meta* заплатила около $1 млрд.
  • Kustomer разрабатывает платформу для бизнеса, которая позволяет компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами. Одно из направлений — чат-боты, с которыми клиенты могут взаимодействовать.
  • О планах Meta* выделить или продать сервис сообщали в марте 2023-го источники Bloomberg и WSJ. По данным WSJ в мае, компания планировала оставить себе миноритарную долю в Kustomer, а сам сервис передать трём инвесторам — Redpoint Ventures, Battery Ventures и Boldstart Ventures. В рамках этой сделки компанию оценили в $250 млн.
  • Причиной отказа стал объявленный Марком Цукербергом «год эффективности», в рамках которого Meta* предпринимает усилия по сокращению расходов и реструктуризации компании.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новость #meta #kustomer

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4 комментария
Боровков Евгений

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Наталья Барабашук

Отличная новость для бизнеса и ботов!

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Иван Серик
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умный человек

Год эффективности только в этом году. Дальше снова будут годы неэффективности

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