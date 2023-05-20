Приложение «2ГИС» пропало из Google Play Статьи редакции
Его уже удаляли из App Store, но вернули через семь месяцев.
- В магазине Andriod-приложений Google Play больше недоступен «2ГИС». Через поиск можно найти только сервис 2GIS beta, функции которого повторяют основную версию, заметила редакция vc.ru.
Ранее установленные приложения на Android продолжат работать, данные будут обновляться ежедневно, рассказали в компании. Скачать Android-версию можно с сайта «2ГИС», в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.
- В сентябре 2022 года «2ГИС» пропало из App Store. Оно стало вновь доступно в апреле 2023-го.
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Скажите спасибо гуглу, что гугл сервисы пока еще работают. Они больше не зарабатывают на рекламе в рф и, вероятно, российское подразделение сильно убыточно для гугла. Может они уже б и рады отключить и не поддерживать, но политика замешана: youtube один из немногих каналов свободных (ну или, как минимум, альтернативных) медиа в стране
огромный плюс гугл-сервисов, который невозможно переплюнуть - это телеметрия, сбор статистики, данных. А данные - это нефть 21 века
Если они не монетизируются - то нафиг не нужны с точки зрения коммерческой компании
Госуслуги как-то монетизируется? Ну вот то-то же.
В любом случае, гугл может позволить себе такие расходы.
У них в истории было много убыточных и закрытых проектов
Если вы ведете к тому, что клиент то или иное государство, то это уже политика (о чем я упомянул изначально), с примесью конспирологии
Блях, один из самых полезных сервисов. Да, рекламы накрутили там, мама не горюй, но всё же 2Гис — круть.
https://youtu.be/kv-LhY-D95k
давно хотел вам задать вопрос - у вас вообще есть жизнь вне это площадки? в каждой ветке постоянно натыкаюсь на ваши зачастую бессмысленные комменты, которые вы херачите пулеметной очередью каждую минуту
Чел, это нейросеть! Первый день на VC что ли?
Предиктивные санкции от Google. 🫡
А еще с недавнего времени я перестал находить ряд приложений в Google Play через поиск. По прямой ссылке есть, а вот в поиске нет. Например - Авито. Раньше находилось, теперь нет.
Pokemon Go тоже не ищется
@Маша Цепелева в первом абзаце опечатка - Android
что то случилось