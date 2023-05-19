Нашли 34 уязвимости, максимально выплатили 350 тысяч рублей: Минцифры — об итогах программы bug bounty по Госуслугам Статьи редакции
Её планируют проводить и дальше.
- Программу поиска уязвимостей на Госуслугах и в Единой системе идентификации и аутентификации запустили в феврале 2023 года, она длилась три месяца. Минцифры поделилось результатами и пообещало расширить программу на другие ведомства.
- За три месяца к программе присоединилось 8,4 тысячи участников. Средний возраст — 28 лет, минимальный — 17 лет, максимальный — 55 лет.
- Всего участники нашли 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности.
- Минимальная выплата составила 10 тысяч рублей, максимальная — 350 тысяч рублей. За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает. При этом можно было получить до 1 млн рублей за найденную критическую уязвимость.
- Программа проходила на платформах BI.Zone и Positive Technologies. Призовой фонд составил 10 млн рублей, спонсором выступал «Ростелеком».
- На форуме Positive Hack Days глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство снизило темпы развития Госуслуг и поменяло концепцию сайта — чтобы обеспечить большую безопасность данных.
2592 просмотров
«поменяло концепцию сайта» - да, заметно, теперь каждую неделю чистим спам с «патриотическими» рассылками
О, мне перед Днём Победы пришло письмо с угрозой поздравить участников сво, я ах прих... изрядно удивился.
Не поздравишь через госуслуги - поздравишь вживую
Там последние писем 10 очень важные и нужные
Надо было поздравлять, госуслуги же так сказали!
Эх, растяпа я...
Отключите Госпочту и всякие прочие рассылки, если еще не. Мне ничего вроде бы не приходило уже несколько месяцев.
отличная концепция)
Обещаю, когда найду там критическую уязвимость - продам её на чёрном рыночке.
Поступишь как настоящий гражданин, потому что государство в текущем виде ничего хорошего для народа не несёт. Государство курильщика.
Ты еще небось в подъезде лампочки бьёшь. Борец с системой.
Выплачивали нашедшие. 1 млн Министерству ни от кого получить, к сожалению, не удалось.
Кстати вот тоже не понял как они решали 1млн отдать или нет. Получи шанс, если выпадет удача, то может быть, в случае удачного стечения обстоятельств, после подведения промежуточных итогов 1/1000 четверти финала...
Как и за любой другой баг баунти, оценивается критичность уязвимости, что эксплойт позволяет получить
То есть, если кто то дудусить будет Госуслуги, можно сказать "А я уязвимости искал"?
Можно, сокамерники посмеются.
Можно, конечно. Действуй!
За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает
Нашли лазейку как избежать получения электроповестки?
А как ты избежишь? Тебя лишают базовых прав человека чтобы ты шел умирать за вождя
Северокорейский сценарий.
Wow месячный оклад одного чиновника
"За какую именно ошибку выплатили деньги, ведомство не указывает."ну и суть новости заключается только в сумме выплаты,а на счет чего конкретно решили опустить новость
А могли бы столько палок сделать….
А сколько лет раздали так и останется тайной…
Ахахаха… Государство пытается эмитировать открытость… Это как концлагерь где можно писать доносы на тех, кто решил устроить побег.
https://www.parusproperty.com/ru/predlagaem-vashemu-vnimaniyu-kvartiru-4-1-prodazha-lyuks-pod-grazhdanstvo-rezidenciya-antaliya-altyntash-property_detail
просто баги с высоким уровнем критичности продали за бОльшие деньги чем могут дать за официальный репорт бага