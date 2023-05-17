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Маша Цепелева

Треть пользователей редко видят официальную рекламу в Telegram, почти половина не знают про TON — исследование Статьи редакции

Tgstat опубликовал итоги исследования работы Telegram, основанного на опросе более 50 тысяч пользователей, 12 тысяч администраторов каналов и 800 рекламодателей.

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Исследование проводили на российской аудитории и распространяли через русскоязычные чаты и каналы.

Аудитория

  • 31% пользователей Telegram живет в Москве, 13% — в Санкт-Петербурге. Среди городов-миллионников лидируют Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Казань. Доля женской аудитории выросла до 42%, в 2019-м была 33%. Пользователей от 25 до 34 лет — почти 30%, старше 35 — около 45%, до 17 лет — 6,4%. 43% пользуются мессенджером от трёх до пяти лет, 35% пришли больше пяти лет назад.
  • Самая популярная сфера деятельности пользователей — ИТ, на втором месте маркетинг и PR, у производства, торговли и образования примерно одинаковые доли.
  • Почти 17% опрошенных не имеют источника дохода на момент прохождения исследования. Треть получают меньше 45 тысяч рублей. Ещё почти треть — от 45 до 90 тысяч рублей. 21% опрошенных зарабатывают свыше 150 тысяч, а 6,6% — больше 300 тысяч в месяц.
  • Ботами пользуются около 40% опрошенных, больше половины общаются в групповых чатах. Каждый второй использует мессенджер для рабочих переписок.
  • Почти 80% пользователей мессенджера общаются также и через WhatsApp. 44% используют VK, ещё 27% переписываются в Instagram (принадлежит признанной экстремистской в России Meta), а 20% — в Discord.
  • Доля тех, для кого безопасность — важная причина использования Telegram, падает: с 57% в 2021 году до 42% в 2023-м. Секретными чатами не пользуется практически никто.
  • Подписка Telegram Premium есть у 9% пользователей. Среди администраторов локальных каналов — у 29%, среди тех, кто продаёт рекламу в канале — до 59%. Авторы каналов — самые активные пользователи подписки.
  • Большинство владельцев Telegram Premium считают самым важным её преимуществом возможность превращать аудио и видеосообщения в текст. На втором месте — отключение рекламы. На третьем — увеличенные лимиты на папки, подписки и закреплённые чаты.
  • Среди наименее популярных преимуществ — синяя звездочка около имени, хотя возможность поставить на ее вместо эмоджи важна для 45%. Меньше всего голосов набрали повышенные лимиты на количество занятых ников и ботов.

Каналы

  • По данным TGStat, в русскоязычном Telegram больше 700 тысяч каналов. Каждый четвёртый опрошенный подписан больше чем на 50 каналов. Но больше половины регулярно читают только до десяти каналов.
  • Только 18% пользователей хотя бы раз переводили деньги авторам контента. Еще 29% не хотят этого делать, а у 46% пока не было для этого повода.
  • Доля каналов со включёнными уведомлениями не растёт — как и количество читаемых каналов. 40% пользователей выключили оповещения у всех каналов, еще 37% получают пуши лишь от одного-пяти авторов или сообществ.
  • Самые читаемые каналы — это новостные, развлекательные и образовательные: 85%, 62% и 58% соответственно. В лидерах оказались также политические каналы (50%), личные каналы друзей (45%), а также блоги знаменитостей и инфлюенсеров (31%).
  • Чуть меньше половины пользователей не архивируют каналы. Ещё почти треть архивирует до десяти каналов, а 23% «скрывают» больше десятка. Архив — одна из причин падения охватов.
  • Среди тех, у кого нет платной подписки, 10% никогда не замечали рекламу в мессенджере, 42% видели её редко или очень редко, а оставшиеся 48% видели рекламу часто или очень часто.

Администраторы

  • 33% администраторов завели каналы только в 2023 году. Те, кто ведут каналы без монетизации, в среднем заводят один канал (таких 64%). Реже — два канала (22%). Если администратор монетизирует каналы, скорее всего у него их минимум два (45% опрошенных), а у 32% — ещё больше.
  • Треть авторов, которые не монетизируют канал, ведут их по работе, оставшиеся — по совокупность причин, среди которых желание писать о своём хобби (49%), найти единомышленников (30%) и рассказать близким о происходящем с ними в формате личного блога (29%).
  • Для 78% администраторов немонетизируемых каналов рост блога — не цель, специальных шагов они не предпринимают. Некоторые иногда договариваются о взаимообмене постами с другими авторами.
  • Почти каждый третий использовал для продвижения свои аккаунты в других соцсетях или писал статьи для медиаплатформ, чтобы привлечь подписчиков. Среди тех, кто зарабатывает деньги с каналов, почти 80% покупают рекламу в Telegram, а 52% занимаются взаимопиаром.
  • Администраторы, которые отказываются от размещения рекламы в каналах, делают это по разным соображениям. Например, треть просто ждёт, когда канал вырастет. Ещё треть считает, что «набрать аудиторию» и «заработать деньги» — не их путь, поэтому ведут каналы «для души».

22% владельцев коммерческих каналов сознались, что накручивали себе аудиторию или охваты — чаще всего в начале пути канала, чтобы набрать первых подписчиков.

  • 27% опрошенных авторов каналов сталкивались с накручиванием подписчиков против воли. Это значительный процент, «подсвечивающий большую проблему для всего Telegram-сообщества», считают в Tgstat.
  • Почти 39% опрошенных пользователей знают, что такое TON, хотя сама криптовалюта Toncoin есть всего у 6% в выборке. Среди авторов каналов, продающих рекламу, больше 15% владеют TON и 30% ничего о нём не знают.

Продвижение каналов и доходы от рекламы

  • Почти половина авторов тратят меньше 5000 рублей на развитие своих каналов или не тратят деньги вовсе. 12% тратят от 30 до 90 тысяч, 12% — свыше 90 тысяч каждый месяц. А ещё 4,5% тратят свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.
  • 62% администраторов ищут Telegram-каналы для покупки рекламы на сервисах аналитики. На свой вкус полагаются 45% опрошенных — они выбирают каналы, которые читают сами. Каждый третий администратор ищет каналы через биржи.
  • Telegram Ads не пользуется популярностью у авторов каналов — только 7% администраторов воспользовались платформой.
  • Лишь для 24% попробовавших Telegram Ads показала результаты выше, чем реклама у авторов каналов. Для 42% инструмент, напротив, оказался менее эффективен.
  • Авторы каналов зарабатывают по-разному: 40% опрошенных получают с канала меньше 5000 рублей в месяц, но 17% зарабатывает больше 90 тысяч. Лишь 4% зарабатывают свыше 500 тысяч рублей.
  • Каждый второй администратор оформлен юридически: как ИП (15%), отдельное юрлицо (9%) или самозанятый (28%). Почти 27% не намерены регистрироваться в ближайшее время.
  • Рекламодатели чаще всего сами находят администраторов. 86% авторам рекламодатели пишут первыми. Больше трети авторов размещают свои каналы сами на биржах рекламы.
  • По модели CPA, когда деньги платят за совершение пользователем каких-либо конкретных действий, готовы работать только 36% опрошенных администраторов. Плату за точное количество набранных просмотров готовы рассмотреть 42% авторов. Постоплата может заинтересовать только 33% владельцев каналов.
  • 24% авторов помечают рекламные посты, еще 40% выбирают, ставить метку или нет, в зависимости от ситуации. Каждый третий администратор никак не помечает рекламный пост.
  • Новый закон о маркировке рекламы соблюдают лишь 23% опрошенных. Ещё 30% следуют ему «в зависимости от ситуации», а 27% осознанно решили игнорировать закон.

Рекламодатели

  • Каждый четвёртый бренд проводит кампанию раз в неделю и чаще. 45% запускают рекламу в Telegram хотя бы раз в месяц.
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  • Бренды запускают рекламные кампании с целевыми действиями чаще, чем охватные (таких 27%). И им не так важна цена за просмотр или клик — они считают цену целевого действия. Агентства же смотрят на все параметры сразу.
  • 58% маркетологов брендов и представителей агентств утверждали, что эффективность продвижения в Telegram соразмерна другим каналам трафика, 26% сочли её менее эффективной, 16% посчитали рекламу через Telegram более эффективной, чем через другие платформы.
  • Малый бизнес в большинстве (67%) готов тратить на продвижение до 50 тысяч рублей в месяц. Компании из среднего сегмента неоднородны по тратам: четверть из них, например, тратят больше 250 тысяч рублей, а ещё почти четверть — в десять раз меньше.
  • Крупный бизнес готов тратить больше полумиллиона рублей в месяц (35%) на продвижение в Telegram, 6,5% опрошенных выделяют на рекламу больше 5 млн рублей в месяц.
  • Среди представителей агентств 81% подтвердили, что сервисы аналитики — главный источник каналов для покупки рекламы. 42% изучают биржи. Среди представителей компаний только 27% смотрят на биржи, 41% выбирают те каналы, которые читают сами. Больше 60% опрошенных самостоятельно анализируют каналы на накрутки подписчиков и просмотров.
  • 27% рекламодателей попробовали официальную платформу Telegram Ads. Треть бизнесов признали инструмент менее эффективным, чем реклама у авторов каналов напрямую. Треть оценили эффективность инструментов как одинаковую. Еще 30% отметили, что эффективность Telegram Ads всё же выше.
  • Преимущественно бизнес тратит на рекламу в Telegram Ads до 100 тысяч рублей в месяц. При этом самый расхожий бюджет — не больше 25 тысяч.
  • Главными проблемами, по мнению рекламодателей, стали сложность прогноза результата, большой риск размещения в накрученных каналах и непрозрачная система поиска и оценки целевой аудитории.
  • Каждый четвертый рекламодатель утверждает, что начал маркировать рекламу в Telegram. Ещё около трети маркируют лишь часть рекламы. Почти половина (44%) не маркируют её вовсе.

#новость #telegram

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38 комментариев
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 Ware Wow

Ну кстати реклама настолько ненавязчивая, что реально эффективность имхо низкая. Наверно надо менять формат, добавлять места размещения.

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Eddie II

Практически сразу же выработалась баннерная слепота на последнее сообщение в канале

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Leonid Bushuev

Нинада :(

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бомба для ванны
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Rownie

Погодите а как они определили чем еще пользуется юзер

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Полина Лааксо

наверное, один из вопросов в опроснике был такой? (предполагаю)

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Патруль

Подтверждаю (я проходил опрос)

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Похер

Во внепатрульное время? 😑😏

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Alex Shevchenko

На премиуме можно рекламу отключать? 😳

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Вадим Д.

Она автоматом отключается при оформлении подписки.

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Alex Shevchenko

Чот не заметил..) или без премиума её ещё больше😂

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Вадим Д.

Ну, у меня прем, рекламы (которая через платформу распространяется, показывается в самом низу, под последним постом) нет.

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Лара Бёрд

я прем сделала только ради анимированных эмодзи, про рекламу не знала даже)

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Вадим Д.

(-: А мне нужно было больше папок и закрепов + расшифровка голосовых, ибо некоторые собаки сутулые так и норовят что-то набубнить.

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Alex Shevchenko

Я сам на премиуме фактически с момента его появления))
Это значит, всякая всячина в виде рекламы, которая периодически появляется в различных каналах, это уже сугубо личная инициатива и заработок владельца канала?..

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Вадим Д.

Вот так выглядит официальная реклама на платформе. А рекламные сообщения/публикации — конечно, это никак с премиумом не связано.

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Alex Shevchenko

Аха! Понятно. В общем, если нет надписи Реклама, то это уже реклама не от самой телеги, а от хозяина конкретного канала) типа такого?

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Вадим Д.

Верно.

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Alex Shevchenko

С ютубом привык, использую ревансед Ютуб, и там мало того, что нет рекламы, вставляемой самим ютубом, а ещё фича, которая просто пропускает в самом видео ролике рекламу, которую в это видео интегрирует сам блогер, который делает ролик)) вот это идеальный вариант)

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Андрей Вечерний

Сам в ужасе

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Невероятный Блондин

Меня никто не опрашивал

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Никита Мельников

Понятно, что всех не будут опрашивать, опрашивают небольшую выборку.
Считают по статистическим формулам, что такой объем выборки (2-5 тыс чел например) позволит быть уверенным на 95% что распределение мнений всей аудитории ТГ такой же как у выборки

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Невероятный Блондин

На какую актуальность данных они рассчитывают?
Без моих ответов опрос не состоятелен.
Это очевидно 😎

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Alex Shevchenko

Вас просто не предупредили))

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Евгений Широков

Согласие же дал на обработку своих данных

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Вадим Д.

Чтобы видеть рекламу, не нужно знать про TON (-:

А вот просто рекламы в некоторых каналах, конечно — не провернуть, чуть ли не по 50% постов рекламные.

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Евгений Широков

Большинство каналов там тупо реклама

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Lucia Raider

Потому что деньги потоаченные на рекламу в телеграм, это деньги выброшенные на ветер

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Sergei Timofeyev

Вообще не обращаю ни на что внимания уже давно.

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Владимир
Каждый четвёртый опрошенный подписан больше чем на 50 каналов.

Неужели это реально - держать и регулярно читать 50+ каналов внутри мессенджера? Это же непрерывный поток информации выходит, наверное, да еще и каждый в отдельном чате висит...

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Кирилл Таран

Но если при этом читают только десяток, то остальные либо в архиве, либо воспринемаются, как визуальный мусор

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Борис Вишневский

Едва ли регулярно читают

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Владимир

Было бы полезнее, если бы опрос выяснял, сколько каналов по факту юзер регулярно читает.

Хотя, может, это и подразумевалось и есть такие, кто 50+ в состоянии читать)

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Станислав

Кто по группам и каналам не бегает в телеге, тот конечно эту мусорную рекламу и не увидит.

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Николай Верегин

Мое мнение про рекламу — она говно.

1. Слишком высокий порог входа, пока в яндексе запустить компанию можно хоть с 500 рублями, там от 3000 евро и более, и то через посредников.

2. Я просто в шоке от того, что Дуров считает плохим рекламировать фастфуд, но нормально рекламировать ипотеку(видимо российские ипотеки очень полезные).

3. Дуров обманул нас. Он обещал каналам трафик, как бонус за то что теперь там размещается реклама.

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US immigrant

А нахрена они должны знать что такое тон?

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33_rublya

А кто сказал, что должны?

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Anton Zimin

"По данным TGStat, в русскоязычном Telegram больше 700 тысяч каналов. Каждый четвёртый опрошенный подписан больше чем на 50 каналов. Но больше половины регулярно читают только до десяти каналов."-а это привычная закономерность ,хочешь знать и быть информирован во многих сферах, а как правило интерес возникает только к какому-то узкому направлению

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