Сервисы
Маша Цепелева

Приложение «2ГИС» пропало из Google Play Статьи редакции

Его уже удаляли из App Store, но вернули через семь месяцев.

  • В магазине Andriod-приложений Google Play больше недоступен «2ГИС». Через поиск можно найти только сервис 2GIS beta, функции которого повторяют основную версию, заметила редакция vc.ru.

  • Ранее установленные приложения на Android продолжат работать, данные будут обновляться ежедневно, рассказали в компании. Скачать Android-версию можно с сайта «2ГИС», в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

  • В сентябре 2022 года «2ГИС» пропало из App Store. Оно стало вновь доступно в апреле 2023-го.

#новость #2гис

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14 комментариев
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 Илья Фридман

Скажите спасибо гуглу, что гугл сервисы пока еще работают. Они больше не зарабатывают на рекламе в рф и, вероятно, российское подразделение сильно убыточно для гугла. Может они уже б и рады отключить и не поддерживать, но политика замешана: youtube один из немногих каналов свободных (ну или, как минимум, альтернативных) медиа в стране

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Главный на сайте #1

огромный плюс гугл-сервисов, который невозможно переплюнуть - это телеметрия, сбор статистики, данных. А данные - это нефть 21 века

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Илья Фридман

Если они не монетизируются - то нафиг не нужны с точки зрения коммерческой компании

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Главный на сайте #1

Госуслуги как-то монетизируется? Ну вот то-то же.
В любом случае, гугл может позволить себе такие расходы.
У них в истории было много убыточных и закрытых проектов

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Илья Фридман

Если вы ведете к тому, что клиент то или иное государство, то это уже политика (о чем я упомянул изначально), с примесью конспирологии

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Вадим Д.

Блях, один из самых полезных сервисов. Да, рекламы накрутили там, мама не горюй, но всё же 2Гис — круть.

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S1m0ne

https://youtu.be/kv-LhY-D95k

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Виктор Котлов

давно хотел вам задать вопрос - у вас вообще есть жизнь вне это площадки? в каждой ветке постоянно натыкаюсь на ваши зачастую бессмысленные комменты, которые вы херачите пулеметной очередью каждую минуту

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Павел Иванов

Чел, это нейросеть! Первый день на VC что ли?

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Тот самый партизан

Предиктивные санкции от Google. 🫡

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Uzabila

А еще с недавнего времени я перестал находить ряд приложений в Google Play через поиск. По прямой ссылке есть, а вот в поиске нет. Например - Авито. Раньше находилось, теперь нет.

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Главный на сайте #1

Pokemon Go тоже не ищется

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Евгений В.

@Маша Цепелева в первом абзаце опечатка - Android

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Aleks B

что то случилось

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