«Альфа-банк» запланировал запустить собственного мобильного оператора «Альфа-Мобайл» в 2024 году Статьи редакции
Виртуальных операторов связи на сетях других игроков уже несколько лет развивают «Тинькофф», «Сбер» и ВТБ.
- Банк учредил ООО «Альфа-Мобайл» 20 февраля 2024 года, следует из данных «Контур.Фокуса». В «Альфа-банке» подтвердили «Ведомостям» информацию о создании виртуального мобильного оператора, который появится во второй половине 2024 года.
- В качестве основной деятельности юрлица указана деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Пока «Альфа-Мобайл» не обращалась в Роскомнадзор за получением лицензий в области связи, сообщили газете в ведомстве.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оператор будет предоставлять услуги, но не будет инвестировать в собственную сеть, используя оборудование другого игрока. Один из возможных вариантов — Tele2. В том числе на его сетях уже работают «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл». По словам источника в одном из операторов, пока «Альфа-банк» ищет технологического партнёра, консультируется со всеми участниками и собирает кадры.
- «Альфа-Мобайлу» будет непросто набрать абонентскую базу, полагают опрошенные газетой эксперты. Вероятно, за год работы оператор сможет привлечь 50-70 тысяч абонентов, за пару лет может быть несколько сотен тысяч. К примеру, запущенный в декабре 2017 года «Тинькофф Мобайл» рассказал об 1,1 млн абонентов в апреле 2021-го.
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Каждому банку надо своего оператора, а то чё как лохи сидят
Ну а конкуренция это разве плохо? Тем более что ценник и условия явно будут лучше чем у тинька, так как альфа обычно щедро накидывает бонусы
Каждый банк хочет быть оператором, а каждый оператор - банком.
Как по мне отличный вариант для клиентов банка. По-любому будут какие-то плюшки для них
Такие же как и у всех, то есть никаких.
И перед тем как принять звонок надо будет просмотреть полноэкранный баннер про выгодную выгоду.
А меня устраивала классическая музыка и потанцевать и поесть и поспать под нее можно)
И Клиента доить на много удобней.
А почему теле2, а не билайн, учитывая, что они в одном холдинге фактически?
Потому что Теле2 всем даёт, а Билайн нет. Да и Билайн больше Фридману не принадлежит
Альфа, если копировать Тинькофф, но сделать чуть-чуть выгоднее, у вас не получится ничего хорошего.
Копировать не надо, миру не нужна еще одна банко-связь, у которой не работает интернет, и "вкусные" начальные условия которой через два месяца превращаются в среднерыночные и даже выше. За все еще неработающую связь
То есть это плохо, когда получаешь то же самое, но дешевле? Хотя сомневаюсь что это будет калька на тинькофф. Скорее отдельный конкурентоспособный продукт
Интересно, будут ли названивать через день с предложением подключиться? А то по открытию счета для ип ничего не помогает, звонят и звонят
Просишь перестать звонить просто и все. Либо написать им просто, проверено на себе
Желтый: только не повторяй всё под копирку
Красный: хорошо
Та-дам!
Жду, пока моя палатка Мороженки станет оператором связи :-)
После того, как свой мобильный бренд на рынок двинет лавашная дяди Ашота
Странно, почему Теле2, а не Билайн? Они же оба в Альфа Групп входят.
Уже есть Сбер мобайл, Тинькофф мобайл, втб мобайл и Газпром мобайл. Теперь будет Альфа мобайл. Как скоро мы увидели Росбанк мобайл, совкоммобайл и россешьхозмобайл
Азиатско-Тихоокеанский БанкМобайл )))
Р-мобаил
Тут, в принципе, росбизнес идёт вслед за миром в плане развития эко-ниш под зонтиком одного бренда
Мне кажется, надо тогда уж к мегафоновским вышкам цепляться. Хз, имхо
ну ныне классека - набор банк, страховая, лизинг, маркетплейс и мобайл, иначе говно контора
Лизинг и страховая вполне себе профильный бизнес для банков
Ну только их и не хватало среди дорогущих липовых опсосов.
Я надеюсь симкарту можно оформить с 14?)
Ну всё, не хватает только подписки.
и единственный, только они такую модель предлагают, на остальных вышках mvno уже по отдельным соглашениям сидят. А значит никакого вам volte и vowifi это сразу.
У Мегафона есть их собственный MVNO на их сети -Йота
Ну да, глядя в глаза обманывать клиента,уже не так удобно стало.Слишком много не довольных
А что, "Альфой" много недовольных?
"расширение спектра нефинансовых сервисов и усиление ценностного предложения модели повседневного банка"
Кто-нить может вот это перевести на русский язык?
Да. Хотят рубить с клиентов больше бабок.
У них же уже был Альфа-Мобайл в лохматые годы. Это был мобильный банк в виде java-приложения для телефонов типа Нокии.
И за это приложение они деньги брали, как за отдельную услугу.
вот тоже подумал им бы ещё с неймингом разобраться
"В первый год мы ожидаем не менее 1 млн, а за три года — не менее 5 млн абонентов."
2025 год , новость на VC.RU :
"Альфа - банк продал неликвидный актив Альфа-мобайл группе компаний "Ноунейм" за 1 рубль"
По идее крупнейшей группой абонентов банковских операторов должны быть не люди, а машины -их терминалы и кассы
Кто пользуется операторами банков вообще?
Кто-нибудь пользуется Тинькофф Мобайл? Расскажите, как оно?
Теле-2 совсем загнётся вместе с другими банками 🤣