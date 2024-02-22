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Таня Боброва

«Альфа-банк» запланировал запустить собственного мобильного оператора «Альфа-Мобайл» в 2024 году Статьи редакции

Виртуальных операторов связи на сетях других игроков уже несколько лет развивают «Тинькофф», «Сбер» и ВТБ.

  • Банк учредил ООО «Альфа-Мобайл» 20 февраля 2024 года, следует из данных «Контур.Фокуса». В «Альфа-банке» подтвердили «Ведомостям» информацию о создании виртуального мобильного оператора, который появится во второй половине 2024 года.
  • В качестве основной деятельности юрлица указана деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Пока «Альфа-Мобайл» не обращалась в Роскомнадзор за получением лицензий в области связи, сообщили газете в ведомстве.

Создание виртуального мобильного оператора — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса. Он ориентирован на расширение спектра нефинансовых сервисов и усиление ценностного предложения модели повседневного банка и монетизации растущего портфеля клиентов.

В настоящее время сформирована топ-команда проекта, идут переговоры с потенциальными партнёрами. С одним из партнёров переговоры на продвинутой стадии, и заключение контракта планируется до конца весны. В первый год мы ожидаем не менее 1 млн, а за три года — не менее 5 млн абонентов.

Иван Пятков, зампред правления, директор розничного бизнеса «Альфа-банка»
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оператор будет предоставлять услуги, но не будет инвестировать в собственную сеть, используя оборудование другого игрока. Один из возможных вариантов — Tele2. В том числе на его сетях уже работают «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл». По словам источника в одном из операторов, пока «Альфа-банк» ищет технологического партнёра, консультируется со всеми участниками и собирает кадры.
  • «Альфа-Мобайлу» будет непросто набрать абонентскую базу, полагают опрошенные газетой эксперты. Вероятно, за год работы оператор сможет привлечь 50-70 тысяч абонентов, за пару лет может быть несколько сотен тысяч. К примеру, запущенный в декабре 2017 года «Тинькофф Мобайл» рассказал об 1,1 млн абонентов в апреле 2021-го.

#новости #альфабанк

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60 комментариев
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 умный человек

Каждому банку надо своего оператора, а то чё как лохи сидят

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Денис Артемов

Ну а конкуренция это разве плохо? Тем более что ценник и условия явно будут лучше чем у тинька, так как альфа обычно щедро накидывает бонусы

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3 комментария
Филипп Новиков

Каждый банк хочет быть оператором, а каждый оператор - банком.

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Ярослава Радионова

Как по мне отличный вариант для клиентов банка. По-любому будут какие-то плюшки для них

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Микс из мусоровоза

Такие же как и у всех, то есть никаких.

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3 комментария
nochnoy.ru

И перед тем как принять звонок надо будет просмотреть полноэкранный баннер про выгодную выгоду.

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Корпоративный психолог

А меня устраивала классическая музыка и потанцевать и поесть и поспать под нее можно)

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Дмитрий Владимиров..

И Клиента доить на много удобней.

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Anton Innokentievich

А почему теле2, а не билайн, учитывая, что они в одном холдинге фактически?

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Таир Бакиев

Потому что Теле2 всем даёт, а Билайн нет. Да и Билайн больше Фридману не принадлежит

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2 комментария
Станислав

Альфа, если копировать Тинькофф, но сделать чуть-чуть выгоднее, у вас не получится ничего хорошего.

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Арбузио Бандерос

Копировать не надо, миру не нужна еще одна банко-связь, у которой не работает интернет, и "вкусные" начальные условия которой через два месяца превращаются в среднерыночные и даже выше. За все еще неработающую связь

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Олег Воронов

То есть это плохо, когда получаешь то же самое, но дешевле? Хотя сомневаюсь что это будет калька на тинькофф. Скорее отдельный конкурентоспособный продукт

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Иван Волков

Интересно, будут ли названивать через день с предложением подключиться? А то по открытию счета для ип ничего не помогает, звонят и звонят

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Солнечный человек

Просишь перестать звонить просто и все. Либо написать им просто, проверено на себе

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1 комментарий
Tarki

Желтый: только не повторяй всё под копирку
Красный: хорошо
Та-дам!

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Тоже хочу

Жду, пока моя палатка Мороженки станет оператором связи :-)

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Филипп Хорват

После того, как свой мобильный бренд на рынок двинет лавашная дяди Ашота

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Alexander Bobylev

Странно, почему Теле2, а не Билайн? Они же оба в Альфа Групп входят.

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Таир Бакиев

Уже есть Сбер мобайл, Тинькофф мобайл, втб мобайл и Газпром мобайл. Теперь будет Альфа мобайл. Как скоро мы увидели Росбанк мобайл, совкоммобайл и россешьхозмобайл

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Андрей

Азиатско-Тихоокеанский БанкМобайл )))

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Sergei Timofeyev

Р-мобаил

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Филипп Хорват

Тут, в принципе, росбизнес идёт вслед за миром в плане развития эко-ниш под зонтиком одного бренда

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Андрей

Мне кажется, надо тогда уж к мегафоновским вышкам цепляться. Хз, имхо

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неформат

ну ныне классека - набор банк, страховая, лизинг, маркетплейс и мобайл, иначе говно контора

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Таир Бакиев

Лизинг и страховая вполне себе профильный бизнес для банков

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну только их и не хватало среди дорогущих липовых опсосов.

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Иван Немков

Я надеюсь симкарту можно оформить с 14?)

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Alexandre Lebedev

Ну всё, не хватает только подписки.

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неформат
Один из возможных вариантов — Tele2.

и единственный, только они такую модель предлагают, на остальных вышках mvno уже по отдельным соглашениям сидят. А значит никакого вам volte и vowifi это сразу.

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Таир Бакиев

У Мегафона есть их собственный MVNO на их сети -Йота

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4 комментария
Дмитрий Владимиров..

Ну да, глядя в глаза обманывать клиента,уже не так удобно стало.Слишком много не довольных

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Филипп Хорват

А что, "Альфой" много недовольных?

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2 комментария
Слегка Придурковатый

"расширение спектра нефинансовых сервисов и усиление ценностного предложения модели повседневного банка"

Кто-нить может вот это перевести на русский язык?

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igotosochi

Да. Хотят рубить с клиентов больше бабок.

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1 комментарий
Тоже хочу
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Oleg Vaganov

У них же уже был Альфа-Мобайл в лохматые годы. Это был мобильный банк в виде java-приложения для телефонов типа Нокии.
И за это приложение они деньги брали, как за отдельную услугу.

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неформат

вот тоже подумал им бы ещё с неймингом разобраться

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Жгучий Лук

"В первый год мы ожидаем не менее 1 млн, а за три года — не менее 5 млн абонентов."
2025 год , новость на VC.RU :
"Альфа - банк продал неликвидный актив Альфа-мобайл группе компаний "Ноунейм" за 1 рубль"

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Таир Бакиев

По идее крупнейшей группой абонентов банковских операторов должны быть не люди, а машины -их терминалы и кассы

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Aza Dzi

Кто пользуется операторами банков вообще?

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Дичь Петрович

Кто-нибудь пользуется Тинькофф Мобайл? Расскажите, как оно?

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cepera

Теле-2 совсем загнётся вместе с другими банками 🤣

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57 комментариев
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