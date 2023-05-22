WhatsApp* разрешил редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки Статьи редакции
Они получат отметку «Отредактировано».
- Чтобы исправить опечатку или изменить текст, нужно нажать на сообщение и, удерживая, выбрать опцию «Изменить», рассказала компания в блоге. Историю изменений собеседник увидеть не сможет.
- Функция появится постепенно у всех пользователей — начиная с 22 мая 2023 года. О том, что компания над ней работает, СМИ сообщали ещё в июне 2022-го.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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тоже сразу про этого пингвина подумал)))
ДРОЧЕР КАРМЫ
Год добавляли редактирование. Норм. Куда спешить.
они год только внедряли, а сколько лет ушло чтоб осознать необходимость этой функции? Там одних только исследований было поди на миллионы проведено.
В телеге было 5 лет назад, вотс чуть-чуть опаздывает
Ждем других фишек телеграм через 5 лет 😏
Вот это запоздание конечно😂
Это нормально даже для стран. Так в Норвегии рабство запретили в 1272 году, а остальной мир, немножко запоздал.
Ущербная помойка с каличным функционалом.
Что бы Вы добавили туда? Чтобы функционал перестал быть "каличным"
WhatsApp, который признан в России экстремистской организацией и запрещен, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена, которая принадлежит Цукербергу, признанному в России экстремистской организацией и запрещенному.
РОСКОМНАДЗОР запретил сам себя и сошел с ума.
ТОО Zuckerberg company?😁
Не, ну а что, может когда-нибудь можно будет удалять у двоих без этой приписки "пользователь удалил это сообщение":D Лет через 10))
Надеюсь, что ни у кого нельзя будет удалять сообщения, тем более без приписки. 😁
Вообще это фича, а не баг. Именно поэтому WhatsApp с натяжкой подходит для деловой переписки, а телеграмм - нет. Потому что в последнем никто ни за что не отвечает.
да уж блять
Изменится ли сообщение у второго адресата, которое успели переслать до 15 минут?
Это через год, куда вы торопитесь то ...
Надеюсь, что нет.
Ура наконец-таки
вы решили нашу боль!
Ураааа, как долго я этого ждала)
Я правильно понял - американская контора с огромным штатом первокласных спецов и миллиардными бюджетами внедряла эту функцию год. И тут ни одной шутейки от штатных ЛОМов? Где там вадимки, печеньки и прочее?
Ипать прогресс
Вот это да, не прошло и 100 лет как они это сделали
Послушал бы «мнение зала»
В мирке в моей голове - сообщение (не важно где, я о логике) можно редактировать на протяжении N времени (например 15 минут), и если на него не ответили. Если ответили - все, нельзя. Этого хватает исправить опечатку или протрезветь и удалить)
Норм такой подход?
я, пожалуй, с вами соглашусь. меня в свое время испугала возможность удалить в телеграме сообщения собеседника для него самого в том числе — так и до дурки не далеко. правда, я не читала, какая была мотивация у компании, когда она такое придумывала...
Ого! Бесплатно?! Аттракцион, однако.
Telegram: еб@ть вы лохи 😃
ничего-ничего, это сейчас вы тут все насмехаетесь над вотсапом. он вам еще покажет революцию, будете из телеграма туда проситься!
Надо ввести платный Премиум и включить эту фичу в него.
А ещё лучше сделать платными отправку сообщения.
Т.е. писать+ читать чужие сообщения ты можешь. А отправлять бесплатно сам — нет.
Очень поможет в школьных чатах, когда кого-нибудь пошлешь подальше
Хорошая новость👏🏻
Отлично! Давно нужно было это сделать.
Думаю, еще через год можно будет кружочки записывать
Это слишком быстро - люди еще к такому не готовы))
Я часто забывала про удаление сообщений в течении часа , а про редактирование в течении 15 минут тем более забуду :)))
https://cs12.pikabu.ru/post_img/big/2022/12/06/8/1670332710197814164.jpg
И 10 лет не прошло))
Ура!!!
Фичагода
Предвкушаю будущие изменения, наверное, столько нового нас от ватсапа ждет)))
Я вообще забыл про вацап
Думаю в Meta исходили из логики, что редактирование сообщений нужно, но нужно сохранить историю переписки в неизменном виде. То есть, например, когда вы общаетесь клиентом, он может в переписке изменить старые сообщения и потом сказать, что вы не договаривались об этом. Если не ошибаюсь в Телеграм сейчас можно менять любимые старые сообщения и сохраняется только информация что сообщение было изменено, но не само старое сообщение. А здесь они нашли некий компромисс, между сохранением истории переписки и возможностью быстро исправить опечатку.
Для того же WA Business это логично, но кажется, это надо было решать админскими настройками чатов.
Разрешили они блять
ну наконец-то ,молитвы были услышаны
Всего навсего 15 минут