Создание виртуального мобильного оператора — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса. Он ориентирован на расширение спектра нефинансовых сервисов и усиление ценностного предложения модели повседневного банка и монетизации растущего портфеля клиентов.

В настоящее время сформирована топ-команда проекта, идут переговоры с потенциальными партнёрами. С одним из партнёров переговоры на продвинутой стадии, и заключение контракта планируется до конца весны. В первый год мы ожидаем не менее 1 млн, а за три года — не менее 5 млн абонентов.