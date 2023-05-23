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Пользователи «Ростелекома» пожаловались на сбой — у них не загружаются зарубежные сервисы и сайты Статьи редакции

В компании подтвердили, что у пользователей могут быть проблемы с подключением.

  • Согласно сообщениям в официальной группе в «ВКонтакте», первые проблемы с подключением начались у пользователей «Ростелекома» начались ещё вечером 22 мая. Со временем жалоб стало больше.
  • Пользователи пишут, что не могут подключиться ко многим зарубежным иностранным сервисам и сайтам, включая GitHub, Figma, WhatsApp, Telegram, Discord, Steam и Twitch.
  • Представители «Ростелекома» в комментариях ответили, что у некоторых абонентов в самом деле могут быть проблемы с подключением. Примерные сроки восстановления соединения не уточнили.
  • На данный момент пользователи «Ростелекома» могут попробовать заходить на недоступные сайты через VPN.

#новость #сбой #ростелеком

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22 комментария
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 Александр Пустовалов

Тестируют нововведения?)

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Андрей Путра

Может это не сбой, а так задумано?

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Степан Фадеев

Программа повышения производительности труда в действии

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Alex Shevchenko
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Вячеслав Ковалев

решили поиграться с нервами пользователей?хитро)

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Seppo Nopilainen

Новую версию Cheburnet разворачивают

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Alex Shevchenko

Обновляют текущую)

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Seppo Nopilainen

Ну я это и имел ввиду — дескать это не тестовый запуск, а апгрейд текущей версии :)

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Alex Shevchenko
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Seppo Nopilainen

Неа :)
Все будет добровольно

sudo install cheburnet
brew install cheburnet
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Антон Антонов

Тут будет 500 шуток про чебурнет. Напомню, что в России все "учения по отключению от интернета" в 2010-х годах обосновывали не намерением создать внутренний чебурнет, а угрозой того, что нас отрежут снаружи. Что произошло в марте 2022 года? Правильно, нас попытались отрезать снаружи, отрубали магистральные кабели. К счастью, быстро бросили эти попытки, да и не было у них шансов реально все перерезать. А вот Кремль никогда не предпринимал попыток изолироваться, да и вообще, он боится изоляции, а не хочет ее, как маняпропаганда внушила маняидиотам.

P. S. У меня рт заработал нормально где-то полчаса назад.

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Вадим Д.

Работает на опережение РТ, самый скрепный провайдер.
PR чебурнета?

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FIT

Все сайты которые находятся за Cloudflare - недоступны.

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Ware Wow

жесть. сейчас же все там.

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Александр Б.

тестируем золотой щит))

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Булка хлеба

Не зря китайцы приезжали пару недель назад)))

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Александр Рюмин

РКН бдит?
Ещё варианты.

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debil
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Ware Wow

Это не сбой.

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Антон Антонов

Это сбой, и местами он уже починился.

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Anton

Ура! Заработало!

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Слегка Придурковатый

Очередная пепяка СОРМа криво встала, стопудова.

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