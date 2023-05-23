Пользователи «Ростелекома» пожаловались на сбой — у них не загружаются зарубежные сервисы и сайты Статьи редакции
В компании подтвердили, что у пользователей могут быть проблемы с подключением.
- Согласно сообщениям в официальной группе в «ВКонтакте», первые проблемы с подключением начались у пользователей «Ростелекома» начались ещё вечером 22 мая. Со временем жалоб стало больше.
- Пользователи пишут, что не могут подключиться ко многим зарубежным иностранным сервисам и сайтам, включая GitHub, Figma, WhatsApp, Telegram, Discord, Steam и Twitch.
- Представители «Ростелекома» в комментариях ответили, что у некоторых абонентов в самом деле могут быть проблемы с подключением. Примерные сроки восстановления соединения не уточнили.
- На данный момент пользователи «Ростелекома» могут попробовать заходить на недоступные сайты через VPN.
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Тестируют нововведения?)
Может это не сбой, а так задумано?
Программа повышения производительности труда в действии
решили поиграться с нервами пользователей?хитро)
Новую версию Cheburnet разворачивают
Обновляют текущую)
Ну я это и имел ввиду — дескать это не тестовый запуск, а апгрейд текущей версии :)
Неа :)sudo install cheburnet
Все будет добровольно
brew install cheburnet
Тут будет 500 шуток про чебурнет. Напомню, что в России все "учения по отключению от интернета" в 2010-х годах обосновывали не намерением создать внутренний чебурнет, а угрозой того, что нас отрежут снаружи. Что произошло в марте 2022 года? Правильно, нас попытались отрезать снаружи, отрубали магистральные кабели. К счастью, быстро бросили эти попытки, да и не было у них шансов реально все перерезать. А вот Кремль никогда не предпринимал попыток изолироваться, да и вообще, он боится изоляции, а не хочет ее, как маняпропаганда внушила маняидиотам.
P. S. У меня рт заработал нормально где-то полчаса назад.
Работает на опережение РТ, самый скрепный провайдер.
PR чебурнета?
Все сайты которые находятся за Cloudflare - недоступны.
жесть. сейчас же все там.
тестируем золотой щит))
Не зря китайцы приезжали пару недель назад)))
РКН бдит?
Ещё варианты.
Это не сбой.
Это сбой, и местами он уже починился.
Ура! Заработало!
Очередная пепяка СОРМа криво встала, стопудова.