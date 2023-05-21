Платный поисковик без рекламы Neeva бывших сотрудников Google объявил о закрытии Статьи редакции
Сейчас команда «активно изучает, как ещё может применить накопленный опыт в поиске и больших языковых моделях».
- «Одно дело — сделать поисковик, совсем другое — убедить обычных пользователей в необходимости перейти на лучший вариант», — написали в блоге основатели Шридхар Рамасвами и Вивек Рагхунатан.
- Они добавили, что убедить людей платить за «лучший опыт» было не такой сложной задачей, как заставить их попробовать новый поисковик. В сочетании с экономической ситуацией путей для создания устойчивого бизнеса в области поиска сейчас нет, объяснили основатели.
- В течение нескольких недель команда закроет neeva.com и переключится на что-то новое. Проект закроется 2 июня 2023 года, говорится во всплывающем окне на сайте. Стартап вернёт владельцам Neeva Premium деньги за неиспользованную часть подписок и удалит все личные и платёжные данные.
- Рамасвами, который несколько лет возглавлял рекламное подразделение Google, открыто анонсировал Neeva в 2020 году. Сервис запустился без рекламы, с защитой личных данных и по подписке за $4,95 в месяц. В январе 2023 года компания представила NeevaAI — ИИ-сервис, который даёт актуальные ответы со ссылками на источники.
- По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк $77,5 млн. В команде 50 человек. В мае 2023-го источники The Information говорили, что покупку Neeva рассматривает облачный сервис Snowflake.
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Первый раз слышу. Рекламировать себя они тоже не стали?
Ну если ты не слышал, это не значит, что они себя не рекламировали. Статей выходило на эту тему много. И реклама тоже было.
Так что развивайте свой кругозор
аналогично, не слышал никогда, протестил - многое не находит, если уточняешь поиск чуть ли не до указания сайта, который я знаю что отвечает моему запросу, тогда находит. Не понравилось - какая то поделка на коленке :-), наверное и не было смысла рекламировать такое
Подобные истории как под копирку.
Такое ощущение, что подобные стартаперы прыгают с темы на тему под выдуманными предлогами и просто осваивают или отмывают очередные 77,5 млн баксов.
А деньги им несут, потому что работали в faang много лет, типа это показатель мега надёжности и профессионализма фаундеров.
Стартапы крутятся, лавеха мутится
Там явная проблема с позиционированием и анализом пользователей была)
Печеньки закончились.