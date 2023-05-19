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Евгения Евсеева

Нашли 34 уязвимости, максимально выплатили 350 тысяч рублей: Минцифры — об итогах программы bug bounty по Госуслугам Статьи редакции

Её планируют проводить и дальше.

  • Программу поиска уязвимостей на Госуслугах и в Единой системе идентификации и аутентификации запустили в феврале 2023 года, она длилась три месяца. Минцифры поделилось результатами и пообещало расширить программу на другие ведомства.
  • За три месяца к программе присоединилось 8,4 тысячи участников. Средний возраст — 28 лет, минимальный — 17 лет, максимальный — 55 лет.
  • Всего участники нашли 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности.
  • Минимальная выплата составила 10 тысяч рублей, максимальная — 350 тысяч рублей. За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает. При этом можно было получить до 1 млн рублей за найденную критическую уязвимость.
  • Программа проходила на платформах BI.Zone и Positive Technologies. Призовой фонд составил 10 млн рублей, спонсором выступал «Ростелеком».
  • На форуме Positive Hack Days глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство снизило темпы развития Госуслуг и поменяло концепцию сайта — чтобы обеспечить большую безопасность данных.

#новость #минцифры #госуслуги

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27 комментариев
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 Хэппи милф

«поменяло концепцию сайта» - да, заметно, теперь каждую неделю чистим спам с «патриотическими» рассылками

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Вадим Д.

О, мне перед Днём Победы пришло письмо с угрозой поздравить участников сво, я ах прих... изрядно удивился.

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виктор сикрит

Не поздравишь через госуслуги - поздравишь вживую

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Хэппи милф

Там последние писем 10 очень важные и нужные

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бомба для ванны

Надо было поздравлять, госуслуги же так сказали!

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Вадим Д.

Эх, растяпа я...

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Император Нолимоций

Отключите Госпочту и всякие прочие рассылки, если еще не. Мне ничего вроде бы не приходило уже несколько месяцев.

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Микростефан

отличная концепция)

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Ебурашка

Обещаю, когда найду там критическую уязвимость - продам её на чёрном рыночке.

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Аккаунт разморожен

Поступишь как настоящий гражданин, потому что государство в текущем виде ничего хорошего для народа не несёт. Государство курильщика.

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lakoros

Ты еще небось в подъезде лампочки бьёшь. Борец с системой.

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Император Нолимоций
Минимальная выплата составила 10 тысяч рублей, максимальная — 350 тысяч рублей. За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает. При этом можно было получить до 1 млн рублей за найденную критическую уязвимость.

Выплачивали нашедшие. 1 млн Министерству ни от кого получить, к сожалению, не удалось.

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Cere8ellum

Кстати вот тоже не понял как они решали 1млн отдать или нет. Получи шанс, если выпадет удача, то может быть, в случае удачного стечения обстоятельств, после подведения промежуточных итогов 1/1000 четверти финала...

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Anton Khodakovsky

Как и за любой другой баг баунти, оценивается критичность уязвимости, что эксплойт позволяет получить

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Зеленый самолетик

То есть, если кто то дудусить будет Госуслуги, можно сказать "А я уязвимости искал"?

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Вася Пражкин

Можно, сокамерники посмеются.

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vobla

Можно, конечно. Действуй!

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Вадим Д.
большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности
За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает

Нашли лазейку как избежать получения электроповестки?

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При себе ничего нет

А как ты избежишь? Тебя лишают базовых прав человека чтобы ты шел умирать за вождя

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Аккаунт разморожен

Северокорейский сценарий.

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Паронормальный

Wow месячный оклад одного чиновника

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Ника Авдонина

"За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает."ну и суть новости заключается только в сумме выплаты,а на счет чего конкретно решили опустить новость

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Булка хлеба

А могли бы столько палок сделать….

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Бублик static void

А сколько лет раздали так и останется тайной…

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Аккаунт разморожен

Ахахаха… Государство пытается эмитировать открытость… Это как концлагерь где можно писать доносы на тех, кто решил устроить побег.

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Ahmet Server

https://www.parusproperty.com/ru/predlagaem-vashemu-vnimaniyu-kvartiru-4-1-prodazha-lyuks-pod-grazhdanstvo-rezidenciya-antaliya-altyntash-property_detail

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Mike Elkin
Всего участники нашли 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности.

просто баги с высоким уровнем критичности продали за бОльшие деньги чем могут дать за официальный репорт бага

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