Сервисы
Полина Лааксо

WhatsApp* разрешил редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки Статьи редакции

Они получат отметку «Отредактировано».

  • Чтобы исправить опечатку или изменить текст, нужно нажать на сообщение и, удерживая, выбрать опцию «Изменить», рассказала компания в блоге. Историю изменений собеседник увидеть не сможет.
  • Функция появится постепенно у всех пользователей — начиная с 22 мая 2023 года. О том, что компания над ней работает, СМИ сообщали ещё в июне 2022-го.
  • Это уже третье обновление в мессенджере за месяц. До этого WhatsApp* добавил опросы с одним допустимым вариантом ответа и возможность настраивать подписи к фото при пересылке, а также разрешил переносить чаты в «запароленные» папки.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #whatsapp

3389 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Написать комментарий...
 Андрей Вечерний
Ответить
Развернуть ветку
Гриша Н.

тоже сразу про этого пингвина подумал)))

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

ДРОЧЕР КАРМЫ

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

Год добавляли редактирование. Норм. Куда спешить.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

они год только внедряли, а сколько лет ушло чтоб осознать необходимость этой функции? Там одних только исследований было поди на миллионы проведено.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ашот Кочконян

В телеге было 5 лет назад, вотс чуть-чуть опаздывает

Ответить
Развернуть ветку
AnlimiT

Ждем других фишек телеграм через 5 лет 😏

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Ratkin

Вот это запоздание конечно😂

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Это нормально даже для стран. Так в Норвегии рабство запретили в 1272 году, а остальной мир, немножко запоздал.

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Ущербная помойка с каличным функционалом.

Ответить
Развернуть ветку
Гена Букин

Что бы Вы добавили туда? Чтобы функционал перестал быть "каличным"

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
абсолютный вездеход

WhatsApp, который признан в России экстремистской организацией и запрещен, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена, которая принадлежит Цукербергу, признанному в России экстремистской организацией и запрещенному.

Ответить
Развернуть ветку
Takker Xander

РОСКОМНАДЗОР запретил сам себя и сошел с ума.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Shevchenko

ТОО Zuckerberg company?😁

Ответить
Развернуть ветку
Константин Тополь

Не, ну а что, может когда-нибудь можно будет удалять у двоих без этой приписки "пользователь удалил это сообщение":D Лет через 10))

Ответить
Развернуть ветку
Тим (Тимур) Восьмерик

Надеюсь, что ни у кого нельзя будет удалять сообщения, тем более без приписки. 😁

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny

Вообще это фича, а не баг. Именно поэтому WhatsApp с натяжкой подходит для деловой переписки, а телеграмм - нет. Потому что в последнем никто ни за что не отвечает.

Ответить
Развернуть ветку
blevale

да уж блять

Ответить
Развернуть ветку
Александр Белявский

Изменится ли сообщение у второго адресата, которое успели переслать до 15 минут?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дизайнер

Это через год, куда вы торопитесь то ...

Ответить
Развернуть ветку
Тим (Тимур) Восьмерик

Надеюсь, что нет.

Ответить
Развернуть ветку
Sultan Eshmi

Ура наконец-таки
вы решили нашу боль!

Ответить
Развернуть ветку
Татьяна Алгасова

Ураааа, как долго я этого ждала)

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

Я правильно понял - американская контора с огромным штатом первокласных спецов и миллиардными бюджетами внедряла эту функцию год. И тут ни одной шутейки от штатных ЛОМов? Где там вадимки, печеньки и прочее?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кузнецов

Ипать прогресс

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Исхаков

Вот это да, не прошло и 100 лет как они это сделали

Ответить
Развернуть ветку
photo.travel

Послушал бы «мнение зала»
В мирке в моей голове - сообщение (не важно где, я о логике) можно редактировать на протяжении N времени (например 15 минут), и если на него не ответили. Если ответили - все, нельзя. Этого хватает исправить опечатку или протрезветь и удалить)
Норм такой подход?

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

я, пожалуй, с вами соглашусь. меня в свое время испугала возможность удалить в телеграме сообщения собеседника для него самого в том числе — так и до дурки не далеко. правда, я не читала, какая была мотивация у компании, когда она такое придумывала...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ого! Бесплатно?! Аттракцион, однако.

Ответить
Развернуть ветку
dimaworldboy

Telegram: еб@ть вы лохи 😃

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

ничего-ничего, это сейчас вы тут все насмехаетесь над вотсапом. он вам еще покажет революцию, будете из телеграма туда проситься!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

Надо ввести платный Премиум и включить эту фичу в него.

А ещё лучше сделать платными отправку сообщения.
Т.е. писать+ читать чужие сообщения ты можешь. А отправлять бесплатно сам — нет.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Очень поможет в школьных чатах, когда кого-нибудь пошлешь подальше

Ответить
Развернуть ветку
Aizhan Kuanyshovaa

Хорошая новость👏🏻

Ответить
Развернуть ветку
debil

Отлично! Давно нужно было это сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ленский

Думаю, еще через год можно будет кружочки записывать

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Покровская

Это слишком быстро - люди еще к такому не готовы))

Ответить
Развернуть ветку
Nordic Michelle

Я часто забывала про удаление сообщений в течении часа , а про редактирование в течении 15 минут тем более забуду :)))

Ответить
Развернуть ветку
Сомалийский космонавт

https://cs12.pikabu.ru/post_img/big/2022/12/06/8/1670332710197814164.jpg

Ответить
Развернуть ветку
Пена Литрова

И 10 лет не прошло))

Ответить
Развернуть ветку
Аделина Хемилтон

Ура!!!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Павлишин

Фичагода

Ответить
Развернуть ветку
Антон Давыдов

Предвкушаю будущие изменения, наверное, столько нового нас от ватсапа ждет)))

Ответить
Развернуть ветку
Tric Gor

Я вообще забыл про вацап

Ответить
Развернуть ветку
Айк Харазян

Думаю в Meta исходили из логики, что редактирование сообщений нужно, но нужно сохранить историю переписки в неизменном виде. То есть, например, когда вы общаетесь клиентом, он может в переписке изменить старые сообщения и потом сказать, что вы не договаривались об этом. Если не ошибаюсь в Телеграм сейчас можно менять любимые старые сообщения и сохраняется только информация что сообщение было изменено, но не само старое сообщение. А здесь они нашли некий компромисс, между сохранением истории переписки и возможностью быстро исправить опечатку.

Ответить
Развернуть ветку
Арсений

Для того же WA Business это логично, но кажется, это надо было решать админскими настройками чатов.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Гриднев

Разрешили они блять

Ответить
Развернуть ветку
Герман Боднар

ну наконец-то ,молитвы были услышаны

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Y

Всего навсего 15 минут

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
null